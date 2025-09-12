Izumi Finance (IZI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Izumi Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IZI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Izumi Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Izumi Finance kainos prognozė
$0.006812
$0.006812$0.006812
+41.53%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:58:16(UTC+8)

Izumi Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Izumi Finance (IZI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Izumi Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006812 prekybos kainą 2025 m.

Izumi Finance (IZI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Izumi Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007152 prekybos kainą 2026 m.

Izumi Finance (IZI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IZI ateities kaina yra $ 0.007510 su 10.25% augimo norma.

Izumi Finance (IZI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IZI ateities kaina yra $ 0.007885 su 15.76% augimo norma.

Izumi Finance (IZI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IZI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008280, o augimo norma – 21.55%.

Izumi Finance (IZI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IZI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008694, o augimo norma – 27.63%.

Izumi Finance (IZI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Izumi Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.014161 prekybos kainą.

Izumi Finance (IZI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Izumi Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.023067 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006812
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007152
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007510
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007885
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008280
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008694
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009128
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009585
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.010064
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010567
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011096
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011650
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012233
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012845
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013487
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014161
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Izumi Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.006812
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006812
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006818
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.006839
    0.41%
Izumi Finance (IZI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma IZI kaina yra $0.006812. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Izumi Finance (IZI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė IZI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006812. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Izumi Finance (IZI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IZI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006818. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Izumi Finance (IZI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IZI kaina yra $0.006839. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Izumi Finance kainų statistika

$ 0.006812
$ 0.006812$ 0.006812

+41.53%

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

787.40M
787.40M 787.40M

$ 88.30K
$ 88.30K$ 88.30K

--

Naujausia IZI kaina yra $ 0.006812. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +41.53%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 88.30K.
Be to, IZI turi 787.40M apyvartą ir $ 5.36M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Izumi Finance (IZI)

Bandote įsigyti IZI? Dabar galite IZI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Izumi Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti IZI dabar

Izumi Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Izumi Finance, dabartinė Izumi Finance kaina yra 0.006812USD. Apyvartinė Izumi Finance (IZI) pasiūla yra 0.00 IZI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.36M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.45%
    $ 0.002120
    $ 0.008046
    $ 0.004694
  • 7 dienos
    0.65%
    $ 0.002689
    $ 0.008046
    $ 0.004017
  • 30 dienų
    0.55%
    $ 0.002426
    $ 0.008046
    $ 0.004017
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Izumi Finance kaina pasikeitė $0.002120, atspindinti 0.45% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Izumi Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.008046 ir žemiausia $0.004017. Kainos pokytis buvo 0.65%. Ši naujausia tendencija parodo IZI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Izumi Finance įvyko 0.55%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002426 vertę. Tai rodo, kad IZI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Izumi Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą IZI kainų istoriją

Kaip veikia Izumi Finance (IZI) kainų prognozės modulis?

Izumi Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IZI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Izumi Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IZI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Izumi Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IZI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IZI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Izumi Finance potencialą.

Kodėl IZI kainų prognozė yra svarbi?

IZI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IZI dabar?
Pagal jūsų prognozes, IZI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IZI kainų prognozė?
Remiantis Izumi Finance (IZI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IZI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IZI 2026 m.?
1 vieneto Izumi Finance (IZI) kaina šiandien yra $0.006812. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IZI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IZI kaina 2027 m.?
Izumi Finance (IZI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IZI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IZI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Izumi Finance (IZI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IZI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Izumi Finance (IZI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IZI 2030 m.?
1 vieneto Izumi Finance (IZI) kaina šiandien yra $0.006812. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IZI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IZI kainų prognozė 2040 metams?
Izumi Finance (IZI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IZI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:58:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.