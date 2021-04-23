KuCoin Token (KCS) Tokenomika

KuCoin Token (KCS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieKuCoin Token (KCS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
KuCoin Token (KCS) Informacija

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Oficiali svetainė:
https://www.kucoin.com/
Baltoji knyga:
https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://explorer.kcc.io

KuCoin Token (KCS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius KuCoin Token (KCS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.03B

Bendra pasiūla:
$ 142.36M

Cirkuliacinis tiekimas:
$ 127.36M

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.19B

Visų laikų rekordas:
$ 32.89

Visų laikų minimumas:
$ 0.336503927826

Dabartinė kaina:
$ 15.9522


KuCoin Token (KCS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti KuCoin Token (KCS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KCS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KCS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KCS tokenomiką, galite peržiūrėti KCS tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.