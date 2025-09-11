Daugiau apie KERNEL

KERNEL Kainos informacija

KERNEL Baltoji knyga

KERNEL Oficiali svetainė

KERNEL Tokenomika

KERNEL Kainų prognozė

KERNEL Istorija

KERNEL pirkimo vadovas

KERNELvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KERNEL Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KernelDAO logotipas

KernelDAO kaina(KERNEL)

1 KERNEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.21249
$0.21249$0.21249
+2.24%1D
USD
KernelDAO (KERNEL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:18:07(UTC+8)

KernelDAO (KERNEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.20334
$ 0.20334$ 0.20334
24 val. žemiausia
$ 0.2159
$ 0.2159$ 0.2159
24 val. aukščiausia

$ 0.20334
$ 0.20334$ 0.20334

$ 0.2159
$ 0.2159$ 0.2159

$ 0.46464621630849795
$ 0.46464621630849795$ 0.46464621630849795

$ 0.09362779806855222
$ 0.09362779806855222$ 0.09362779806855222

-0.85%

+2.24%

+12.40%

+12.40%

KernelDAO (KERNEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.21188. Per pastarąsias 24 valandas KERNEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.20334 iki aukščiausios $ 0.2159 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KERNEL kaina yra $ 0.46464621630849795, o žemiausia – $ 0.09362779806855222.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KERNEL per pastarąją valandą pasikeitė -0.85%, per 24 valandas – +2.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KernelDAO (KERNEL) rinkos informacija

No.602

$ 47.18M
$ 47.18M$ 47.18M

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 211.88M
$ 211.88M$ 211.88M

222.67M
222.67M 222.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.26%

ETH

Dabartinė KernelDAO rinkos kapitalizacija yra $ 47.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.36M. KERNEL apyvartoje yra 222.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 211.88M

KernelDAO (KERNEL) kainos istorija USD

Stebėkite KernelDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0046555+2.24%
30 dienų$ +0.01296+6.51%
60 dienų$ +0.07854+58.90%
90 dienų$ +0.09858+87.00%
KernelDAO kainos pokytis šiandien

Šiandien KERNEL užfiksuotas $ +0.0046555 (+2.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KernelDAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01296 (+6.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KernelDAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KERNEL rodiklis pasikeitė $ +0.07854 (+58.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KernelDAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09858 (+87.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KernelDAO (KERNEL) pokyčius?

Peržiūrėkite KernelDAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

KernelDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KernelDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KERNELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KernelDAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KernelDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KernelDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KernelDAO (KERNEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KernelDAO (KERNEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KernelDAO prognozes.

Peržiūrėkite KernelDAO kainos prognozę dabar!

KernelDAO (KERNEL) Tokenomika

Supratimas apie KernelDAO (KERNEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KERNELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KernelDAO (KERNEL)

Ieškote, kaip nusipirkti KernelDAO? Viskas paprasta ir patogu! KernelDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KERNEL į vietos valiutas

1 KernelDAO(KERNEL) į VND
5,575.6222
1 KernelDAO(KERNEL) į AUD
A$0.3199388
1 KernelDAO(KERNEL) į GBP
0.1546724
1 KernelDAO(KERNEL) į EUR
0.180098
1 KernelDAO(KERNEL) į USD
$0.21188
1 KernelDAO(KERNEL) į MYR
RM0.8941336
1 KernelDAO(KERNEL) į TRY
8.7464064
1 KernelDAO(KERNEL) į JPY
¥31.14636
1 KernelDAO(KERNEL) į ARS
ARS$301.82306
1 KernelDAO(KERNEL) į RUB
17.90386
1 KernelDAO(KERNEL) į INR
18.6751032
1 KernelDAO(KERNEL) į IDR
Rp3,473.4420672
1 KernelDAO(KERNEL) į KRW
294.2758944
1 KernelDAO(KERNEL) į PHP
12.119536
1 KernelDAO(KERNEL) į EGP
￡E.10.191428
1 KernelDAO(KERNEL) į BRL
R$1.144152
1 KernelDAO(KERNEL) į CAD
C$0.2923944
1 KernelDAO(KERNEL) į BDT
25.806984
1 KernelDAO(KERNEL) į NGN
319.5764852
1 KernelDAO(KERNEL) į COP
$830.9001328
1 KernelDAO(KERNEL) į ZAR
R.3.7057812
1 KernelDAO(KERNEL) į UAH
8.7464064
1 KernelDAO(KERNEL) į VES
Bs33.05328
1 KernelDAO(KERNEL) į CLP
$203.61668
1 KernelDAO(KERNEL) į PKR
Rs60.1760388
1 KernelDAO(KERNEL) į KZT
114.2202704
1 KernelDAO(KERNEL) į THB
฿6.7356652
1 KernelDAO(KERNEL) į TWD
NT$6.4220828
1 KernelDAO(KERNEL) į AED
د.إ0.7775996
1 KernelDAO(KERNEL) į CHF
Fr0.1673852
1 KernelDAO(KERNEL) į HKD
HK$1.6484264
1 KernelDAO(KERNEL) į AMD
֏80.9614668
1 KernelDAO(KERNEL) į MAD
.د.م1.9132764
1 KernelDAO(KERNEL) į MXN
$3.940968
1 KernelDAO(KERNEL) į SAR
ريال0.79455
1 KernelDAO(KERNEL) į PLN
0.7712432
1 KernelDAO(KERNEL) į RON
лв0.9174404
1 KernelDAO(KERNEL) į SEK
kr1.9789592
1 KernelDAO(KERNEL) į BGN
лв0.3538396
1 KernelDAO(KERNEL) į HUF
Ft71.1959176
1 KernelDAO(KERNEL) į CZK
4.4198168
1 KernelDAO(KERNEL) į KWD
د.ك0.0646234
1 KernelDAO(KERNEL) į ILS
0.7034416
1 KernelDAO(KERNEL) į AOA
Kz193.8511308
1 KernelDAO(KERNEL) į BHD
.د.ب0.07987876
1 KernelDAO(KERNEL) į BMD
$0.21188
1 KernelDAO(KERNEL) į DKK
kr1.3517944
1 KernelDAO(KERNEL) į HNL
L5.5533748
1 KernelDAO(KERNEL) į MUR
9.64054
1 KernelDAO(KERNEL) į NAD
$3.7248504
1 KernelDAO(KERNEL) į NOK
kr2.1039684
1 KernelDAO(KERNEL) į NZD
$0.3559584
1 KernelDAO(KERNEL) į PAB
B/.0.21188
1 KernelDAO(KERNEL) į PGK
K0.8983712
1 KernelDAO(KERNEL) į QAR
ر.ق0.7712432
1 KernelDAO(KERNEL) į RSD
дин.21.2219008

KernelDAO išteklius

Išsamesnei KernelDAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali KernelDAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KernelDAO

Kiek KernelDAO(KERNEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KERNEL kaina USD valiuta yra 0.21188USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KERNEL į USD kaina?
Dabartinė KERNEL kaina USD valiuta yra $ 0.21188. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KernelDAO rinkos kapitalizacija?
KERNEL rinkos kapitalizacija yra $ 47.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KERNEL apyvartoje?
KERNEL apyvartoje yra 222.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KERNEL kaina?
KERNEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.46464621630849795USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KERNEL kaina?
KERNEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09362779806855222USD.
Kokia yra KERNEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KERNEL yra $ 1.36MUSD.
Ar KERNEL kaina šiais metais kils?
KERNEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KERNEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:18:07(UTC+8)

KernelDAO (KERNEL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KERNEL-į-USD skaičiuoklė

Suma

KERNEL
KERNEL
USD
USD

1 KERNEL = 0.21188 USD

Prekiauti KERNEL

KERNELUSDC
$0.2124
$0.2124$0.2124
+2.08%
KERNELUSDT
$0.21249
$0.21249$0.21249
+2.22%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis