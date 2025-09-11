Kommunitas (KOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005751. Per pastarąsias 24 valandas KOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005667 iki aukščiausios $ 0.000583 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOM kaina yra $ 0.0137401928558099, o žemiausia – $ 0.000380504480721245.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOM per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kommunitas (KOM) rinkos informacija
Dabartinė Kommunitas rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.33K. KOM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.15M
Kommunitas (KOM) kainos istorija USD
Stebėkite Kommunitas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000003181
-0.54%
30 dienų
$ -0.0001386
-19.42%
60 dienų
$ -0.0003249
-36.10%
90 dienų
$ -0.0000769
-11.80%
Kommunitas kainos pokytis šiandien
Šiandien KOM užfiksuotas $ -0.000003181 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kommunitas 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001386 (-19.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kommunitas 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KOM rodiklis pasikeitė $ -0.0003249 (-36.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kommunitas 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000769 (-11.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kommunitas (KOM) pokyčius?
Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model.
There are 4 points that will make us lead the launchpad industry:
1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation.
2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation.
3. Revenue-Sharing Model.
We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners :
- Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing.
- Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues.
4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity.
We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months.
Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.
Kommunitas galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kommunitas investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kommunitas mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kommunitas, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kommunitas kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kommunitas (KOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kommunitas (KOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kommunitas prognozes.
Supratimas apie Kommunitas (KOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kommunitas (KOM)
Ieškote, kaip nusipirkti Kommunitas? Viskas paprasta ir patogu! Kommunitas lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.