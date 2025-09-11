Daugiau apie IZI

IZI Kainos informacija

IZI Baltoji knyga

IZI Oficiali svetainė

IZI Tokenomika

IZI Kainų prognozė

IZI Istorija

IZI pirkimo vadovas

IZIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

IZI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

izumi Finance logotipas

izumi Finance kaina(IZI)

1 IZI į USD – tiesioginė kaina:

$0.004482
$0.004482$0.004482
+1.63%1D
USD
izumi Finance (IZI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:17:57(UTC+8)

izumi Finance (IZI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004383
$ 0.004383$ 0.004383
24 val. žemiausia
$ 0.004599
$ 0.004599$ 0.004599
24 val. aukščiausia

$ 0.004383
$ 0.004383$ 0.004383

$ 0.004599
$ 0.004599$ 0.004599

$ 0.22582181306541096
$ 0.22582181306541096$ 0.22582181306541096

$ 0.003707408845399886
$ 0.003707408845399886$ 0.003707408845399886

+0.17%

+1.63%

+9.07%

+9.07%

izumi Finance (IZI) realiojo laiko kaina yra $ 0.004482. Per pastarąsias 24 valandas IZI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004383 iki aukščiausios $ 0.004599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IZI kaina yra $ 0.22582181306541096, o žemiausia – $ 0.003707408845399886.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IZI per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

izumi Finance (IZI) rinkos informacija

No.1612

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

$ 9.63K
$ 9.63K$ 9.63K

$ 8.96M
$ 8.96M$ 8.96M

787.40M
787.40M 787.40M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

39.37%

ETH

Dabartinė izumi Finance rinkos kapitalizacija yra $ 3.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.63K. IZI apyvartoje yra 787.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.96M

izumi Finance (IZI) kainos istorija USD

Stebėkite izumi Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00007188+1.63%
30 dienų$ +0.000189+4.40%
60 dienų$ +0.000255+6.03%
90 dienų$ +0.00006+1.35%
izumi Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien IZI užfiksuotas $ +0.00007188 (+1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

izumi Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000189 (+4.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

izumi Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IZI rodiklis pasikeitė $ +0.000255 (+6.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

izumi Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00006 (+1.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir izumi Finance (IZI) pokyčius?

Peržiūrėkite izumi Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų izumi Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IZIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie izumi Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti izumi Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

izumi Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos izumi Finance (IZI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų izumi Finance (IZI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes izumi Finance prognozes.

Peržiūrėkite izumi Finance kainos prognozę dabar!

izumi Finance (IZI) Tokenomika

Supratimas apie izumi Finance (IZI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IZIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti izumi Finance (IZI)

Ieškote, kaip nusipirkti izumi Finance? Viskas paprasta ir patogu! izumi Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IZI į vietos valiutas

1 izumi Finance(IZI) į VND
117.94383
1 izumi Finance(IZI) į AUD
A$0.00676782
1 izumi Finance(IZI) į GBP
0.00327186
1 izumi Finance(IZI) į EUR
0.0038097
1 izumi Finance(IZI) į USD
$0.004482
1 izumi Finance(IZI) į MYR
RM0.01891404
1 izumi Finance(IZI) į TRY
0.18501696
1 izumi Finance(IZI) į JPY
¥0.658854
1 izumi Finance(IZI) į ARS
ARS$6.384609
1 izumi Finance(IZI) į RUB
0.378729
1 izumi Finance(IZI) į INR
0.39544686
1 izumi Finance(IZI) į IDR
Rp73.47539808
1 izumi Finance(IZI) į KRW
6.23365524
1 izumi Finance(IZI) į PHP
0.2565945
1 izumi Finance(IZI) į EGP
￡E.0.21571866
1 izumi Finance(IZI) į BRL
R$0.0242028
1 izumi Finance(IZI) į CAD
C$0.00618516
1 izumi Finance(IZI) į BDT
0.5459076
1 izumi Finance(IZI) į NGN
6.76015578
1 izumi Finance(IZI) į COP
$17.57643192
1 izumi Finance(IZI) į ZAR
R.0.07847982
1 izumi Finance(IZI) į UAH
0.18501696
1 izumi Finance(IZI) į VES
Bs0.699192
1 izumi Finance(IZI) į CLP
$4.307202
1 izumi Finance(IZI) į PKR
Rs1.27293282
1 izumi Finance(IZI) į KZT
2.41615656
1 izumi Finance(IZI) į THB
฿0.14261724
1 izumi Finance(IZI) į TWD
NT$0.13598388
1 izumi Finance(IZI) į AED
د.إ0.01644894
1 izumi Finance(IZI) į CHF
Fr0.00354078
1 izumi Finance(IZI) į HKD
HK$0.03486996
1 izumi Finance(IZI) į AMD
֏1.71261702
1 izumi Finance(IZI) į MAD
.د.م0.04047246
1 izumi Finance(IZI) į MXN
$0.0833652
1 izumi Finance(IZI) į SAR
ريال0.0168075
1 izumi Finance(IZI) į PLN
0.01631448
1 izumi Finance(IZI) į RON
лв0.01945188
1 izumi Finance(IZI) į SEK
kr0.04195152
1 izumi Finance(IZI) į BGN
лв0.00748494
1 izumi Finance(IZI) į HUF
Ft1.50756552
1 izumi Finance(IZI) į CZK
0.09353934
1 izumi Finance(IZI) į KWD
د.ك0.00136701
1 izumi Finance(IZI) į ILS
0.01492506
1 izumi Finance(IZI) į AOA
Kz4.08565674
1 izumi Finance(IZI) į BHD
.د.ب0.001689714
1 izumi Finance(IZI) į BMD
$0.004482
1 izumi Finance(IZI) į DKK
kr0.02859516
1 izumi Finance(IZI) į HNL
L0.11747322
1 izumi Finance(IZI) į MUR
0.20419992
1 izumi Finance(IZI) į NAD
$0.07879356
1 izumi Finance(IZI) į NOK
kr0.04455108
1 izumi Finance(IZI) į NZD
$0.00752976
1 izumi Finance(IZI) į PAB
B/.0.004482
1 izumi Finance(IZI) į PGK
K0.01900368
1 izumi Finance(IZI) į QAR
ر.ق0.01631448
1 izumi Finance(IZI) į RSD
дин.0.44914122

izumi Finance išteklius

Išsamesnei izumi Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali izumi Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie izumi Finance

Kiek izumi Finance(IZI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IZI kaina USD valiuta yra 0.004482USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IZI į USD kaina?
Dabartinė IZI kaina USD valiuta yra $ 0.004482. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra izumi Finance rinkos kapitalizacija?
IZI rinkos kapitalizacija yra $ 3.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IZI apyvartoje?
IZI apyvartoje yra 787.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IZI kaina?
IZI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.22582181306541096USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IZI kaina?
IZI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003707408845399886USD.
Kokia yra IZI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IZI yra $ 9.63KUSD.
Ar IZI kaina šiais metais kils?
IZI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IZI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:17:57(UTC+8)

izumi Finance (IZI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

IZI-į-USD skaičiuoklė

Suma

IZI
IZI
USD
USD

1 IZI = 0.004482 USD

Prekiauti IZI

IZIUSDT
$0.004482
$0.004482$0.004482
+1.58%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis