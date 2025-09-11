Daugiau apie JANITOR

Janitor logotipas

Janitor kaina(JANITOR)

1 JANITOR į USD – tiesioginė kaina:

Janitor (JANITOR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:14:09(UTC+8)

Janitor (JANITOR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Janitor (JANITOR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001373. Per pastarąsias 24 valandas JANITOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001253 iki aukščiausios $ 0.001679 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JANITOR kaina yra $ 0.03260998865301433, o žemiausia – $ 0.001080030712408802.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JANITOR per pastarąją valandą pasikeitė -4.19%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Janitor (JANITOR) rinkos informacija

No.1993

Dabartinė Janitor rinkos kapitalizacija yra $ 1.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.56K. JANITOR apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.37M

Janitor (JANITOR) kainos istorija USD

Stebėkite Janitor kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000694+0.51%
30 dienų$ -0.001403-50.55%
60 dienų$ -0.004825-77.85%
90 dienų$ -0.019317-93.37%
Janitor kainos pokytis šiandien

Šiandien JANITOR užfiksuotas $ +0.00000694 (+0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Janitor 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001403 (-50.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Janitor 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JANITOR rodiklis pasikeitė $ -0.004825 (-77.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Janitor 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.019317 (-93.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Janitor (JANITOR) pokyčius?

Peržiūrėkite Janitor kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Janitor (JANITOR)

An MCP and A2A-powered autonomous crypto intelligence system that monitors, analyzes, and responds to on-chain Alpha opportunities, liquidity shifts, and protocol anomalies.

Janitor galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Janitor investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JANITORstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Janitor mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Janitor, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Janitor kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Janitor (JANITOR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Janitor (JANITOR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Janitor prognozes.

Peržiūrėkite Janitor kainos prognozę dabar!

Janitor (JANITOR) Tokenomika

Supratimas apie Janitor (JANITOR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JANITORišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Janitor (JANITOR)

Ieškote, kaip nusipirkti Janitor? Viskas paprasta ir patogu! Janitor lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JANITOR į vietos valiutas

Janitor išteklius

Išsamesnei Janitor analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Janitor svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Janitor

Kiek Janitor(JANITOR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JANITOR kaina USD valiuta yra 0.001373USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JANITOR į USD kaina?
Dabartinė JANITOR kaina USD valiuta yra $ 0.001373. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Janitor rinkos kapitalizacija?
JANITOR rinkos kapitalizacija yra $ 1.37MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JANITOR apyvartoje?
JANITOR apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JANITOR kaina?
JANITOR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03260998865301433USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JANITOR kaina?
JANITOR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001080030712408802USD.
Kokia yra JANITOR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JANITOR yra $ 57.56KUSD.
Ar JANITOR kaina šiais metais kils?
JANITOR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JANITOR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:14:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

