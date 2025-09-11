KulaDAO (KULA) realiojo laiko kaina yra $ 0.42812. Per pastarąsias 24 valandas KULA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4178 iki aukščiausios $ 0.43204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KULA kaina yra $ 0.5431105878741802, o žemiausia – $ 0.10766194258798904.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KULA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KulaDAO (KULA) rinkos informacija
No.3951
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 222.68K
$ 222.68K$ 222.68K
$ 4.28B
$ 4.28B$ 4.28B
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė KulaDAO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 222.68K. KULA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.28B
KulaDAO (KULA) kainos istorija USD
Stebėkite KulaDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0099115
+2.37%
30 dienų
$ +0.02011
+4.92%
60 dienų
$ +0.05946
+16.12%
90 dienų
$ +0.12512
+41.29%
KulaDAO kainos pokytis šiandien
Šiandien KULA užfiksuotas $ +0.0099115 (+2.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KulaDAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02011 (+4.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KulaDAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KULA rodiklis pasikeitė $ +0.05946 (+16.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KulaDAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.12512 (+41.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KulaDAO (KULA) pokyčius?
KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.
KulaDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KulaDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KULAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie KulaDAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KulaDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KulaDAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KulaDAO (KULA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KulaDAO (KULA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KulaDAO prognozes.
Supratimas apie KulaDAO (KULA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KULAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KulaDAO (KULA)
Ieškote, kaip nusipirkti KulaDAO? Viskas paprasta ir patogu! KulaDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.