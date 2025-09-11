Daugiau apie KOM

Kommunitas logotipas

Kommunitas kaina(KOM)

1 KOM į USD – tiesioginė kaina:

$0.0005751
$0.0005751$0.0005751
-0.55%1D
USD
Kommunitas (KOM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:20:11(UTC+8)

Kommunitas (KOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0005667
$ 0.0005667$ 0.0005667
24 val. žemiausia
$ 0.000583
$ 0.000583$ 0.000583
24 val. aukščiausia

$ 0.0005667
$ 0.0005667$ 0.0005667

$ 0.000583
$ 0.000583$ 0.000583

$ 0.0137401928558099
$ 0.0137401928558099$ 0.0137401928558099

$ 0.000380504480721245
$ 0.000380504480721245$ 0.000380504480721245

-0.35%

-0.54%

+0.82%

+0.82%

Kommunitas (KOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005751. Per pastarąsias 24 valandas KOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005667 iki aukščiausios $ 0.000583 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOM kaina yra $ 0.0137401928558099, o žemiausia – $ 0.000380504480721245.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOM per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kommunitas (KOM) rinkos informacija

No.4275

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.33K
$ 77.33K$ 77.33K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė Kommunitas rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.33K. KOM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.15M

Kommunitas (KOM) kainos istorija USD

Stebėkite Kommunitas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000003181-0.54%
30 dienų$ -0.0001386-19.42%
60 dienų$ -0.0003249-36.10%
90 dienų$ -0.0000769-11.80%
Kommunitas kainos pokytis šiandien

Šiandien KOM užfiksuotas $ -0.000003181 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kommunitas 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001386 (-19.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kommunitas 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KOM rodiklis pasikeitė $ -0.0003249 (-36.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kommunitas 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000769 (-11.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kommunitas (KOM) pokyčius?

Peržiūrėkite Kommunitas kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kommunitas (KOM)

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Kommunitas galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kommunitas investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kommunitas mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kommunitas, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kommunitas kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kommunitas (KOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kommunitas (KOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kommunitas prognozes.

Peržiūrėkite Kommunitas kainos prognozę dabar!

Kommunitas (KOM) Tokenomika

Supratimas apie Kommunitas (KOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kommunitas (KOM)

Ieškote, kaip nusipirkti Kommunitas? Viskas paprasta ir patogu! Kommunitas lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KOM į vietos valiutas

1 Kommunitas(KOM) į VND
15.1337565
1 Kommunitas(KOM) į AUD
A$0.000868401
1 Kommunitas(KOM) į GBP
0.000419823
1 Kommunitas(KOM) į EUR
0.000488835
1 Kommunitas(KOM) į USD
$0.0005751
1 Kommunitas(KOM) į MYR
RM0.002426922
1 Kommunitas(KOM) į TRY
0.023745879
1 Kommunitas(KOM) į JPY
¥0.0845397
1 Kommunitas(KOM) į ARS
ARS$0.81922995
1 Kommunitas(KOM) į RUB
0.04859595
1 Kommunitas(KOM) į INR
0.050769828
1 Kommunitas(KOM) į IDR
Rp9.427867344
1 Kommunitas(KOM) į KRW
0.799860582
1 Kommunitas(KOM) į PHP
0.032918724
1 Kommunitas(KOM) į EGP
￡E.0.027696816
1 Kommunitas(KOM) į BRL
R$0.00310554
1 Kommunitas(KOM) į CAD
C$0.000793638
1 Kommunitas(KOM) į BDT
0.07004718
1 Kommunitas(KOM) į NGN
0.867417579
1 Kommunitas(KOM) į COP
$2.255289156
1 Kommunitas(KOM) į ZAR
R.0.010070001
1 Kommunitas(KOM) į UAH
0.023740128
1 Kommunitas(KOM) į VES
Bs0.0897156
1 Kommunitas(KOM) į CLP
$0.5526711
1 Kommunitas(KOM) į PKR
Rs0.163334151
1 Kommunitas(KOM) į KZT
0.310024908
1 Kommunitas(KOM) į THB
฿0.01828818
1 Kommunitas(KOM) į TWD
NT$0.017465787
1 Kommunitas(KOM) į AED
د.إ0.002110617
1 Kommunitas(KOM) į CHF
Fr0.000454329
1 Kommunitas(KOM) į HKD
HK$0.004474278
1 Kommunitas(KOM) į AMD
֏0.219751461
1 Kommunitas(KOM) į MAD
.د.م0.005193153
1 Kommunitas(KOM) į MXN
$0.01069686
1 Kommunitas(KOM) į SAR
ريال0.002156625
1 Kommunitas(KOM) į PLN
0.002093364
1 Kommunitas(KOM) į RON
лв0.002495934
1 Kommunitas(KOM) į SEK
kr0.005382936
1 Kommunitas(KOM) į BGN
лв0.000960417
1 Kommunitas(KOM) į HUF
Ft0.193440636
1 Kommunitas(KOM) į CZK
0.012002337
1 Kommunitas(KOM) į KWD
د.ك0.0001754055
1 Kommunitas(KOM) į ILS
0.001915083
1 Kommunitas(KOM) į AOA
Kz0.524243907
1 Kommunitas(KOM) į BHD
.د.ب0.0002168127
1 Kommunitas(KOM) į BMD
$0.0005751
1 Kommunitas(KOM) į DKK
kr0.003669138
1 Kommunitas(KOM) į HNL
L0.015073371
1 Kommunitas(KOM) į MUR
0.026201556
1 Kommunitas(KOM) į NAD
$0.010110258
1 Kommunitas(KOM) į NOK
kr0.005716494
1 Kommunitas(KOM) į NZD
$0.000966168
1 Kommunitas(KOM) į PAB
B/.0.0005751
1 Kommunitas(KOM) į PGK
K0.002438424
1 Kommunitas(KOM) į QAR
ر.ق0.002093364
1 Kommunitas(KOM) į RSD
дин.0.057630771

Kommunitas išteklius

Išsamesnei Kommunitas analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kommunitas svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kommunitas

Kiek Kommunitas(KOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KOM kaina USD valiuta yra 0.0005751USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KOM į USD kaina?
Dabartinė KOM kaina USD valiuta yra $ 0.0005751. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kommunitas rinkos kapitalizacija?
KOM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KOM apyvartoje?
KOM apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KOM kaina?
KOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0137401928558099USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KOM kaina?
KOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000380504480721245USD.
Kokia yra KOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KOM yra $ 77.33KUSD.
Ar KOM kaina šiais metais kils?
KOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:20:11(UTC+8)

