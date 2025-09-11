JUST (JST) realiojo laiko kaina yra $ 0.034. Per pastarąsias 24 valandas JST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03388 iki aukščiausios $ 0.03418 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JST kaina yra $ 0.20825091, o žemiausia – $ 0.00476612780651.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JST per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
JUST (JST) rinkos informacija
No.156
$ 336.60M
$ 595.03K
$ 336.60M
9.90B
9,900,000,000
0.01%
2020-04-01 00:00:00
$ 0.00202
TRX
Dabartinė JUST rinkos kapitalizacija yra $ 336.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 595.03K. JST apyvartoje yra 9.90B vienetų, o bendras kiekis siekia 9900000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 336.60M
JUST (JST) kainos istorija USD
Stebėkite JUST kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000886
-0.26%
30 dienų
$ +0.00041
+1.22%
60 dienų
$ -0.00249
-6.83%
90 dienų
$ +0.00129
+3.94%
JUST kainos pokytis šiandien
Šiandien JST užfiksuotas $ -0.0000886 (-0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
JUST 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00041 (+1.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
JUST 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JST rodiklis pasikeitė $ -0.00249 (-6.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
JUST 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00129 (+3.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JUST (JST) pokyčius?
JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.
JUST kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos JUST (JST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JUST (JST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JUST prognozes.
Supratimas apie JUST (JST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti JUST (JST)
