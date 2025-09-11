Daugiau apie IMX

Immutable X logotipas

Immutable X kaina(IMX)

1 IMX į USD – tiesioginė kaina:

$0.585
$0.585$0.585
+6.11%1D
USD
Immutable X (IMX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:28:56(UTC+8)

Immutable X (IMX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5356
$ 0.5356$ 0.5356
24 val. žemiausia
$ 0.5856
$ 0.5856$ 0.5856
24 val. aukščiausia

$ 0.5356
$ 0.5356$ 0.5356

$ 0.5856
$ 0.5856$ 0.5856

$ 9.49739338704633
$ 9.49739338704633$ 9.49739338704633

$ 0
$ 0$ 0

+3.72%

+6.11%

+15.37%

+15.37%

Immutable X (IMX) realiojo laiko kaina yra $ 0.5846. Per pastarąsias 24 valandas IMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5356 iki aukščiausios $ 0.5856 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IMX kaina yra $ 9.49739338704633, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IMX per pastarąją valandą pasikeitė +3.72%, per 24 valandas – +6.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Immutable X (IMX) rinkos informacija

No.79

$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 1.17B
$ 1.17B$ 1.17B

1.94B
1.94B 1.94B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

96.99%

0.02%

ETH

Dabartinė Immutable X rinkos kapitalizacija yra $ 1.13B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.41M. IMX apyvartoje yra 1.94B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.17B

Immutable X (IMX) kainos istorija USD

Stebėkite Immutable X kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.033685+6.11%
30 dienų$ +0.0094+1.63%
60 dienų$ +0.0499+9.33%
90 dienų$ +0.1403+31.57%
Immutable X kainos pokytis šiandien

Šiandien IMX užfiksuotas $ +0.033685 (+6.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Immutable X 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0094 (+1.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Immutable X 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IMX rodiklis pasikeitė $ +0.0499 (+9.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Immutable X 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1403 (+31.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Immutable X (IMX) pokyčius?

Peržiūrėkite Immutable X kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Immutable X (IMX)

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

Immutable X galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Immutable X investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IMXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Immutable X mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Immutable X, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Immutable X kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Immutable X (IMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Immutable X (IMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Immutable X prognozes.

Peržiūrėkite Immutable X kainos prognozę dabar!

Immutable X (IMX) Tokenomika

Supratimas apie Immutable X (IMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Immutable X (IMX)

Ieškote, kaip nusipirkti Immutable X? Viskas paprasta ir patogu! Immutable X lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IMX į vietos valiutas

1 Immutable X(IMX) į VND
15,383.749
1 Immutable X(IMX) į AUD
A$0.882746
1 Immutable X(IMX) į GBP
0.426758
1 Immutable X(IMX) į EUR
0.49691
1 Immutable X(IMX) į USD
$0.5846
1 Immutable X(IMX) į MYR
RM2.467012
1 Immutable X(IMX) į TRY
24.138134
1 Immutable X(IMX) į JPY
¥85.9362
1 Immutable X(IMX) į ARS
ARS$832.7627
1 Immutable X(IMX) į RUB
49.948224
1 Immutable X(IMX) į INR
51.602642
1 Immutable X(IMX) į IDR
Rp9,583.605024
1 Immutable X(IMX) į KRW
814.20165
1 Immutable X(IMX) į PHP
33.462504
1 Immutable X(IMX) į EGP
￡E.28.171874
1 Immutable X(IMX) į BRL
R$3.15684
1 Immutable X(IMX) į CAD
C$0.806748
1 Immutable X(IMX) į BDT
71.20428
1 Immutable X(IMX) į NGN
881.746334
1 Immutable X(IMX) į COP
$2,292.543976
1 Immutable X(IMX) į ZAR
R.10.242192
1 Immutable X(IMX) į UAH
24.132288
1 Immutable X(IMX) į VES
Bs91.1976
1 Immutable X(IMX) į CLP
$561.8006
1 Immutable X(IMX) į PKR
Rs166.032246
1 Immutable X(IMX) į KZT
315.146168
1 Immutable X(IMX) į THB
฿18.601972
1 Immutable X(IMX) į TWD
NT$17.725072
1 Immutable X(IMX) į AED
د.إ2.145482
1 Immutable X(IMX) į CHF
Fr0.461834
1 Immutable X(IMX) į HKD
HK$4.548188
1 Immutable X(IMX) į AMD
֏223.381506
1 Immutable X(IMX) į MAD
.د.م5.278938
1 Immutable X(IMX) į MXN
$10.885252
1 Immutable X(IMX) į SAR
ريال2.19225
1 Immutable X(IMX) į PLN
2.127944
1 Immutable X(IMX) į RON
лв2.531318
1 Immutable X(IMX) į SEK
kr5.471856
1 Immutable X(IMX) į BGN
лв0.976282
1 Immutable X(IMX) į HUF
Ft196.700362
1 Immutable X(IMX) į CZK
12.206448
1 Immutable X(IMX) į KWD
د.ك0.178303
1 Immutable X(IMX) į ILS
1.940872
1 Immutable X(IMX) į AOA
Kz532.903822
1 Immutable X(IMX) į BHD
.د.ب0.2203942
1 Immutable X(IMX) į BMD
$0.5846
1 Immutable X(IMX) į DKK
kr3.729748
1 Immutable X(IMX) į HNL
L15.322366
1 Immutable X(IMX) į MUR
26.634376
1 Immutable X(IMX) į NAD
$10.277268
1 Immutable X(IMX) į NOK
kr5.805078
1 Immutable X(IMX) į NZD
$0.982128
1 Immutable X(IMX) į PAB
B/.0.5846
1 Immutable X(IMX) į PGK
K2.478704
1 Immutable X(IMX) į QAR
ر.ق2.127944
1 Immutable X(IMX) į RSD
дин.58.571074

Immutable X išteklius

Išsamesnei Immutable X analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Immutable X svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Immutable X

Kiek Immutable X(IMX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IMX kaina USD valiuta yra 0.5846USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IMX į USD kaina?
Dabartinė IMX kaina USD valiuta yra $ 0.5846. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Immutable X rinkos kapitalizacija?
IMX rinkos kapitalizacija yra $ 1.13BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IMX apyvartoje?
IMX apyvartoje yra 1.94BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IMX kaina?
IMX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.49739338704633USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IMX kaina?
IMX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra IMX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IMX yra $ 1.41MUSD.
Ar IMX kaina šiais metais kils?
IMX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IMX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:28:56(UTC+8)

Immutable X (IMX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

