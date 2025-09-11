KuCoin Token (KCS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KCS svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KCS kaina yra $ 28.795176559830317, o žemiausia – $ 0.336503927826.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KCS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.62%, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KuCoin Token (KCS) rinkos informacija
No.57
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
200,000,000
200,000,000 200,000,000
142,359,547.73556715
142,359,547.73556715 142,359,547.73556715
63.67%
0.04%
2021-04-23 00:00:00
ETH
Dabartinė KuCoin Token rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KCS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 142359547.73556715. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
KuCoin Token (KCS) kainos istorija USD
Stebėkite KuCoin Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
No Data
KuCoin Token kainos pokytis šiandien
Šiandien KCS užfiksuotas $ +0.239818 (+1.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KuCoin Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KuCoin Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KCS rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KuCoin Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KuCoin Token (KCS) pokyčius?
KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.
KuCoin Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KuCoin Token (KCS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KuCoin Token (KCS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KuCoin Token prognozes.
Supratimas apie KuCoin Token (KCS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KCSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KuCoin Token (KCS)
