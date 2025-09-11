izumi Finance (IZI) realiojo laiko kaina yra $ 0.004482. Per pastarąsias 24 valandas IZI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004383 iki aukščiausios $ 0.004599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IZI kaina yra $ 0.22582181306541096, o žemiausia – $ 0.003707408845399886.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IZI per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
izumi Finance (IZI) rinkos informacija
$ 3.53M
$ 9.63K
$ 8.96M
787.40M
2,000,000,000
2,000,000,000
39.37%
ETH
Dabartinė izumi Finance rinkos kapitalizacija yra $ 3.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.63K. IZI apyvartoje yra 787.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.96M
izumi Finance (IZI) kainos istorija USD
Stebėkite izumi Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00007188
+1.63%
30 dienų
$ +0.000189
+4.40%
60 dienų
$ +0.000255
+6.03%
90 dienų
$ +0.00006
+1.35%
izumi Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien IZI užfiksuotas $ +0.00007188 (+1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
izumi Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000189 (+4.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
izumi Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IZI rodiklis pasikeitė $ +0.000255 (+6.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
izumi Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00006 (+1.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir izumi Finance (IZI) pokyčius?
izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.
izumi Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti IZIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie izumi Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti izumi Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
izumi Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos izumi Finance (IZI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų izumi Finance (IZI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes izumi Finance prognozes.
Supratimas apie izumi Finance (IZI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IZIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti izumi Finance (IZI)
Ieškote, kaip nusipirkti izumi Finance?
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.