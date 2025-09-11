Klever (KLV) realiojo laiko kaina yra $ 0.002821. Per pastarąsias 24 valandas KLV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002606 iki aukščiausios $ 0.002879 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KLV kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KLV per pastarąją valandą pasikeitė -1.51%, per 24 valandas – +0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Klever (KLV) rinkos informacija
--
----
$ 117.40K
$ 28.21M
--
----
10,000,000,000
NONE
Dabartinė Klever rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.40K. KLV apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.21M
Klever (KLV) kainos istorija USD
Stebėkite Klever kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002378
+0.85%
30 dienų
$ +0.000109
+4.01%
60 dienų
$ +0.00087
+44.59%
90 dienų
$ +0.000849
+43.05%
Klever kainos pokytis šiandien
Šiandien KLV užfiksuotas $ +0.00002378 (+0.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Klever 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000109 (+4.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Klever 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KLV rodiklis pasikeitė $ +0.00087 (+44.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Klever 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000849 (+43.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Klever (KLV) pokyčius?
Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users.
Klever kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Klever (KLV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Klever (KLV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Klever prognozes.
Supratimas apie Klever (KLV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KLVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
