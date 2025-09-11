KernelDAO (KERNEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.21188. Per pastarąsias 24 valandas KERNEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.20334 iki aukščiausios $ 0.2159 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KERNEL kaina yra $ 0.46464621630849795, o žemiausia – $ 0.09362779806855222.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KERNEL per pastarąją valandą pasikeitė -0.85%, per 24 valandas – +2.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KernelDAO (KERNEL) rinkos informacija
No.602
$ 47.18M
$ 47.18M$ 47.18M
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
$ 211.88M
$ 211.88M$ 211.88M
222.67M
222.67M 222.67M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
22.26%
ETH
Dabartinė KernelDAO rinkos kapitalizacija yra $ 47.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.36M. KERNEL apyvartoje yra 222.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 211.88M
KernelDAO (KERNEL) kainos istorija USD
Stebėkite KernelDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0046555
+2.24%
30 dienų
$ +0.01296
+6.51%
60 dienų
$ +0.07854
+58.90%
90 dienų
$ +0.09858
+87.00%
KernelDAO kainos pokytis šiandien
Šiandien KERNEL užfiksuotas $ +0.0046555 (+2.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KernelDAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01296 (+6.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KernelDAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KERNEL rodiklis pasikeitė $ +0.07854 (+58.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KernelDAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09858 (+87.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KernelDAO (KERNEL) pokyčius?
KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).
KernelDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KernelDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KernelDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KernelDAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KernelDAO (KERNEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KernelDAO (KERNEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KernelDAO prognozes.
Supratimas apie KernelDAO (KERNEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KERNELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KernelDAO (KERNEL)
Ieškote, kaip nusipirkti KernelDAO? Viskas paprasta ir patogu! KernelDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.