Jager Hunter logotipas

Jager Hunter kaina(JAGER)

1 JAGER į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000000007183
-4.21%1D
USD
Jager Hunter (JAGER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:13:34(UTC+8)

Jager Hunter (JAGER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000000006518
24 val. žemiausia
$ 0.0000000007678
24 val. aukščiausia

$ 0.0000000006518
$ 0.0000000007678
$ 0.000000005091894778
$ 0.000000000013435127
-1.43%

-4.21%

-7.51%

-7.51%

Jager Hunter (JAGER) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000007183. Per pastarąsias 24 valandas JAGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000006518 iki aukščiausios $ 0.0000000007678 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JAGER kaina yra $ 0.000000005091894778, o žemiausia – $ 0.000000000013435127.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JAGER per pastarąją valandą pasikeitė -1.43%, per 24 valandas – -4.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jager Hunter (JAGER) rinkos informacija

No.1174

$ 9.81M
$ 71.65K
$ 10.49M
13,654.52T
14,600,000,000,000,000
13,654,518,920,091,452
93.52%

BSC

Dabartinė Jager Hunter rinkos kapitalizacija yra $ 9.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.65K. JAGER apyvartoje yra 13,654.52T vienetų, o bendras kiekis siekia 13654518920091452. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.49M

Jager Hunter (JAGER) kainos istorija USD

Stebėkite Jager Hunter kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000000003157-4.21%
30 dienų$ -0.0000000007249-50.23%
60 dienų$ +0.0000000002628+57.69%
90 dienų$ -0.0000000000722-9.14%
Jager Hunter kainos pokytis šiandien

Šiandien JAGER užfiksuotas $ -0.00000000003157 (-4.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Jager Hunter 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000007249 (-50.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Jager Hunter 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JAGER rodiklis pasikeitė $ +0.0000000002628 (+57.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Jager Hunter 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000000722 (-9.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Jager Hunter (JAGER) pokyčius?

Peržiūrėkite Jager Hunter kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Jager Hunter (JAGER)

Jager Hunter galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Jager Hunter investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JAGERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Jager Hunter mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Jager Hunter, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Jager Hunter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jager Hunter (JAGER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jager Hunter (JAGER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jager Hunter prognozes.

Peržiūrėkite Jager Hunter kainos prognozę dabar!

Jager Hunter (JAGER) Tokenomika

Supratimas apie Jager Hunter (JAGER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JAGERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Jager Hunter (JAGER)

Ieškote, kaip nusipirkti Jager Hunter? Viskas paprasta ir patogu! Jager Hunter lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JAGER į vietos valiutas

1 Jager Hunter(JAGER) į VND
0.0000189020645
1 Jager Hunter(JAGER) į AUD
A$0.000000001084633
1 Jager Hunter(JAGER) į GBP
0.000000000524359
1 Jager Hunter(JAGER) į EUR
0.000000000610555
1 Jager Hunter(JAGER) į USD
$0.0000000007183
1 Jager Hunter(JAGER) į MYR
RM0.000000003031226
1 Jager Hunter(JAGER) į TRY
0.000000029651424
1 Jager Hunter(JAGER) į JPY
¥0.0000001055901
1 Jager Hunter(JAGER) į ARS
ARS$0.00000102321835
1 Jager Hunter(JAGER) į RUB
0.00000006069635
1 Jager Hunter(JAGER) į INR
0.000000063310962
1 Jager Hunter(JAGER) į IDR
Rp0.000011775407952
1 Jager Hunter(JAGER) į KRW
0.000000997632504
1 Jager Hunter(JAGER) į PHP
0.00000004108676
1 Jager Hunter(JAGER) į EGP
￡E.0.00000003455023
1 Jager Hunter(JAGER) į BRL
R$0.00000000387882
1 Jager Hunter(JAGER) į CAD
C$0.000000000991254
1 Jager Hunter(JAGER) į BDT
0.00000008748894
1 Jager Hunter(JAGER) į NGN
0.000001083404707
1 Jager Hunter(JAGER) į COP
$0.000002816856548
1 Jager Hunter(JAGER) į ZAR
R.0.000000012563067
1 Jager Hunter(JAGER) į UAH
0.000000029651424
1 Jager Hunter(JAGER) į VES
Bs0.0000001120548
1 Jager Hunter(JAGER) į CLP
$0.0000006902863
1 Jager Hunter(JAGER) į PKR
Rs0.000000204004383
1 Jager Hunter(JAGER) į KZT
0.000000387221164
1 Jager Hunter(JAGER) į THB
฿0.000000022834757
1 Jager Hunter(JAGER) į TWD
NT$0.000000021771673
1 Jager Hunter(JAGER) į AED
د.إ0.000000002636161
1 Jager Hunter(JAGER) į CHF
Fr0.000000000567457
1 Jager Hunter(JAGER) į HKD
HK$0.000000005588374
1 Jager Hunter(JAGER) į AMD
֏0.000000274469613
1 Jager Hunter(JAGER) į MAD
.د.م0.000000006486249
1 Jager Hunter(JAGER) į MXN
$0.00000001336038
1 Jager Hunter(JAGER) į SAR
ريال0.000000002693625
1 Jager Hunter(JAGER) į PLN
0.000000002614612
1 Jager Hunter(JAGER) į RON
лв0.000000003110239
1 Jager Hunter(JAGER) į SEK
kr0.000000006708922
1 Jager Hunter(JAGER) į BGN
лв0.000000001199561
1 Jager Hunter(JAGER) į HUF
Ft0.000000241363166
1 Jager Hunter(JAGER) į CZK
0.000000014983738
1 Jager Hunter(JAGER) į KWD
د.ك0.0000000002190815
1 Jager Hunter(JAGER) į ILS
0.000000002384756
1 Jager Hunter(JAGER) į AOA
Kz0.000000657179853
1 Jager Hunter(JAGER) į BHD
.د.ب0.0000000002707991
1 Jager Hunter(JAGER) į BMD
$0.0000000007183
1 Jager Hunter(JAGER) į DKK
kr0.000000004582754
1 Jager Hunter(JAGER) į HNL
L0.000000018826643
1 Jager Hunter(JAGER) į MUR
0.00000003268265
1 Jager Hunter(JAGER) į NAD
$0.000000012627714
1 Jager Hunter(JAGER) į NOK
kr0.000000007132719
1 Jager Hunter(JAGER) į NZD
$0.000000001206744
1 Jager Hunter(JAGER) į PAB
B/.0.0000000007183
1 Jager Hunter(JAGER) į PGK
K0.000000003045592
1 Jager Hunter(JAGER) į QAR
ر.ق0.000000002614612
1 Jager Hunter(JAGER) į RSD
дин.0.000000071944928

Jager Hunter išteklius

Išsamesnei Jager Hunter analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Jager Hunter svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jager Hunter

Kiek Jager Hunter(JAGER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JAGER kaina USD valiuta yra 0.0000000007183USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JAGER į USD kaina?
Dabartinė JAGER kaina USD valiuta yra $ 0.0000000007183. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jager Hunter rinkos kapitalizacija?
JAGER rinkos kapitalizacija yra $ 9.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JAGER apyvartoje?
JAGER apyvartoje yra 13,654.52TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JAGER kaina?
JAGER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000005091894778USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JAGER kaina?
JAGER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000013435127USD.
Kokia yra JAGER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JAGER yra $ 71.65KUSD.
Ar JAGER kaina šiais metais kils?
JAGER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JAGER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:13:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

