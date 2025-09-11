Daugiau apie IMGN

IMGN Labs logotipas

IMGN Labs kaina(IMGN)

1 IMGN į USD – tiesioginė kaina:

$0.003828
$0.003828$0.003828
+0.31%1D
USD
IMGN Labs (IMGN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:00:16(UTC+8)

IMGN Labs (IMGN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003688
$ 0.003688$ 0.003688
24 val. žemiausia
$ 0.00397
$ 0.00397$ 0.00397
24 val. aukščiausia

$ 0.003688
$ 0.003688$ 0.003688

$ 0.00397
$ 0.00397$ 0.00397

$ 0.008026058617581655
$ 0.008026058617581655$ 0.008026058617581655

$ 0.002918967562105707
$ 0.002918967562105707$ 0.002918967562105707

-0.58%

+0.31%

-13.69%

-13.69%

IMGN Labs (IMGN) realiojo laiko kaina yra $ 0.003828. Per pastarąsias 24 valandas IMGN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003688 iki aukščiausios $ 0.00397 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IMGN kaina yra $ 0.008026058617581655, o žemiausia – $ 0.002918967562105707.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IMGN per pastarąją valandą pasikeitė -0.58%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IMGN Labs (IMGN) rinkos informacija

No.1660

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

$ 49.08K
$ 49.08K$ 49.08K

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

850.52M
850.52M 850.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

85.05%

BASE

Dabartinė IMGN Labs rinkos kapitalizacija yra $ 3.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.08K. IMGN apyvartoje yra 850.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.83M

IMGN Labs (IMGN) kainos istorija USD

Stebėkite IMGN Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00001183+0.31%
30 dienų$ -0.001205-23.95%
60 dienų$ +0.000416+12.19%
90 dienų$ +0.000114+3.06%
IMGN Labs kainos pokytis šiandien

Šiandien IMGN užfiksuotas $ +0.00001183 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IMGN Labs 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001205 (-23.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IMGN Labs 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IMGN rodiklis pasikeitė $ +0.000416 (+12.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IMGN Labs 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000114 (+3.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IMGN Labs (IMGN) pokyčius?

Peržiūrėkite IMGN Labs kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IMGN Labs (IMGN)

IMGN Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Taip pat galite:
- Patikrinti IMGNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IMGN Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IMGN Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IMGN Labs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IMGN Labs (IMGN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IMGN Labs (IMGN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IMGN Labs prognozes.

Peržiūrėkite IMGN Labs kainos prognozę dabar!

IMGN Labs (IMGN) Tokenomika

Supratimas apie IMGN Labs (IMGN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IMGNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IMGN Labs (IMGN)

Ieškote, kaip nusipirkti IMGN Labs? Viskas paprasta ir patogu! IMGN Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IMGN į vietos valiutas

1 IMGN Labs(IMGN) į VND
100.73382
1 IMGN Labs(IMGN) į AUD
A$0.00578028
1 IMGN Labs(IMGN) į GBP
0.00279444
1 IMGN Labs(IMGN) į EUR
0.0032538
1 IMGN Labs(IMGN) į USD
$0.003828
1 IMGN Labs(IMGN) į MYR
RM0.01615416
1 IMGN Labs(IMGN) į TRY
0.15798156
1 IMGN Labs(IMGN) į JPY
¥0.562716
1 IMGN Labs(IMGN) į ARS
ARS$5.452986
1 IMGN Labs(IMGN) į RUB
0.32342772
1 IMGN Labs(IMGN) į INR
0.33774444
1 IMGN Labs(IMGN) į IDR
Rp62.75408832
1 IMGN Labs(IMGN) į KRW
5.32405896
1 IMGN Labs(IMGN) į PHP
0.21888504
1 IMGN Labs(IMGN) į EGP
￡E.0.18416508
1 IMGN Labs(IMGN) į BRL
R$0.0206712
1 IMGN Labs(IMGN) į CAD
C$0.00528264
1 IMGN Labs(IMGN) į BDT
0.4662504
1 IMGN Labs(IMGN) į NGN
5.77373412
1 IMGN Labs(IMGN) į COP
$15.01173168
1 IMGN Labs(IMGN) į ZAR
R.0.06695172
1 IMGN Labs(IMGN) į UAH
0.15801984
1 IMGN Labs(IMGN) į VES
Bs0.597168
1 IMGN Labs(IMGN) į CLP
$3.678708
1 IMGN Labs(IMGN) į PKR
Rs1.08719028
1 IMGN Labs(IMGN) į KZT
2.06359824
1 IMGN Labs(IMGN) į THB
฿0.12169212
1 IMGN Labs(IMGN) į TWD
NT$0.1161798
1 IMGN Labs(IMGN) į AED
د.إ0.01404876
1 IMGN Labs(IMGN) į CHF
Fr0.00302412
1 IMGN Labs(IMGN) į HKD
HK$0.02978184
1 IMGN Labs(IMGN) į AMD
֏1.46271708
1 IMGN Labs(IMGN) į MAD
.د.م0.03456684
1 IMGN Labs(IMGN) į MXN
$0.0712008
1 IMGN Labs(IMGN) į SAR
ريال0.014355
1 IMGN Labs(IMGN) į PLN
0.01393392
1 IMGN Labs(IMGN) į RON
лв0.01657524
1 IMGN Labs(IMGN) į SEK
kr0.0357918
1 IMGN Labs(IMGN) į BGN
лв0.00639276
1 IMGN Labs(IMGN) į HUF
Ft1.28670564
1 IMGN Labs(IMGN) į CZK
0.07985208
1 IMGN Labs(IMGN) į KWD
د.ك0.00116754
1 IMGN Labs(IMGN) į ILS
0.01270896
1 IMGN Labs(IMGN) į AOA
Kz3.50227548
1 IMGN Labs(IMGN) į BHD
.د.ب0.001443156
1 IMGN Labs(IMGN) į BMD
$0.003828
1 IMGN Labs(IMGN) į DKK
kr0.02442264
1 IMGN Labs(IMGN) į HNL
L0.10033188
1 IMGN Labs(IMGN) į MUR
0.17440368
1 IMGN Labs(IMGN) į NAD
$0.06729624
1 IMGN Labs(IMGN) į NOK
kr0.03801204
1 IMGN Labs(IMGN) į NZD
$0.00643104
1 IMGN Labs(IMGN) į PAB
B/.0.003828
1 IMGN Labs(IMGN) į PGK
K0.01623072
1 IMGN Labs(IMGN) į QAR
ر.ق0.01393392
1 IMGN Labs(IMGN) į RSD
дин.0.38341248

IMGN Labs išteklius

Išsamesnei IMGN Labs analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali IMGN Labs svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IMGN Labs

Kiek IMGN Labs(IMGN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IMGN kaina USD valiuta yra 0.003828USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IMGN į USD kaina?
Dabartinė IMGN kaina USD valiuta yra $ 0.003828. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IMGN Labs rinkos kapitalizacija?
IMGN rinkos kapitalizacija yra $ 3.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IMGN apyvartoje?
IMGN apyvartoje yra 850.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IMGN kaina?
IMGN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.008026058617581655USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IMGN kaina?
IMGN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002918967562105707USD.
Kokia yra IMGN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IMGN yra $ 49.08KUSD.
Ar IMGN kaina šiais metais kils?
IMGN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IMGN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:00:16(UTC+8)

