Kodexa logotipas

Kodexa kaina(KDX)

1 KDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01682
$0.01682$0.01682
-0.23%1D
USD
Kodexa (KDX) kainos grafikas realiu laiku
Kodexa (KDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01648
$ 0.01648$ 0.01648
24 val. žemiausia
$ 0.01691
$ 0.01691$ 0.01691
24 val. aukščiausia

$ 0.01648
$ 0.01648$ 0.01648

$ 0.01691
$ 0.01691$ 0.01691

$ 0.03729922025269791
$ 0.03729922025269791$ 0.03729922025269791

$ 0.016794856069777694
$ 0.016794856069777694$ 0.016794856069777694

-0.18%

-0.22%

-1.53%

-1.53%

Kodexa (KDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01682. Per pastarąsias 24 valandas KDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01648 iki aukščiausios $ 0.01691 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KDX kaina yra $ 0.03729922025269791, o žemiausia – $ 0.016794856069777694.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KDX per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kodexa (KDX) rinkos informacija

No.5733

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 228.25K
$ 228.25K$ 228.25K

$ 11.77M
$ 11.77M$ 11.77M

0.00
0.00 0.00

699,950,000
699,950,000 699,950,000

699,950,000
699,950,000 699,950,000

0.00%

BSC

Dabartinė Kodexa rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 228.25K. KDX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 699950000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.77M

Kodexa (KDX) kainos istorija USD

Stebėkite Kodexa kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000388-0.22%
30 dienų$ -0.00147-8.04%
60 dienų$ -0.00145-7.94%
90 dienų$ -0.00416-19.83%
Kodexa kainos pokytis šiandien

Šiandien KDX užfiksuotas $ -0.0000388 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kodexa 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00147 (-8.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kodexa 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KDX rodiklis pasikeitė $ -0.00145 (-7.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kodexa 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00416 (-19.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kodexa (KDX) pokyčius?

Peržiūrėkite Kodexa kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kodexa (KDX)

Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.

Kodexa galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kodexa investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KDXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kodexa mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kodexa, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kodexa kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kodexa (KDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kodexa (KDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kodexa prognozes.

Peržiūrėkite Kodexa kainos prognozę dabar!

Kodexa (KDX) Tokenomika

Supratimas apie Kodexa (KDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kodexa (KDX)

Ieškote, kaip nusipirkti Kodexa? Viskas paprasta ir patogu! Kodexa lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KDX į vietos valiutas

