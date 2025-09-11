Karrat (KARRAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0521. Per pastarąsias 24 valandas KARRAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0516 iki aukščiausios $ 0.0548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KARRAT kaina yra $ 1.26967282682687, o žemiausia – $ 0.030300711023323768.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KARRAT per pastarąją valandą pasikeitė -1.14%, per 24 valandas – -2.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Karrat (KARRAT) rinkos informacija
Dabartinė Karrat rinkos kapitalizacija yra $ 20.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.04K. KARRAT apyvartoje yra 402.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.10M
Karrat (KARRAT) kainos istorija USD
Stebėkite Karrat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001495
-2.79%
30 dienų
$ -0.0148
-22.13%
60 dienų
$ +0.0123
+30.90%
90 dienų
$ +0.0103
+24.64%
Karrat kainos pokytis šiandien
Šiandien KARRAT užfiksuotas $ -0.001495 (-2.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Karrat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0148 (-22.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Karrat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KARRAT rodiklis pasikeitė $ +0.0123 (+30.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Karrat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0103 (+24.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.
Karrat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Karrat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Karrat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Karrat kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti Karrat (KARRAT)
Ieškote, kaip nusipirkti Karrat? Viskas paprasta ir patogu! Karrat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.