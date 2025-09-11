Daugiau apie KARRAT

KARRAT Kainos informacija

KARRAT Baltoji knyga

KARRAT Oficiali svetainė

KARRAT Tokenomika

KARRAT Kainų prognozė

KARRAT Istorija

KARRAT pirkimo vadovas

KARRATvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KARRAT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Karrat logotipas

Karrat kaina(KARRAT)

1 KARRAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0521
$0.0521$0.0521
-2.79%1D
USD
Karrat (KARRAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:31:00(UTC+8)

Karrat (KARRAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0516
$ 0.0516$ 0.0516
24 val. žemiausia
$ 0.0548
$ 0.0548$ 0.0548
24 val. aukščiausia

$ 0.0516
$ 0.0516$ 0.0516

$ 0.0548
$ 0.0548$ 0.0548

$ 1.26967282682687
$ 1.26967282682687$ 1.26967282682687

$ 0.030300711023323768
$ 0.030300711023323768$ 0.030300711023323768

-1.14%

-2.79%

-0.77%

-0.77%

Karrat (KARRAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0521. Per pastarąsias 24 valandas KARRAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0516 iki aukščiausios $ 0.0548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KARRAT kaina yra $ 1.26967282682687, o žemiausia – $ 0.030300711023323768.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KARRAT per pastarąją valandą pasikeitė -1.14%, per 24 valandas – -2.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Karrat (KARRAT) rinkos informacija

No.891

$ 20.98M
$ 20.98M$ 20.98M

$ 86.04K
$ 86.04K$ 86.04K

$ 52.10M
$ 52.10M$ 52.10M

402.70M
402.70M 402.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

40.26%

ETH

Dabartinė Karrat rinkos kapitalizacija yra $ 20.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.04K. KARRAT apyvartoje yra 402.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.10M

Karrat (KARRAT) kainos istorija USD

Stebėkite Karrat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001495-2.79%
30 dienų$ -0.0148-22.13%
60 dienų$ +0.0123+30.90%
90 dienų$ +0.0103+24.64%
Karrat kainos pokytis šiandien

Šiandien KARRAT užfiksuotas $ -0.001495 (-2.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Karrat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0148 (-22.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Karrat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KARRAT rodiklis pasikeitė $ +0.0123 (+30.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Karrat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0103 (+24.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Karrat (KARRAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Karrat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Karrat (KARRAT)

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Karrat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Karrat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KARRATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Karrat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Karrat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Karrat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Karrat (KARRAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Karrat (KARRAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Karrat prognozes.

Peržiūrėkite Karrat kainos prognozę dabar!

Karrat (KARRAT) Tokenomika

Supratimas apie Karrat (KARRAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KARRATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Karrat (KARRAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Karrat? Viskas paprasta ir patogu! Karrat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KARRAT į vietos valiutas

1 Karrat(KARRAT) į VND
1,371.0115
1 Karrat(KARRAT) į AUD
A$0.078671
1 Karrat(KARRAT) į GBP
0.038554
1 Karrat(KARRAT) į EUR
0.044285
1 Karrat(KARRAT) į USD
$0.0521
1 Karrat(KARRAT) į MYR
RM0.219862
1 Karrat(KARRAT) į TRY
2.151209
1 Karrat(KARRAT) į JPY
¥7.6587
1 Karrat(KARRAT) į ARS
ARS$74.21645
1 Karrat(KARRAT) į RUB
4.451424
1 Karrat(KARRAT) į INR
4.598867
1 Karrat(KARRAT) į IDR
Rp854.098224
1 Karrat(KARRAT) į KRW
72.562275
1 Karrat(KARRAT) į PHP
2.982204
1 Karrat(KARRAT) į EGP
￡E.2.510699
1 Karrat(KARRAT) į BRL
R$0.28134
1 Karrat(KARRAT) į CAD
C$0.071898
1 Karrat(KARRAT) į BDT
6.34578
1 Karrat(KARRAT) į NGN
78.581909
1 Karrat(KARRAT) į COP
$204.313276
1 Karrat(KARRAT) į ZAR
R.0.912792
1 Karrat(KARRAT) į UAH
2.150688
1 Karrat(KARRAT) į VES
Bs8.1276
1 Karrat(KARRAT) į CLP
$50.0681
1 Karrat(KARRAT) į PKR
Rs14.796921
1 Karrat(KARRAT) į KZT
28.086068
1 Karrat(KARRAT) į THB
฿1.657822
1 Karrat(KARRAT) į TWD
NT$1.579672
1 Karrat(KARRAT) į AED
د.إ0.191207
1 Karrat(KARRAT) į CHF
Fr0.041159
1 Karrat(KARRAT) į HKD
HK$0.405338
1 Karrat(KARRAT) į AMD
֏19.907931
1 Karrat(KARRAT) į MAD
.د.م0.470463
1 Karrat(KARRAT) į MXN
$0.970102
1 Karrat(KARRAT) į SAR
ريال0.195375
1 Karrat(KARRAT) į PLN
0.189644
1 Karrat(KARRAT) į RON
лв0.225593
1 Karrat(KARRAT) į SEK
kr0.487656
1 Karrat(KARRAT) į BGN
лв0.087007
1 Karrat(KARRAT) į HUF
Ft17.530087
1 Karrat(KARRAT) į CZK
1.087848
1 Karrat(KARRAT) į KWD
د.ك0.0158905
1 Karrat(KARRAT) į ILS
0.172972
1 Karrat(KARRAT) į AOA
Kz47.492797
1 Karrat(KARRAT) į BHD
.د.ب0.0196417
1 Karrat(KARRAT) į BMD
$0.0521
1 Karrat(KARRAT) į DKK
kr0.332398
1 Karrat(KARRAT) į HNL
L1.365541
1 Karrat(KARRAT) į MUR
2.373676
1 Karrat(KARRAT) į NAD
$0.915918
1 Karrat(KARRAT) į NOK
kr0.517353
1 Karrat(KARRAT) į NZD
$0.087528
1 Karrat(KARRAT) į PAB
B/.0.0521
1 Karrat(KARRAT) į PGK
K0.220904
1 Karrat(KARRAT) į QAR
ر.ق0.189644
1 Karrat(KARRAT) į RSD
дин.5.219899

Karrat išteklius

Išsamesnei Karrat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Karrat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Karrat

Kiek Karrat(KARRAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KARRAT kaina USD valiuta yra 0.0521USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KARRAT į USD kaina?
Dabartinė KARRAT kaina USD valiuta yra $ 0.0521. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Karrat rinkos kapitalizacija?
KARRAT rinkos kapitalizacija yra $ 20.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KARRAT apyvartoje?
KARRAT apyvartoje yra 402.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KARRAT kaina?
KARRAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.26967282682687USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KARRAT kaina?
KARRAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.030300711023323768USD.
Kokia yra KARRAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KARRAT yra $ 86.04KUSD.
Ar KARRAT kaina šiais metais kils?
KARRAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KARRAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:31:00(UTC+8)

Karrat (KARRAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KARRAT-į-USD skaičiuoklė

Suma

KARRAT
KARRAT
USD
USD

1 KARRAT = 0.0521 USD

Prekiauti KARRAT

KARRATUSDT
$0.0521
$0.0521$0.0521
-2.61%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis