Kendu Inu (KENDU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kendu Inu kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KENDU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kendu Inu kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kendu Inu kainos prognozė
$0.00001395
+1.75%
USD
Faktinis
Prognozė
Kendu Inu Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kendu Inu (KENDU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kendu Inu galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000013 prekybos kainą 2025 m.

Kendu Inu (KENDU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kendu Inu galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000014 prekybos kainą 2026 m.

Kendu Inu (KENDU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KENDU ateities kaina yra $ 0.000015 su 10.25% augimo norma.

Kendu Inu (KENDU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KENDU ateities kaina yra $ 0.000016 su 15.76% augimo norma.

Kendu Inu (KENDU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KENDU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000016, o augimo norma – 21.55%.

Kendu Inu (KENDU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KENDU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000017, o augimo norma – 27.63%.

Kendu Inu (KENDU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kendu Inu kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000029 prekybos kainą.

Kendu Inu (KENDU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kendu Inu kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000047 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000013
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000014
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000015
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000016
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000016
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000017
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000018
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000019
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000020
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000021
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000022
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000023
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000025
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000026
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000027
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000029
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Kendu Inu kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000013
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000013
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000013
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000014
    0.41%
Kendu Inu (KENDU) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KENDU kaina yra $0.000013. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kendu Inu (KENDU) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KENDU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000013. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kendu Inu (KENDU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KENDU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000013. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kendu Inu (KENDU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KENDU kaina yra $0.000014. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kendu Inu kainų statistika

$ 0.00001395
+1.75%

$ 13.23M
948.43B
$ 13.04K
--

Naujausia KENDU kaina yra $ 0.00001395. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.75%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 13.04K.
Be to, KENDU turi 948.43B apyvartą ir $ 13.23M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Kendu Inu (KENDU)

Bandote įsigyti KENDU? Dabar galite KENDU įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Kendu Inu ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KENDU dabar

Kendu Inu istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kendu Inu, dabartinė Kendu Inu kaina yra 0.000013USD. Apyvartinė Kendu Inu (KENDU) pasiūla yra 0.00 KENDU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $13.23M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ -0.000001
    $ 0.000016
    $ 0.000013
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000000
    $ 0.000016
    $ 0.000013
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.000004
    $ 0.000021
    $ 0.000013
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kendu Inu kaina pasikeitė $-0.000001, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kendu Inu buvo prekiaujama aukščiausia $0.000016 ir žemiausia $0.000013. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo KENDU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kendu Inu įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000004 vertę. Tai rodo, kad KENDU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Kendu Inu kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KENDU kainų istoriją

Kaip veikia Kendu Inu (KENDU) kainų prognozės modulis?

Kendu Inu Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KENDU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kendu Inu ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KENDU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kendu Inu kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KENDU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KENDU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kendu Inu potencialą.

Kodėl KENDU kainų prognozė yra svarbi?

KENDU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KENDU dabar?
Pagal jūsų prognozes, KENDU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KENDU kainų prognozė?
Remiantis Kendu Inu (KENDU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KENDU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KENDU 2026 m.?
1 vieneto Kendu Inu (KENDU) kaina šiandien yra $0.000013. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KENDU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KENDU kaina 2027 m.?
Kendu Inu (KENDU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KENDU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KENDU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kendu Inu (KENDU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KENDU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kendu Inu (KENDU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KENDU 2030 m.?
1 vieneto Kendu Inu (KENDU) kaina šiandien yra $0.000013. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KENDU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KENDU kainų prognozė 2040 metams?
Kendu Inu (KENDU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KENDU kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.