Daugiau apie INDEX

INDEX Kainos informacija

INDEX Baltoji knyga

INDEX Oficiali svetainė

INDEX Tokenomika

INDEX Kainų prognozė

INDEX Istorija

INDEX pirkimo vadovas

INDEXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

INDEX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Index Cooperative logotipas

Index Cooperative kaina(INDEX)

1 INDEX į USD – tiesioginė kaina:

$1.19
$1.19$1.19
-0.41%1D
USD
Index Cooperative (INDEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:29:03(UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.174
$ 1.174$ 1.174
24 val. žemiausia
$ 1.199
$ 1.199$ 1.199
24 val. aukščiausia

$ 1.174
$ 1.174$ 1.174

$ 1.199
$ 1.199$ 1.199

$ 133.13563635311073
$ 133.13563635311073$ 133.13563635311073

$ 0.7946144184895987
$ 0.7946144184895987$ 0.7946144184895987

0.00%

-0.41%

+0.25%

+0.25%

Index Cooperative (INDEX) realiojo laiko kaina yra $ 1.188. Per pastarąsias 24 valandas INDEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.174 iki aukščiausios $ 1.199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INDEX kaina yra $ 133.13563635311073, o žemiausia – $ 0.7946144184895987.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INDEX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Index Cooperative (INDEX) rinkos informacija

No.4258

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.94K
$ 60.94K$ 60.94K

$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Index Cooperative rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.94K. INDEX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.88M

Index Cooperative (INDEX) kainos istorija USD

Stebėkite Index Cooperative kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0049-0.41%
30 dienų$ -0.152-11.35%
60 dienų$ -0.059-4.74%
90 dienų$ -0.1-7.77%
Index Cooperative kainos pokytis šiandien

Šiandien INDEX užfiksuotas $ -0.0049 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Index Cooperative 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.152 (-11.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Index Cooperative 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INDEX rodiklis pasikeitė $ -0.059 (-4.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Index Cooperative 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1 (-7.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Index Cooperative (INDEX) pokyčius?

Peržiūrėkite Index Cooperative kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Index Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Index Cooperative galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Index Cooperative investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INDEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Index Cooperative mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Index Cooperative, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Index Cooperative kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Index Cooperative (INDEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Index Cooperative (INDEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Index Cooperative prognozes.

Peržiūrėkite Index Cooperative kainos prognozę dabar!

Index Cooperative (INDEX) Tokenomika

Supratimas apie Index Cooperative (INDEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INDEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Index Cooperative (INDEX)

Ieškote, kaip nusipirkti Index Cooperative? Viskas paprasta ir patogu! Index Cooperative lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INDEX į vietos valiutas

1 Index Cooperative(INDEX) į VND
31,262.22
1 Index Cooperative(INDEX) į AUD
A$1.79388
1 Index Cooperative(INDEX) į GBP
0.86724
1 Index Cooperative(INDEX) į EUR
1.0098
1 Index Cooperative(INDEX) į USD
$1.188
1 Index Cooperative(INDEX) į MYR
RM5.01336
1 Index Cooperative(INDEX) į TRY
49.05252
1 Index Cooperative(INDEX) į JPY
¥174.636
1 Index Cooperative(INDEX) į ARS
ARS$1,692.306
1 Index Cooperative(INDEX) į RUB
101.50272
1 Index Cooperative(INDEX) į INR
104.86476
1 Index Cooperative(INDEX) į IDR
Rp19,475.40672
1 Index Cooperative(INDEX) į KRW
1,654.587
1 Index Cooperative(INDEX) į PHP
68.00112
1 Index Cooperative(INDEX) į EGP
￡E.57.24972
1 Index Cooperative(INDEX) į BRL
R$6.4152
1 Index Cooperative(INDEX) į CAD
C$1.63944
1 Index Cooperative(INDEX) į BDT
144.6984
1 Index Cooperative(INDEX) į NGN
1,791.84852
1 Index Cooperative(INDEX) į COP
$4,658.81328
1 Index Cooperative(INDEX) į ZAR
R.20.81376
1 Index Cooperative(INDEX) į UAH
49.04064
1 Index Cooperative(INDEX) į VES
Bs185.328
1 Index Cooperative(INDEX) į CLP
$1,141.668
1 Index Cooperative(INDEX) į PKR
Rs337.40388
1 Index Cooperative(INDEX) į KZT
640.42704
1 Index Cooperative(INDEX) į THB
฿37.80216
1 Index Cooperative(INDEX) į TWD
NT$36.02016
1 Index Cooperative(INDEX) į AED
د.إ4.35996
1 Index Cooperative(INDEX) į CHF
Fr0.93852
1 Index Cooperative(INDEX) į HKD
HK$9.24264
1 Index Cooperative(INDEX) į AMD
֏453.94668
1 Index Cooperative(INDEX) į MAD
.د.م10.72764
1 Index Cooperative(INDEX) į MXN
$22.12056
1 Index Cooperative(INDEX) į SAR
ريال4.455
1 Index Cooperative(INDEX) į PLN
4.32432
1 Index Cooperative(INDEX) į RON
лв5.14404
1 Index Cooperative(INDEX) į SEK
kr11.11968
1 Index Cooperative(INDEX) į BGN
лв1.98396
1 Index Cooperative(INDEX) į HUF
Ft399.72636
1 Index Cooperative(INDEX) į CZK
24.80544
1 Index Cooperative(INDEX) į KWD
د.ك0.36234
1 Index Cooperative(INDEX) į ILS
3.94416
1 Index Cooperative(INDEX) į AOA
Kz1,082.94516
1 Index Cooperative(INDEX) į BHD
.د.ب0.447876
1 Index Cooperative(INDEX) į BMD
$1.188
1 Index Cooperative(INDEX) į DKK
kr7.57944
1 Index Cooperative(INDEX) į HNL
L31.13748
1 Index Cooperative(INDEX) į MUR
54.12528
1 Index Cooperative(INDEX) į NAD
$20.88504
1 Index Cooperative(INDEX) į NOK
kr11.79684
1 Index Cooperative(INDEX) į NZD
$1.99584
1 Index Cooperative(INDEX) į PAB
B/.1.188
1 Index Cooperative(INDEX) į PGK
K5.03712
1 Index Cooperative(INDEX) į QAR
ر.ق4.32432
1 Index Cooperative(INDEX) į RSD
дин.119.02572

Index Cooperative išteklius

Išsamesnei Index Cooperative analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Index Cooperative svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Index Cooperative

Kiek Index Cooperative(INDEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INDEX kaina USD valiuta yra 1.188USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INDEX į USD kaina?
Dabartinė INDEX kaina USD valiuta yra $ 1.188. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Index Cooperative rinkos kapitalizacija?
INDEX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INDEX apyvartoje?
INDEX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INDEX kaina?
INDEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 133.13563635311073USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INDEX kaina?
INDEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.7946144184895987USD.
Kokia yra INDEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INDEX yra $ 60.94KUSD.
Ar INDEX kaina šiais metais kils?
INDEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INDEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:29:03(UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

INDEX-į-USD skaičiuoklė

Suma

INDEX
INDEX
USD
USD

1 INDEX = 1.188 USD

Prekiauti INDEX

INDEXUSDT
$1.19
$1.19$1.19
-0.16%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis