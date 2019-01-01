Kommunitas (KOM) Tokenomika
Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.
Kommunitas (KOM) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Kommunitas (KOM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Kommunitas (KOM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kommunitas (KOM) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KOM tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek KOM tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate KOM tokenomiką, galite peržiūrėti KOM tokeno kainą realiuoju laiku!
Kommunitas (KOM) Kainų istorija
KOM kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
KOM kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda KOM? Mūsų KOM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
