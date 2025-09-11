Index Cooperative (INDEX) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.174
24 val. žemiausia
$ 1.199
24 val. aukščiausia
$ 1.174
$ 1.199
$ 133.13563635311073
$ 0.7946144184895987
0.00%
-0.41%
+0.25%
+0.25%
Index Cooperative (INDEX) realiojo laiko kaina yra $ 1.188. Per pastarąsias 24 valandas INDEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.174 iki aukščiausios $ 1.199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INDEX kaina yra $ 133.13563635311073, o žemiausia – $ 0.7946144184895987.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INDEX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Index Cooperative (INDEX) rinkos informacija
No.4258
$ 0.00
$ 60.94K
$ 11.88M
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Index Cooperative rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.94K. INDEX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.88M
Index Cooperative (INDEX) kainos istorija USD
Stebėkite Index Cooperative kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0049
-0.41%
30 dienų
$ -0.152
-11.35%
60 dienų
$ -0.059
-4.74%
90 dienų
$ -0.1
-7.77%
Index Cooperative kainos pokytis šiandien
Šiandien INDEX užfiksuotas $ -0.0049 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Index Cooperative 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.152 (-11.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Index Cooperative 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INDEX rodiklis pasikeitė $ -0.059 (-4.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Index Cooperative 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1 (-7.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Index Cooperative (INDEX) pokyčius?
The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.
Index Cooperative kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Index Cooperative (INDEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Index Cooperative (INDEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Index Cooperative prognozes.
Supratimas apie Index Cooperative (INDEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INDEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Index Cooperative (INDEX)
