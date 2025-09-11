Daugiau apie INSP

INSP Kainos informacija

INSP Baltoji knyga

INSP Oficiali svetainė

INSP Tokenomika

INSP Kainų prognozė

INSP Istorija

INSP pirkimo vadovas

INSPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

INSP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Inspect logotipas

Inspect kaina(INSP)

1 INSP į USD – tiesioginė kaina:

$0.01998
$0.01998$0.01998
+10.69%1D
USD
Inspect (INSP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:11:37(UTC+8)

Inspect (INSP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01757
$ 0.01757$ 0.01757
24 val. žemiausia
$ 0.02232
$ 0.02232$ 0.02232
24 val. aukščiausia

$ 0.01757
$ 0.01757$ 0.01757

$ 0.02232
$ 0.02232$ 0.02232

$ 1.3073823161861293
$ 1.3073823161861293$ 1.3073823161861293

$ 0.003948942101004962
$ 0.003948942101004962$ 0.003948942101004962

+0.50%

+10.69%

-6.20%

-6.20%

Inspect (INSP) realiojo laiko kaina yra $ 0.01998. Per pastarąsias 24 valandas INSP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01757 iki aukščiausios $ 0.02232 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INSP kaina yra $ 1.3073823161861293, o žemiausia – $ 0.003948942101004962.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INSP per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – +10.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Inspect (INSP) rinkos informacija

No.995

$ 15.95M
$ 15.95M$ 15.95M

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 19.98M
$ 19.98M$ 19.98M

798.37M
798.37M 798.37M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

79.83%

ETH

Dabartinė Inspect rinkos kapitalizacija yra $ 15.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.15M. INSP apyvartoje yra 798.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.98M

Inspect (INSP) kainos istorija USD

Stebėkite Inspect kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0019296+10.69%
30 dienų$ -0.01809-47.52%
60 dienų$ -0.0044-18.05%
90 dienų$ +0.01504+304.45%
Inspect kainos pokytis šiandien

Šiandien INSP užfiksuotas $ +0.0019296 (+10.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Inspect 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01809 (-47.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Inspect 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INSP rodiklis pasikeitė $ -0.0044 (-18.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Inspect 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01504 (+304.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Inspect (INSP) pokyčius?

Peržiūrėkite Inspect kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Inspect (INSP)

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Inspect galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Inspect investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INSPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Inspect mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Inspect, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Inspect kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Inspect (INSP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Inspect (INSP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Inspect prognozes.

Peržiūrėkite Inspect kainos prognozę dabar!

Inspect (INSP) Tokenomika

Supratimas apie Inspect (INSP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INSPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Inspect (INSP)

Ieškote, kaip nusipirkti Inspect? Viskas paprasta ir patogu! Inspect lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INSP į vietos valiutas

1 Inspect(INSP) į VND
525.7737
1 Inspect(INSP) į AUD
A$0.0301698
1 Inspect(INSP) į GBP
0.0145854
1 Inspect(INSP) į EUR
0.016983
1 Inspect(INSP) į USD
$0.01998
1 Inspect(INSP) į MYR
RM0.0843156
1 Inspect(INSP) į TRY
0.8247744
1 Inspect(INSP) į JPY
¥2.93706
1 Inspect(INSP) į ARS
ARS$28.46151
1 Inspect(INSP) į RUB
1.68831
1 Inspect(INSP) į INR
1.7610372
1 Inspect(INSP) į IDR
Rp327.5409312
1 Inspect(INSP) į KRW
27.7498224
1 Inspect(INSP) į PHP
1.142856
1 Inspect(INSP) į EGP
￡E.0.961038
1 Inspect(INSP) į BRL
R$0.107892
1 Inspect(INSP) į CAD
C$0.0275724
1 Inspect(INSP) į BDT
2.433564
1 Inspect(INSP) į NGN
30.1356342
1 Inspect(INSP) į COP
$78.3527688
1 Inspect(INSP) į ZAR
R.0.3494502
1 Inspect(INSP) į UAH
0.8247744
1 Inspect(INSP) į VES
Bs3.11688
1 Inspect(INSP) į CLP
$19.20078
1 Inspect(INSP) į PKR
Rs5.6745198
1 Inspect(INSP) į KZT
10.7708184
1 Inspect(INSP) į THB
฿0.6351642
1 Inspect(INSP) į TWD
NT$0.6055938
1 Inspect(INSP) į AED
د.إ0.0733266
1 Inspect(INSP) į CHF
Fr0.0157842
1 Inspect(INSP) į HKD
HK$0.1554444
1 Inspect(INSP) į AMD
֏7.6345578
1 Inspect(INSP) į MAD
.د.م0.1804194
1 Inspect(INSP) į MXN
$0.371628
1 Inspect(INSP) į SAR
ريال0.074925
1 Inspect(INSP) į PLN
0.0727272
1 Inspect(INSP) į RON
лв0.0865134
1 Inspect(INSP) į SEK
kr0.1866132
1 Inspect(INSP) į BGN
лв0.0333666
1 Inspect(INSP) į HUF
Ft6.7136796
1 Inspect(INSP) į CZK
0.4167828
1 Inspect(INSP) į KWD
د.ك0.0060939
1 Inspect(INSP) į ILS
0.0663336
1 Inspect(INSP) į AOA
Kz18.2799018
1 Inspect(INSP) į BHD
.د.ب0.00753246
1 Inspect(INSP) į BMD
$0.01998
1 Inspect(INSP) į DKK
kr0.1274724
1 Inspect(INSP) į HNL
L0.5236758
1 Inspect(INSP) į MUR
0.90909
1 Inspect(INSP) į NAD
$0.3512484
1 Inspect(INSP) į NOK
kr0.1984014
1 Inspect(INSP) į NZD
$0.0335664
1 Inspect(INSP) į PAB
B/.0.01998
1 Inspect(INSP) į PGK
K0.0847152
1 Inspect(INSP) į QAR
ر.ق0.0727272
1 Inspect(INSP) į RSD
дин.2.0011968

Inspect išteklius

Išsamesnei Inspect analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Inspect svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Inspect

Kiek Inspect(INSP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INSP kaina USD valiuta yra 0.01998USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INSP į USD kaina?
Dabartinė INSP kaina USD valiuta yra $ 0.01998. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Inspect rinkos kapitalizacija?
INSP rinkos kapitalizacija yra $ 15.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INSP apyvartoje?
INSP apyvartoje yra 798.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INSP kaina?
INSP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.3073823161861293USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INSP kaina?
INSP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003948942101004962USD.
Kokia yra INSP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INSP yra $ 1.15MUSD.
Ar INSP kaina šiais metais kils?
INSP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INSP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:11:37(UTC+8)

Inspect (INSP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

INSP-į-USD skaičiuoklė

Suma

INSP
INSP
USD
USD

1 INSP = 0.01998 USD

Prekiauti INSP

INSPUSDT
$0.01998
$0.01998$0.01998
+10.69%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis