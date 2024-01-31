Jupiter (JUP) Tokenomika
Jupiter (JUP) Informacija
Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.
Jupiter (JUP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Jupiter (JUP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Jupiter tokeno struktūra (JUP)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami JUP tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
1. Issuance Mechanism
- Total Supply: 10 billion JUP tokens were minted at genesis.
- Initial Distribution: The tokens were split equally between team and community wallets (50% each).
- Launch Sale: On January 31, 2024, Jupiter conducted a seven-day open market sale using a single-sided USDC-JUP Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM) pool on Meteora. The starting price was $0.40 per token. The DLMM pool provided initial liquidity and price support, with USDC locked for seven days to support the token price during the sale.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (JUP)
|% of Total Supply
|Vesting/Locking Details
|Team Members
|2,000,000,000
|20%
|Vests over 2 years after a 1-year cliff
|Strategic Reserve
|2,000,000,000
|20%
|Locked for at least 1 year; 6 months' notice before any liquidity event
|Liquidity Provision
|1,000,000,000
|10%
|Used for initial liquidity and launch pool
|Community Airdrops
|4,000,000,000
|40%
|Four rounds of airdrops; no disclosed vesting schedule
|Contributors & Grants
|1,000,000,000
|10%
|For contributors and grants; no disclosed vesting schedule
|Launch Pool
|250,000,000
|2.5%
|Allocated to the launch pool for the open market sale
|SPL MER Tokenholders
|500,000,000
|5%
|From Strategic Reserve; specific vesting not disclosed
Note: Some allocations overlap (e.g., SPL MER allocation is from Strategic Reserve).
3. Usage and Incentive Mechanism
- Governance: JUP is the governance token for the Jupiter ecosystem. It is intended for voting on launchpad projects, strict list disputes, and grants. However, as of early 2024, there is no verifiable evidence that governance functionality is fully operational.
- Staking & Rewards: Users can lock JUP tokens to receive voting power and participate in governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from LFG fees and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome.
- Liquidity Provision: Jupiter’s LFG Launchpad allows users to claim airdrop distributions and trade new tokens. The DLMM pool mechanism was used for the initial sale and liquidity.
4. Locking Mechanism
- Team Allocation: Subject to a 1-year cliff, then vests over 2 years.
- Strategic Reserve: Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event.
- Jupiter Lock: Jupiter provides an open-source, audited tool called "Jupiter Lock" for locking and distributing tokens over time, supporting cliffs and vesting for non-circulating supply. This tool is available for all project teams and is in beta.
5. Unlocking Time
- Team Tokens: Begin unlocking after a 1-year cliff, then linearly vest over 2 years.
- Strategic Reserve: Locked for at least 1 year from genesis; any unlocking requires 6 months' advance notice to the community.
- Community, Airdrops, Contributors: No specific vesting or unlocking schedule disclosed for these allocations.
6. Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|10B JUP minted at genesis, split 50/50 team/community
|Allocation
|See allocation table above
|Usage
|Governance, staking rewards, liquidity provision
|Incentives
|Quarterly staking rewards (ASR), airdrops, launchpad participation
|Locking
|Team (1-year cliff + 2-year vest), Strategic Reserve (1-year lock + 6-month notice)
|Unlocking
|Team: after 1 year, then linear; Strategic Reserve: after 1 year, with notice
7. Additional Notes
- No Protocol Fees: Jupiter does not charge protocol fees, but integrators can set their own platform fees on swaps.
- Open Source: Jupiter’s token lock and governance tools are open source and audited.
- Governance Status: As of early 2024, governance features are not fully operational, and no community proposals have been implemented without team consent.
This overview synthesizes the available, verifiable information on Jupiter (JUP) token economics, including its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. For the most current details or technical documentation, refer to Jupiter’s official resources and documentation.
Jupiter (JUP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Jupiter (JUP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų JUP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek JUP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate JUP tokenomiką, galite peržiūrėti JUP tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti JUP
Norite įtraukti Jupiter (JUP) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius JUP pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Jupiter (JUP) Kainų istorija
JUP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
JUP kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda JUP? Mūsų JUP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.