Daugiau apie KENDU

KENDU Kainos informacija

KENDU Oficiali svetainė

KENDU Tokenomika

KENDU Kainų prognozė

KENDU Istorija

KENDU pirkimo vadovas

KENDUvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KENDU Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kendu Inu logotipas

Kendu Inu kaina(KENDU)

1 KENDU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00001319
$0.00001319$0.00001319
-10.81%1D
USD
Kendu Inu (KENDU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:19:36(UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001301
$ 0.00001301$ 0.00001301
24 val. žemiausia
$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015
24 val. aukščiausia

$ 0.00001301
$ 0.00001301$ 0.00001301

$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015

$ 0.000269385444985593
$ 0.000269385444985593$ 0.000269385444985593

$ 0.000006348332403023
$ 0.000006348332403023$ 0.000006348332403023

-12.01%

-10.81%

-8.02%

-8.02%

Kendu Inu (KENDU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001319. Per pastarąsias 24 valandas KENDU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001301 iki aukščiausios $ 0.000015 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KENDU kaina yra $ 0.000269385444985593, o žemiausia – $ 0.000006348332403023.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KENDU per pastarąją valandą pasikeitė -12.01%, per 24 valandas – -10.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kendu Inu (KENDU) rinkos informacija

No.1071

$ 12.51M
$ 12.51M$ 12.51M

$ 49.45K
$ 49.45K$ 49.45K

$ 13.19M
$ 13.19M$ 13.19M

948.43B
948.43B 948.43B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

996,747,147,258
996,747,147,258 996,747,147,258

94.84%

ETH

Dabartinė Kendu Inu rinkos kapitalizacija yra $ 12.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.45K. KENDU apyvartoje yra 948.43B vienetų, o bendras kiekis siekia 996747147258. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.19M

Kendu Inu (KENDU) kainos istorija USD

Stebėkite Kendu Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000015987-10.81%
30 dienų$ -0.00000461-25.90%
60 dienų$ -0.00000877-39.94%
90 dienų$ -0.00001191-47.46%
Kendu Inu kainos pokytis šiandien

Šiandien KENDU užfiksuotas $ -0.0000015987 (-10.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kendu Inu 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000461 (-25.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kendu Inu 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KENDU rodiklis pasikeitė $ -0.00000877 (-39.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kendu Inu 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001191 (-47.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kendu Inu (KENDU) pokyčius?

Peržiūrėkite Kendu Inu kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kendu Inu (KENDU)

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kendu Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KENDUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kendu Inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kendu Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kendu Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kendu Inu (KENDU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kendu Inu (KENDU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kendu Inu prognozes.

Peržiūrėkite Kendu Inu kainos prognozę dabar!

Kendu Inu (KENDU) Tokenomika

Supratimas apie Kendu Inu (KENDU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KENDUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kendu Inu (KENDU)

Ieškote, kaip nusipirkti Kendu Inu? Viskas paprasta ir patogu! Kendu Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KENDU į vietos valiutas

1 Kendu Inu(KENDU) į VND
0.34709485
1 Kendu Inu(KENDU) į AUD
A$0.0000199169
1 Kendu Inu(KENDU) į GBP
0.0000096287
1 Kendu Inu(KENDU) į EUR
0.0000112115
1 Kendu Inu(KENDU) į USD
$0.00001319
1 Kendu Inu(KENDU) į MYR
RM0.0000556618
1 Kendu Inu(KENDU) į TRY
0.0005444832
1 Kendu Inu(KENDU) į JPY
¥0.00193893
1 Kendu Inu(KENDU) į ARS
ARS$0.018789155
1 Kendu Inu(KENDU) į RUB
0.001114555
1 Kendu Inu(KENDU) į INR
0.0011637537
1 Kendu Inu(KENDU) į IDR
Rp0.2162294736
1 Kendu Inu(KENDU) į KRW
0.0183449158
1 Kendu Inu(KENDU) į PHP
0.0007551275
1 Kendu Inu(KENDU) į EGP
￡E.0.0006348347
1 Kendu Inu(KENDU) į BRL
R$0.000071226
1 Kendu Inu(KENDU) į CAD
C$0.0000182022
1 Kendu Inu(KENDU) į BDT
0.001606542
1 Kendu Inu(KENDU) į NGN
0.0198943451
1 Kendu Inu(KENDU) į COP
$0.0517253764
1 Kendu Inu(KENDU) į ZAR
R.0.0002309569
1 Kendu Inu(KENDU) į UAH
0.0005444832
1 Kendu Inu(KENDU) į VES
Bs0.00205764
1 Kendu Inu(KENDU) į CLP
$0.01267559
1 Kendu Inu(KENDU) į PKR
Rs0.0037460919
1 Kendu Inu(KENDU) į KZT
0.0071104652
1 Kendu Inu(KENDU) į THB
฿0.0004197058
1 Kendu Inu(KENDU) į TWD
NT$0.0004001846
1 Kendu Inu(KENDU) į AED
د.إ0.0000484073
1 Kendu Inu(KENDU) į CHF
Fr0.0000104201
1 Kendu Inu(KENDU) į HKD
HK$0.0001026182
1 Kendu Inu(KENDU) į AMD
֏0.0050400309
1 Kendu Inu(KENDU) į MAD
.د.م0.0001191057
1 Kendu Inu(KENDU) į MXN
$0.000245334
1 Kendu Inu(KENDU) į SAR
ريال0.0000494625
1 Kendu Inu(KENDU) į PLN
0.0000480116
1 Kendu Inu(KENDU) į RON
лв0.0000572446
1 Kendu Inu(KENDU) į SEK
kr0.0001234584
1 Kendu Inu(KENDU) į BGN
лв0.0000220273
1 Kendu Inu(KENDU) į HUF
Ft0.0044365884
1 Kendu Inu(KENDU) į CZK
0.0002752753
1 Kendu Inu(KENDU) į KWD
د.ك0.00000402295
1 Kendu Inu(KENDU) į ILS
0.0000439227
1 Kendu Inu(KENDU) į AOA
Kz0.0120236083
1 Kendu Inu(KENDU) į BHD
.د.ب0.00000497263
1 Kendu Inu(KENDU) į BMD
$0.00001319
1 Kendu Inu(KENDU) į DKK
kr0.0000841522
1 Kendu Inu(KENDU) į HNL
L0.0003457099
1 Kendu Inu(KENDU) į MUR
0.0006009364
1 Kendu Inu(KENDU) į NAD
$0.0002318802
1 Kendu Inu(KENDU) į NOK
kr0.0001311086
1 Kendu Inu(KENDU) į NZD
$0.0000221592
1 Kendu Inu(KENDU) į PAB
B/.0.00001319
1 Kendu Inu(KENDU) į PGK
K0.0000559256
1 Kendu Inu(KENDU) į QAR
ر.ق0.0000480116
1 Kendu Inu(KENDU) į RSD
дин.0.0013217699

Kendu Inu išteklius

Išsamesnei Kendu Inu analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Kendu Inu svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kendu Inu

Kiek Kendu Inu(KENDU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KENDU kaina USD valiuta yra 0.00001319USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KENDU į USD kaina?
Dabartinė KENDU kaina USD valiuta yra $ 0.00001319. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kendu Inu rinkos kapitalizacija?
KENDU rinkos kapitalizacija yra $ 12.51MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KENDU apyvartoje?
KENDU apyvartoje yra 948.43BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KENDU kaina?
KENDU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000269385444985593USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KENDU kaina?
KENDU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000006348332403023USD.
Kokia yra KENDU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KENDU yra $ 49.45KUSD.
Ar KENDU kaina šiais metais kils?
KENDU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KENDU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:19:36(UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KENDU-į-USD skaičiuoklė

Suma

KENDU
KENDU
USD
USD

1 KENDU = 0.00001319 USD

Prekiauti KENDU

KENDUUSDT
$0.00001319
$0.00001319$0.00001319
-10.81%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis