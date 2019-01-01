Kamino (KMNO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKamino (KMNO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Kamino (KMNO) Informacija

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Oficiali svetainė:
https://kamino.com/
Baltoji knyga:
https://docs.kamino.finance/kamino-lend-litepaper
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/KMNo3nJsBXfcpJTVhZcXLW7RmTwTt4GVFE7suUBo9sS

Kamino (KMNO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Kamino (KMNO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 180.25M
$ 180.25M
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.77B
$ 2.77B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 651.40M
$ 651.40M
Visų laikų rekordas:
$ 0.24913
$ 0.24913
Visų laikų minimumas:
$ 0.019443669036248168
$ 0.019443669036248168
Dabartinė kaina:
$ 0.06514
$ 0.06514

Kamino (KMNO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kamino (KMNO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KMNO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KMNO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KMNO tokenomiką, galite peržiūrėti KMNO tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti KMNO

Norite įtraukti Kamino (KMNO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius KMNO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Kamino (KMNO) Kainų istorija

KMNO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

KMNO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda KMNO? Mūsų KMNO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.