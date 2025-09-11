Kamino (KMNO) realiojo laiko kaina yra $ 0.05842. Per pastarąsias 24 valandas KMNO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05621 iki aukščiausios $ 0.05999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KMNO kaina yra $ 0.24778699299861312, o žemiausia – $ 0.019443669036248168.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KMNO per pastarąją valandą pasikeitė +0.82%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kamino (KMNO) rinkos informacija
No.270
$ 160.78M
$ 1.52M
$ 584.20M
2.75B
10,000,000,000
9,999,963,255.65072
27.52%
SOL
Dabartinė Kamino rinkos kapitalizacija yra $ 160.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.52M. KMNO apyvartoje yra 2.75B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999963255.65072. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 584.20M
Kamino (KMNO) kainos istorija USD
Stebėkite Kamino kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004979
+0.86%
30 dienų
$ +0.00673
+13.01%
60 dienų
$ -0.00135
-2.26%
90 dienų
$ -0.00034
-0.58%
Kamino kainos pokytis šiandien
Šiandien KMNO užfiksuotas $ +0.0004979 (+0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kamino 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00673 (+13.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kamino 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KMNO rodiklis pasikeitė $ -0.00135 (-2.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kamino 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00034 (-0.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kamino (KMNO) pokyčius?
Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.
Kamino galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kamino, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie Kamino (KMNO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KMNOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kamino (KMNO)
Kamino lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.