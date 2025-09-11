Aavegotchi (GHST) realiojo laiko kaina yra $ 0.4615. Per pastarąsias 24 valandas GHST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4523 iki aukščiausios $ 0.4668 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHST kaina yra $ 3.775128609064033, o žemiausia – $ 0.3119235086974025.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHST per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aavegotchi (GHST) rinkos informacija
$ 24.34M
$ 335.69K
$ 24.34M
52.75M
52,747,802.71425598
ETH
Dabartinė Aavegotchi rinkos kapitalizacija yra $ 24.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 335.69K. GHST apyvartoje yra 52.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 52747802.71425598. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.34M
Aavegotchi (GHST) kainos istorija USD
Stebėkite Aavegotchi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001667
-0.36%
30 dienų
$ -0.0061
-1.31%
60 dienų
$ +0.0107
+2.37%
90 dienų
$ +0.0947
+25.81%
Aavegotchi kainos pokytis šiandien
Šiandien GHST užfiksuotas $ -0.001667 (-0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aavegotchi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0061 (-1.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aavegotchi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GHST rodiklis pasikeitė $ +0.0107 (+2.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aavegotchi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0947 (+25.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aavegotchi (GHST) pokyčius?
GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.
