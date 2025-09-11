Daugiau apie KCS

KCS Kainos informacija

KCS Baltoji knyga

KCS Oficiali svetainė

KCS Tokenomika

KCS Kainų prognozė

KCS Istorija

KCS pirkimo vadovas

KCSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KCS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KuCoin Token logotipas

KuCoin Token kaina(KCS)

1 KCS į USD – tiesioginė kaina:

$15.0434
$15.0434$15.0434
+1.62%1D
USD
KuCoin Token (KCS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:31:24(UTC+8)

KuCoin Token (KCS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
--
----
24 val. žemiausia
--
----
24 val. aukščiausia

--
----

--
----

$ 28.795176559830317
$ 28.795176559830317$ 28.795176559830317

$ 0.336503927826
$ 0.336503927826$ 0.336503927826

--

+1.62%

--

--

KuCoin Token (KCS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KCS svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KCS kaina yra $ 28.795176559830317, o žemiausia – $ 0.336503927826.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KCS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.62%, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KuCoin Token (KCS) rinkos informacija

No.57

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

200,000,000
200,000,000 200,000,000

142,359,547.73556715
142,359,547.73556715 142,359,547.73556715

63.67%

0.04%

2021-04-23 00:00:00

ETH

Dabartinė KuCoin Token rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KCS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 142359547.73556715. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

KuCoin Token (KCS) kainos istorija USD

Stebėkite KuCoin Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
No Data
KuCoin Token kainos pokytis šiandien

Šiandien KCS užfiksuotas $ +0.239818 (+1.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KuCoin Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KuCoin Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KCS rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KuCoin Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KuCoin Token (KCS) pokyčius?

Peržiūrėkite KuCoin Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KuCoin Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KCSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KuCoin Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KuCoin Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KuCoin Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KuCoin Token (KCS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KuCoin Token (KCS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KuCoin Token prognozes.

Peržiūrėkite KuCoin Token kainos prognozę dabar!

KuCoin Token (KCS) Tokenomika

Supratimas apie KuCoin Token (KCS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KCSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KuCoin Token (KCS)

Ieškote, kaip nusipirkti KuCoin Token? Viskas paprasta ir patogu! KuCoin Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KCS į vietos valiutas

1 KuCoin Token(KCS) į VND
--
1 KuCoin Token(KCS) į AUD
A$--
1 KuCoin Token(KCS) į GBP
--
1 KuCoin Token(KCS) į EUR
--
1 KuCoin Token(KCS) į USD
$--
1 KuCoin Token(KCS) į MYR
RM--
1 KuCoin Token(KCS) į TRY
--
1 KuCoin Token(KCS) į JPY
¥--
1 KuCoin Token(KCS) į ARS
ARS$--
1 KuCoin Token(KCS) į RUB
--
1 KuCoin Token(KCS) į INR
--
1 KuCoin Token(KCS) į IDR
Rp--
1 KuCoin Token(KCS) į KRW
--
1 KuCoin Token(KCS) į PHP
--
1 KuCoin Token(KCS) į EGP
￡E.--
1 KuCoin Token(KCS) į BRL
R$--
1 KuCoin Token(KCS) į CAD
C$--
1 KuCoin Token(KCS) į BDT
--
1 KuCoin Token(KCS) į NGN
--
1 KuCoin Token(KCS) į COP
$--
1 KuCoin Token(KCS) į ZAR
R.--
1 KuCoin Token(KCS) į UAH
--
1 KuCoin Token(KCS) į VES
Bs--
1 KuCoin Token(KCS) į CLP
$--
1 KuCoin Token(KCS) į PKR
Rs--
1 KuCoin Token(KCS) į KZT
--
1 KuCoin Token(KCS) į THB
฿--
1 KuCoin Token(KCS) į TWD
NT$--
1 KuCoin Token(KCS) į AED
د.إ--
1 KuCoin Token(KCS) į CHF
Fr--
1 KuCoin Token(KCS) į HKD
HK$--
1 KuCoin Token(KCS) į AMD
֏--
1 KuCoin Token(KCS) į MAD
.د.م--
1 KuCoin Token(KCS) į MXN
$--
1 KuCoin Token(KCS) į SAR
ريال--
1 KuCoin Token(KCS) į PLN
--
1 KuCoin Token(KCS) į RON
лв--
1 KuCoin Token(KCS) į SEK
kr--
1 KuCoin Token(KCS) į BGN
лв--
1 KuCoin Token(KCS) į HUF
Ft--
1 KuCoin Token(KCS) į CZK
--
1 KuCoin Token(KCS) į KWD
د.ك--
1 KuCoin Token(KCS) į ILS
--
1 KuCoin Token(KCS) į AOA
Kz--
1 KuCoin Token(KCS) į BHD
.د.ب--
1 KuCoin Token(KCS) į BMD
$--
1 KuCoin Token(KCS) į DKK
kr--
1 KuCoin Token(KCS) į HNL
L--
1 KuCoin Token(KCS) į MUR
--
1 KuCoin Token(KCS) į NAD
$--
1 KuCoin Token(KCS) į NOK
kr--
1 KuCoin Token(KCS) į NZD
$--
1 KuCoin Token(KCS) į PAB
B/.--
1 KuCoin Token(KCS) į PGK
K--
1 KuCoin Token(KCS) į QAR
ر.ق--
1 KuCoin Token(KCS) į RSD
дин.--

KuCoin Token išteklius

Išsamesnei KuCoin Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali KuCoin Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KuCoin Token

Kiek KuCoin Token(KCS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KCS kaina USD valiuta yra --USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KCS į USD kaina?
Dabartinė KCS kaina USD valiuta yra --. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KuCoin Token rinkos kapitalizacija?
KCS rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KCS apyvartoje?
KCS apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KCS kaina?
KCS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.795176559830317USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KCS kaina?
KCS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.336503927826USD.
Kokia yra KCS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KCS yra --USD.
Ar KCS kaina šiais metais kils?
KCS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KCS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:31:24(UTC+8)

KuCoin Token (KCS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KCS-į-USD skaičiuoklė

Suma

KCS
KCS
USD
USD

1 KCS = 0 USD

Prekiauti KCS

KCSUSDT
$15.0434
$15.0434$15.0434
+1.61%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis