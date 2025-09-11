Joltify (JOLT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01203. Per pastarąsias 24 valandas JOLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01203 iki aukščiausios $ 0.01222 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JOLT kaina yra $ 0.7428055910578375, o žemiausia – $ 0.002848679609107114.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JOLT per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Joltify (JOLT) rinkos informacija
Dabartinė Joltify rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 52.97K. JOLT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 348750054. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.02M
Joltify (JOLT) kainos istorija USD
Stebėkite Joltify kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000096
-0.08%
30 dienų
$ -0.00533
-30.71%
60 dienų
$ +0.0021
+21.14%
90 dienų
$ -0.00736
-37.96%
Joltify kainos pokytis šiandien
Šiandien JOLT užfiksuotas $ -0.0000096 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Joltify 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00533 (-30.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Joltify 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JOLT rodiklis pasikeitė $ +0.0021 (+21.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Joltify 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00736 (-37.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Joltify (JOLT) pokyčius?
Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain.
Joltify galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Joltify investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti JOLTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Joltify mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Joltify, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Joltify kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Joltify (JOLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Joltify (JOLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Joltify prognozes.
Supratimas apie Joltify (JOLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JOLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Joltify (JOLT)
Ieškote, kaip nusipirkti Joltify? Viskas paprasta ir patogu! Joltify lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.