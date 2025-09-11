Daugiau apie GHST

GHST Kainos informacija

GHST Oficiali svetainė

GHST Tokenomika

GHST Kainų prognozė

GHST Istorija

GHST pirkimo vadovas

GHSTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GHST Spot

GHST USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Aavegotchi logotipas

Aavegotchi kaina(GHST)

1 GHST į USD – tiesioginė kaina:

$0.4615
$0.4615$0.4615
-0.36%1D
USD
Aavegotchi (GHST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:11:57(UTC+8)

Aavegotchi (GHST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4523
$ 0.4523$ 0.4523
24 val. žemiausia
$ 0.4668
$ 0.4668$ 0.4668
24 val. aukščiausia

$ 0.4523
$ 0.4523$ 0.4523

$ 0.4668
$ 0.4668$ 0.4668

$ 3.775128609064033
$ 3.775128609064033$ 3.775128609064033

$ 0.3119235086974025
$ 0.3119235086974025$ 0.3119235086974025

-0.05%

-0.36%

+7.47%

+7.47%

Aavegotchi (GHST) realiojo laiko kaina yra $ 0.4615. Per pastarąsias 24 valandas GHST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4523 iki aukščiausios $ 0.4668 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHST kaina yra $ 3.775128609064033, o žemiausia – $ 0.3119235086974025.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHST per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aavegotchi (GHST) rinkos informacija

No.838

$ 24.34M
$ 24.34M$ 24.34M

$ 335.69K
$ 335.69K$ 335.69K

$ 24.34M
$ 24.34M$ 24.34M

52.75M
52.75M 52.75M

52,747,802.71425598
52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

ETH

Dabartinė Aavegotchi rinkos kapitalizacija yra $ 24.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 335.69K. GHST apyvartoje yra 52.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 52747802.71425598. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.34M

Aavegotchi (GHST) kainos istorija USD

Stebėkite Aavegotchi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001667-0.36%
30 dienų$ -0.0061-1.31%
60 dienų$ +0.0107+2.37%
90 dienų$ +0.0947+25.81%
Aavegotchi kainos pokytis šiandien

Šiandien GHST užfiksuotas $ -0.001667 (-0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aavegotchi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0061 (-1.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aavegotchi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GHST rodiklis pasikeitė $ +0.0107 (+2.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aavegotchi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0947 (+25.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aavegotchi (GHST) pokyčius?

Peržiūrėkite Aavegotchi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aavegotchi (GHST)

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Aavegotchi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aavegotchi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GHSTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aavegotchi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aavegotchi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aavegotchi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aavegotchi (GHST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aavegotchi (GHST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aavegotchi prognozes.

Peržiūrėkite Aavegotchi kainos prognozę dabar!

Aavegotchi (GHST) Tokenomika

Supratimas apie Aavegotchi (GHST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aavegotchi (GHST)

Ieškote, kaip nusipirkti Aavegotchi? Viskas paprasta ir patogu! Aavegotchi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GHST į vietos valiutas

1 Aavegotchi(GHST) į VND
12,144.3725
1 Aavegotchi(GHST) į AUD
A$0.696865
1 Aavegotchi(GHST) į GBP
0.336895
1 Aavegotchi(GHST) į EUR
0.392275
1 Aavegotchi(GHST) į USD
$0.4615
1 Aavegotchi(GHST) į MYR
RM1.94753
1 Aavegotchi(GHST) į TRY
19.05072
1 Aavegotchi(GHST) į JPY
¥67.8405
1 Aavegotchi(GHST) į ARS
ARS$657.40675
1 Aavegotchi(GHST) į RUB
38.99675
1 Aavegotchi(GHST) į INR
40.718145
1 Aavegotchi(GHST) į IDR
Rp7,565.57256
1 Aavegotchi(GHST) į KRW
641.86343
1 Aavegotchi(GHST) į PHP
26.420875
1 Aavegotchi(GHST) į EGP
￡E.22.211995
1 Aavegotchi(GHST) į BRL
R$2.4921
1 Aavegotchi(GHST) į CAD
C$0.63687
1 Aavegotchi(GHST) į BDT
56.2107
1 Aavegotchi(GHST) į NGN
696.075835
1 Aavegotchi(GHST) į COP
$1,809.79994
1 Aavegotchi(GHST) į ZAR
R.8.080865
1 Aavegotchi(GHST) į UAH
19.05072
1 Aavegotchi(GHST) į VES
Bs71.994
1 Aavegotchi(GHST) į CLP
$443.5015
1 Aavegotchi(GHST) į PKR
Rs131.070615
1 Aavegotchi(GHST) į KZT
248.78542
1 Aavegotchi(GHST) į THB
฿14.68493
1 Aavegotchi(GHST) į TWD
NT$14.00191
1 Aavegotchi(GHST) į AED
د.إ1.693705
1 Aavegotchi(GHST) į CHF
Fr0.364585
1 Aavegotchi(GHST) į HKD
HK$3.59047
1 Aavegotchi(GHST) į AMD
֏176.343765
1 Aavegotchi(GHST) į MAD
.د.م4.167345
1 Aavegotchi(GHST) į MXN
$8.5839
1 Aavegotchi(GHST) į SAR
ريال1.730625
1 Aavegotchi(GHST) į PLN
1.67986
1 Aavegotchi(GHST) į RON
лв2.00291
1 Aavegotchi(GHST) į SEK
kr4.31964
1 Aavegotchi(GHST) į BGN
лв0.770705
1 Aavegotchi(GHST) į HUF
Ft155.23014
1 Aavegotchi(GHST) į CZK
9.631505
1 Aavegotchi(GHST) į KWD
د.ك0.1407575
1 Aavegotchi(GHST) į ILS
1.536795
1 Aavegotchi(GHST) į AOA
Kz420.689555
1 Aavegotchi(GHST) į BHD
.د.ب0.1739855
1 Aavegotchi(GHST) į BMD
$0.4615
1 Aavegotchi(GHST) į DKK
kr2.94437
1 Aavegotchi(GHST) į HNL
L12.095915
1 Aavegotchi(GHST) į MUR
21.02594
1 Aavegotchi(GHST) į NAD
$8.11317
1 Aavegotchi(GHST) į NOK
kr4.58731
1 Aavegotchi(GHST) į NZD
$0.77532
1 Aavegotchi(GHST) į PAB
B/.0.4615
1 Aavegotchi(GHST) į PGK
K1.95676
1 Aavegotchi(GHST) į QAR
ر.ق1.67986
1 Aavegotchi(GHST) į RSD
дин.46.246915

Aavegotchi išteklius

Išsamesnei Aavegotchi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Aavegotchi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aavegotchi

Kiek Aavegotchi(GHST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GHST kaina USD valiuta yra 0.4615USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GHST į USD kaina?
Dabartinė GHST kaina USD valiuta yra $ 0.4615. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aavegotchi rinkos kapitalizacija?
GHST rinkos kapitalizacija yra $ 24.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GHST apyvartoje?
GHST apyvartoje yra 52.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GHST kaina?
GHST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.775128609064033USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GHST kaina?
GHST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3119235086974025USD.
Kokia yra GHST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GHST yra $ 335.69KUSD.
Ar GHST kaina šiais metais kils?
GHST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GHST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:11:57(UTC+8)

Aavegotchi (GHST) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GHST-į-USD skaičiuoklė

Suma

GHST
GHST
USD
USD

1 GHST = 0.4615 USD

Prekiauti GHST

GHSTUSDT
$0.4615
$0.4615$0.4615
-0.43%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis