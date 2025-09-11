Daugiau apie INJ

$14.07
+0.21%1D
Injective (INJ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:11:25(UTC+8)

Injective (INJ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 13.73
24 val. žemiausia
$ 14.28
24 val. aukščiausia

$ 13.73
$ 14.28
$ 52.74994573512556
$ 0.65567454
+0.07%

+0.21%

+6.99%

+6.99%

Injective (INJ) realiojo laiko kaina yra $ 14.08. Per pastarąsias 24 valandas INJ svyravo nuo žemiausios kainos $ 13.73 iki aukščiausios $ 14.28 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INJ kaina yra $ 52.74994573512556, o žemiausia – $ 0.65567454.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INJ per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Injective (INJ) rinkos informacija

No.66

$ 1.41B
$ 4.43M
$ 1.41B
99.97M
100,000,000
0.03%

ETH

Dabartinė Injective rinkos kapitalizacija yra $ 1.41B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.43M. INJ apyvartoje yra 99.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41B

Injective (INJ) kainos istorija USD

Stebėkite Injective kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0295+0.21%
30 dienų$ +0.35+2.54%
60 dienų$ +1.69+13.64%
90 dienų$ +2.39+20.44%
Injective kainos pokytis šiandien

Šiandien INJ užfiksuotas $ +0.0295 (+0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Injective 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.35 (+2.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Injective 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INJ rodiklis pasikeitė $ +1.69 (+13.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Injective 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +2.39 (+20.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Injective (INJ) pokyčius?

Peržiūrėkite Injective kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Injective (INJ)

Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.

Injective galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Injective investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INJstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Injective mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Injective, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Injective kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Injective (INJ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Injective (INJ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Injective prognozes.

Peržiūrėkite Injective kainos prognozę dabar!

Injective (INJ) Tokenomika

Supratimas apie Injective (INJ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INJišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Injective (INJ)

Ieškote, kaip nusipirkti Injective? Viskas paprasta ir patogu! Injective lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INJ į vietos valiutas

1 Injective(INJ) į VND
370,515.2
1 Injective(INJ) į AUD
A$21.2608
1 Injective(INJ) į GBP
10.2784
1 Injective(INJ) į EUR
11.968
1 Injective(INJ) į USD
$14.08
1 Injective(INJ) į MYR
RM59.4176
1 Injective(INJ) į TRY
581.2224
1 Injective(INJ) į JPY
¥2,069.76
1 Injective(INJ) į ARS
ARS$20,056.96
1 Injective(INJ) į RUB
1,189.76
1 Injective(INJ) į INR
1,241.0112
1 Injective(INJ) į IDR
Rp230,819.6352
1 Injective(INJ) į KRW
19,555.4304
1 Injective(INJ) į PHP
805.376
1 Injective(INJ) į EGP
￡E.677.248
1 Injective(INJ) į BRL
R$76.032
1 Injective(INJ) į CAD
C$19.4304
1 Injective(INJ) į BDT
1,714.944
1 Injective(INJ) į NGN
21,236.7232
1 Injective(INJ) į COP
$55,215.5648
1 Injective(INJ) į ZAR
R.246.2592
1 Injective(INJ) į UAH
581.2224
1 Injective(INJ) į VES
Bs2,196.48
1 Injective(INJ) į CLP
$13,530.88
1 Injective(INJ) į PKR
Rs3,998.8608
1 Injective(INJ) į KZT
7,590.2464
1 Injective(INJ) į THB
฿447.6032
1 Injective(INJ) į TWD
NT$426.7648
1 Injective(INJ) į AED
د.إ51.6736
1 Injective(INJ) į CHF
Fr11.1232
1 Injective(INJ) į HKD
HK$109.5424
1 Injective(INJ) į AMD
֏5,380.1088
1 Injective(INJ) į MAD
.د.م127.1424
1 Injective(INJ) į MXN
$261.888
1 Injective(INJ) į SAR
ريال52.8
1 Injective(INJ) į PLN
51.2512
1 Injective(INJ) į RON
лв60.9664
1 Injective(INJ) į SEK
kr131.5072
1 Injective(INJ) į BGN
лв23.5136
1 Injective(INJ) į HUF
Ft4,731.1616
1 Injective(INJ) į CZK
293.7088
1 Injective(INJ) į KWD
د.ك4.2944
1 Injective(INJ) į ILS
46.7456
1 Injective(INJ) į AOA
Kz12,881.9328
1 Injective(INJ) į BHD
.د.ب5.30816
1 Injective(INJ) į BMD
$14.08
1 Injective(INJ) į DKK
kr89.8304
1 Injective(INJ) į HNL
L369.0368
1 Injective(INJ) į MUR
640.64
1 Injective(INJ) į NAD
$247.5264
1 Injective(INJ) į NOK
kr139.8144
1 Injective(INJ) į NZD
$23.6544
1 Injective(INJ) į PAB
B/.14.08
1 Injective(INJ) į PGK
K59.6992
1 Injective(INJ) į QAR
ر.ق51.2512
1 Injective(INJ) į RSD
дин.1,410.2528

Injective išteklius

Išsamesnei Injective analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Injective svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Injective

Kiek Injective(INJ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INJ kaina USD valiuta yra 14.08USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INJ į USD kaina?
Dabartinė INJ kaina USD valiuta yra $ 14.08. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Injective rinkos kapitalizacija?
INJ rinkos kapitalizacija yra $ 1.41BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INJ apyvartoje?
INJ apyvartoje yra 99.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INJ kaina?
INJ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 52.74994573512556USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INJ kaina?
INJ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.65567454USD.
Kokia yra INJ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INJ yra $ 4.43MUSD.
Ar INJ kaina šiais metais kils?
INJ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INJ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:11:25(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

