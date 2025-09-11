Daugiau apie JAM

Tune.FM logotipas

Tune.FM kaina(JAM)

1 JAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000705
$0.0000705$0.0000705
-5.74%1D
USD
Tune.FM (JAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:13:57(UTC+8)

Tune.FM (JAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000683
$ 0.0000683$ 0.0000683
24 val. žemiausia
$ 0.0000774
$ 0.0000774$ 0.0000774
24 val. aukščiausia

$ 0.0000683
$ 0.0000683$ 0.0000683

$ 0.0000774
$ 0.0000774$ 0.0000774

$ 0.041677563419539966
$ 0.041677563419539966$ 0.041677563419539966

$ 0.000034024905606913
$ 0.000034024905606913$ 0.000034024905606913

+0.71%

-5.74%

+19.69%

+19.69%

Tune.FM (JAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000705. Per pastarąsias 24 valandas JAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000683 iki aukščiausios $ 0.0000774 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JAM kaina yra $ 0.041677563419539966, o žemiausia – $ 0.000034024905606913.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JAM per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – -5.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tune.FM (JAM) rinkos informacija

No.1847

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

$ 17.25K
$ 17.25K$ 17.25K

$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M

29.71B
29.71B 29.71B

92,233,720,368
92,233,720,368 92,233,720,368

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

32.21%

HBAR

Dabartinė Tune.FM rinkos kapitalizacija yra $ 2.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.25K. JAM apyvartoje yra 29.71B vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.50M

Tune.FM (JAM) kainos istorija USD

Stebėkite Tune.FM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000004293-5.74%
30 dienų$ +0.0000085+13.70%
60 dienų$ +0.0000032+4.75%
90 dienų$ -0.0000059-7.73%
Tune.FM kainos pokytis šiandien

Šiandien JAM užfiksuotas $ -0.000004293 (-5.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tune.FM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000085 (+13.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tune.FM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JAM rodiklis pasikeitė $ +0.0000032 (+4.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tune.FM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000059 (-7.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tune.FM (JAM) pokyčius?

Peržiūrėkite Tune.FM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tune.FM (JAM)

Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace.

Tune.FM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tune.FM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tune.FM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tune.FM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tune.FM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tune.FM (JAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tune.FM (JAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tune.FM prognozes.

Peržiūrėkite Tune.FM kainos prognozę dabar!

Tune.FM (JAM) Tokenomika

Supratimas apie Tune.FM (JAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tune.FM (JAM)

Ieškote, kaip nusipirkti Tune.FM? Viskas paprasta ir patogu! Tune.FM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JAM į vietos valiutas

1 Tune.FM(JAM) į VND
1.8552075
1 Tune.FM(JAM) į AUD
A$0.000106455
1 Tune.FM(JAM) į GBP
0.000051465
1 Tune.FM(JAM) į EUR
0.000059925
1 Tune.FM(JAM) į USD
$0.0000705
1 Tune.FM(JAM) į MYR
RM0.00029751
1 Tune.FM(JAM) į TRY
0.00291024
1 Tune.FM(JAM) į JPY
¥0.0103635
1 Tune.FM(JAM) į ARS
ARS$0.10042725
1 Tune.FM(JAM) į RUB
0.00595725
1 Tune.FM(JAM) į INR
0.00621387
1 Tune.FM(JAM) į IDR
Rp1.15573752
1 Tune.FM(JAM) į KRW
0.09791604
1 Tune.FM(JAM) į PHP
0.0040326
1 Tune.FM(JAM) į EGP
￡E.0.00339105
1 Tune.FM(JAM) į BRL
R$0.0003807
1 Tune.FM(JAM) į CAD
C$0.00009729
1 Tune.FM(JAM) į BDT
0.0085869
1 Tune.FM(JAM) į NGN
0.106334445
1 Tune.FM(JAM) į COP
$0.27646998
1 Tune.FM(JAM) į ZAR
R.0.001233045
1 Tune.FM(JAM) į UAH
0.00291024
1 Tune.FM(JAM) į VES
Bs0.010998
1 Tune.FM(JAM) į CLP
$0.0677505
1 Tune.FM(JAM) į PKR
Rs0.020022705
1 Tune.FM(JAM) į KZT
0.03800514
1 Tune.FM(JAM) į THB
฿0.002241195
1 Tune.FM(JAM) į TWD
NT$0.002136855
1 Tune.FM(JAM) į AED
د.إ0.000258735
1 Tune.FM(JAM) į CHF
Fr0.000055695
1 Tune.FM(JAM) į HKD
HK$0.00054849
1 Tune.FM(JAM) į AMD
֏0.026938755
1 Tune.FM(JAM) į MAD
.د.م0.000636615
1 Tune.FM(JAM) į MXN
$0.0013113
1 Tune.FM(JAM) į SAR
ريال0.000264375
1 Tune.FM(JAM) į PLN
0.00025662
1 Tune.FM(JAM) į RON
лв0.000305265
1 Tune.FM(JAM) į SEK
kr0.00065847
1 Tune.FM(JAM) į BGN
лв0.000117735
1 Tune.FM(JAM) į HUF
Ft0.02368941
1 Tune.FM(JAM) į CZK
0.00147063
1 Tune.FM(JAM) į KWD
د.ك0.0000215025
1 Tune.FM(JAM) į ILS
0.00023406
1 Tune.FM(JAM) į AOA
Kz0.064501155
1 Tune.FM(JAM) į BHD
.د.ب0.0000265785
1 Tune.FM(JAM) į BMD
$0.0000705
1 Tune.FM(JAM) į DKK
kr0.00044979
1 Tune.FM(JAM) į HNL
L0.001847805
1 Tune.FM(JAM) į MUR
0.00320775
1 Tune.FM(JAM) į NAD
$0.00123939
1 Tune.FM(JAM) į NOK
kr0.000700065
1 Tune.FM(JAM) į NZD
$0.00011844
1 Tune.FM(JAM) į PAB
B/.0.0000705
1 Tune.FM(JAM) į PGK
K0.00029892
1 Tune.FM(JAM) į QAR
ر.ق0.00025662
1 Tune.FM(JAM) į RSD
дин.0.00706128

Tune.FM išteklius

Išsamesnei Tune.FM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Tune.FM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tune.FM

Kiek Tune.FM(JAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JAM kaina USD valiuta yra 0.0000705USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JAM į USD kaina?
Dabartinė JAM kaina USD valiuta yra $ 0.0000705. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tune.FM rinkos kapitalizacija?
JAM rinkos kapitalizacija yra $ 2.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JAM apyvartoje?
JAM apyvartoje yra 29.71BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JAM kaina?
JAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.041677563419539966USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JAM kaina?
JAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000034024905606913USD.
Kokia yra JAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JAM yra $ 17.25KUSD.
Ar JAM kaina šiais metais kils?
JAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:13:57(UTC+8)

Tune.FM (JAM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

