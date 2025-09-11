Kendu Inu (KENDU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001319. Per pastarąsias 24 valandas KENDU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001301 iki aukščiausios $ 0.000015 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KENDU kaina yra $ 0.000269385444985593, o žemiausia – $ 0.000006348332403023.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KENDU per pastarąją valandą pasikeitė -12.01%, per 24 valandas – -10.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kendu Inu (KENDU) rinkos informacija
No.1071
$ 12.51M
$ 49.45K
$ 13.19M
948.43B
1,000,000,000,000
996,747,147,258
94.84%
ETH
Dabartinė Kendu Inu rinkos kapitalizacija yra $ 12.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.45K. KENDU apyvartoje yra 948.43B vienetų, o bendras kiekis siekia 996747147258. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.19M
Kendu Inu (KENDU) kainos istorija USD
Stebėkite Kendu Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000015987
-10.81%
30 dienų
$ -0.00000461
-25.90%
60 dienų
$ -0.00000877
-39.94%
90 dienų
$ -0.00001191
-47.46%
Kendu Inu kainos pokytis šiandien
Šiandien KENDU užfiksuotas $ -0.0000015987 (-10.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kendu Inu 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000461 (-25.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kendu Inu 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KENDU rodiklis pasikeitė $ -0.00000877 (-39.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kendu Inu 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001191 (-47.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kendu Inu (KENDU) pokyčius?
Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?
Kendu Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kendu Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kendu Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kendu Inu kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kendu Inu (KENDU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kendu Inu (KENDU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kendu Inu prognozes.
Supratimas apie Kendu Inu (KENDU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KENDUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kendu Inu (KENDU)
Ieškote, kaip nusipirkti Kendu Inu? Viskas paprasta ir patogu! Kendu Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
