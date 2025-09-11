Daugiau apie INTER

InterMilanFanToken (INTER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:11:49(UTC+8)

InterMilanFanToken (INTER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
InterMilanFanToken (INTER) realiojo laiko kaina yra $ 0.5209. Per pastarąsias 24 valandas INTER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5195 iki aukščiausios $ 0.5296 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INTER kaina yra $ 14.089, o žemiausia – $ 0.47268093461295757.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INTER per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -1.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

InterMilanFanToken (INTER) rinkos informacija

No.1421

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

$ 149.78K
$ 149.78K$ 149.78K

$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M

10.13M
10.13M 10.13M

19,728,000
19,728,000 19,728,000

CHZ

Dabartinė InterMilanFanToken rinkos kapitalizacija yra $ 5.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.78K. INTER apyvartoje yra 10.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 19728000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.28M

InterMilanFanToken (INTER) kainos istorija USD

Stebėkite InterMilanFanToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.005262-1.00%
30 dienų$ -0.1005-16.18%
60 dienų$ +0.0291+5.91%
90 dienų$ -0.0665-11.33%
InterMilanFanToken kainos pokytis šiandien

Šiandien INTER užfiksuotas $ -0.005262 (-1.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

InterMilanFanToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1005 (-16.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

InterMilanFanToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INTER rodiklis pasikeitė $ +0.0291 (+5.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

InterMilanFanToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0665 (-11.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir InterMilanFanToken (INTER) pokyčius?

Peržiūrėkite InterMilanFanToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra InterMilanFanToken (INTER)

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

InterMilanFanToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų InterMilanFanToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INTERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie InterMilanFanToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti InterMilanFanToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

InterMilanFanToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos InterMilanFanToken (INTER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų InterMilanFanToken (INTER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes InterMilanFanToken prognozes.

Peržiūrėkite InterMilanFanToken kainos prognozę dabar!

InterMilanFanToken (INTER) Tokenomika

Supratimas apie InterMilanFanToken (INTER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INTERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti InterMilanFanToken (INTER)

Ieškote, kaip nusipirkti InterMilanFanToken? Viskas paprasta ir patogu! InterMilanFanToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INTER į vietos valiutas

InterMilanFanToken išteklius

Išsamesnei InterMilanFanToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali InterMilanFanToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie InterMilanFanToken

Kiek InterMilanFanToken(INTER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INTER kaina USD valiuta yra 0.5209USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INTER į USD kaina?
Dabartinė INTER kaina USD valiuta yra $ 0.5209. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra InterMilanFanToken rinkos kapitalizacija?
INTER rinkos kapitalizacija yra $ 5.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INTER apyvartoje?
INTER apyvartoje yra 10.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INTER kaina?
INTER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 14.089USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INTER kaina?
INTER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.47268093461295757USD.
Kokia yra INTER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INTER yra $ 149.78KUSD.
Ar INTER kaina šiais metais kils?
INTER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INTER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:11:49(UTC+8)

