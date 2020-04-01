JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

VardasJST

ReitingasNo.162

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.23%

Cirkuliuojantis kiekis9,900,000,000

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla9,900,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2020-04-01 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.00202 USDT

Visų laikų rekordas0.20825091,2021-04-05

Mažiausia kaina0.00476612780651,2020-05-09

Vieša blokų grandinėTRX

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...