IMGN Labs (IMGN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite IMGN Labs kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IMGN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

IMGN Labs kainos prognozė
$0.003916
$0.003916
+2.40%
USD
Faktinis
Prognozė
IMGN Labs Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

IMGN Labs (IMGN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, IMGN Labs galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003916 prekybos kainą 2025 m.

IMGN Labs (IMGN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, IMGN Labs galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004111 prekybos kainą 2026 m.

IMGN Labs (IMGN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IMGN ateities kaina yra $ 0.004317 su 10.25% augimo norma.

IMGN Labs (IMGN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IMGN ateities kaina yra $ 0.004533 su 15.76% augimo norma.

IMGN Labs (IMGN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IMGN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004759, o augimo norma – 21.55%.

IMGN Labs (IMGN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IMGN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004997, o augimo norma – 27.63%.

IMGN Labs (IMGN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. IMGN Labs kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008141 prekybos kainą.

IMGN Labs (IMGN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. IMGN Labs kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013260 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003916
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004111
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004317
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004533
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004759
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004997
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005247
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005510
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005785
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006075
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006378
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006697
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007032
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007384
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007753
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008141
    107.89%
Trumpalaikės IMGN Labs kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003916
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003916
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003919
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003932
    0.41%
IMGN Labs (IMGN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma IMGN kaina yra $0.003916. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

IMGN Labs (IMGN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė IMGN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003916. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

IMGN Labs (IMGN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IMGN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003919. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

IMGN Labs (IMGN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IMGN kaina yra $0.003932. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė IMGN Labs kainų statistika

$ 0.003916
$ 0.003916

+2.40%

$ 3.33M
$ 3.33M

850.52M
850.52M

$ 46.77K
$ 46.77K

--

Naujausia IMGN kaina yra $ 0.003916. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.40%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 46.77K.
Be to, IMGN turi 850.52M apyvartą ir $ 3.33M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti IMGN Labs (IMGN)

Bandote įsigyti IMGN? Dabar galite IMGN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti IMGN Labs ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti IMGN dabar

IMGN Labs istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje IMGN Labs, dabartinė IMGN Labs kaina yra 0.003916USD. Apyvartinė IMGN Labs (IMGN) pasiūla yra 0.00 IMGN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.33M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000063
    $ 0.004025
    $ 0.003764
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000028
    $ 0.004081
    $ 0.003688
  • 30 dienų
    -0.44%
    $ -0.003197
    $ 0.007488
    $ 0.003467
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas IMGN Labs kaina pasikeitė $0.000063, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas IMGN Labs buvo prekiaujama aukščiausia $0.004081 ir žemiausia $0.003688. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo IMGN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį IMGN Labs įvyko -0.44%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003197 vertę. Tai rodo, kad IMGN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą IMGN Labs kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą IMGN kainų istoriją

Kaip veikia IMGN Labs (IMGN) kainų prognozės modulis?

IMGN Labs Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IMGN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius IMGN Labs ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IMGN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti IMGN Labs kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IMGN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IMGN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą IMGN Labs potencialą.

Kodėl IMGN kainų prognozė yra svarbi?

IMGN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IMGN dabar?
Pagal jūsų prognozes, IMGN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IMGN kainų prognozė?
Remiantis IMGN Labs (IMGN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IMGN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IMGN 2026 m.?
1 vieneto IMGN Labs (IMGN) kaina šiandien yra $0.003916. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IMGN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IMGN kaina 2027 m.?
IMGN Labs (IMGN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IMGN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IMGN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, IMGN Labs (IMGN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IMGN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, IMGN Labs (IMGN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IMGN 2030 m.?
1 vieneto IMGN Labs (IMGN) kaina šiandien yra $0.003916. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IMGN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IMGN kainų prognozė 2040 metams?
IMGN Labs (IMGN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IMGN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.