SPACE ID logotipas

SPACE ID kaina(ID)

1 ID į USD – tiesioginė kaina:

$0.168
$0.168
-0.29%1D
USD
SPACE ID (ID) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:10:14(UTC+8)

SPACE ID (ID) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1651
$ 0.1651
24 val. žemiausia
$ 0.1697
$ 0.1697
24 val. aukščiausia

$ 0.1651
$ 0.1651

$ 0.1697
$ 0.1697

$ 1.829245193291274
$ 1.829245193291274

$ 0.1348710561542328
$ 0.1348710561542328

0.00%

-0.29%

+6.25%

+6.25%

SPACE ID (ID) realiojo laiko kaina yra $ 0.1681. Per pastarąsias 24 valandas ID svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1651 iki aukščiausios $ 0.1697 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ID kaina yra $ 1.829245193291274, o žemiausia – $ 0.1348710561542328.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ID per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SPACE ID (ID) rinkos informacija

No.249

$ 184.88M
$ 184.88M

$ 395.80K
$ 395.80K

$ 336.20M
$ 336.20M

1.10B
1.10B

2,000,000,000
2,000,000,000

1,995,195,090.733769
1,995,195,090.733769

54.98%

ETH

Dabartinė SPACE ID rinkos kapitalizacija yra $ 184.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 395.80K. ID apyvartoje yra 1.10B vienetų, o bendras kiekis siekia 1995195090.733769. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 336.20M

SPACE ID (ID) kainos istorija USD

Stebėkite SPACE ID kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000489-0.29%
30 dienų$ +0.0015+0.90%
60 dienų$ -0.0069-3.95%
90 dienų$ +0.0039+2.37%
SPACE ID kainos pokytis šiandien

Šiandien ID užfiksuotas $ -0.000489 (-0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SPACE ID 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0015 (+0.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SPACE ID 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ID rodiklis pasikeitė $ -0.0069 (-3.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SPACE ID 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0039 (+2.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SPACE ID (ID) pokyčius?

Peržiūrėkite SPACE ID kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SPACE ID investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SPACE ID mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SPACE ID, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SPACE ID kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SPACE ID (ID) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SPACE ID (ID) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SPACE ID prognozes.

Peržiūrėkite SPACE ID kainos prognozę dabar!

SPACE ID (ID) Tokenomika

Supratimas apie SPACE ID (ID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SPACE ID (ID)

Ieškote, kaip nusipirkti SPACE ID? Viskas paprasta ir patogu! SPACE ID lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ID į vietos valiutas

1 SPACE ID(ID) į VND
4,423.5515
1 SPACE ID(ID) į AUD
A$0.253831
1 SPACE ID(ID) į GBP
0.122713
1 SPACE ID(ID) į EUR
0.142885
1 SPACE ID(ID) į USD
$0.1681
1 SPACE ID(ID) į MYR
RM0.709382
1 SPACE ID(ID) į TRY
6.939168
1 SPACE ID(ID) į JPY
¥24.7107
1 SPACE ID(ID) į ARS
ARS$239.45845
1 SPACE ID(ID) į RUB
14.20445
1 SPACE ID(ID) į INR
14.816334
1 SPACE ID(ID) į IDR
Rp2,755.737264
1 SPACE ID(ID) į KRW
233.470728
1 SPACE ID(ID) į PHP
9.61532
1 SPACE ID(ID) į EGP
￡E.8.08561
1 SPACE ID(ID) į BRL
R$0.90774
1 SPACE ID(ID) į CAD
C$0.231978
1 SPACE ID(ID) į BDT
20.47458
1 SPACE ID(ID) į NGN
253.543549
1 SPACE ID(ID) į COP
$659.214236
1 SPACE ID(ID) į ZAR
R.2.940069
1 SPACE ID(ID) į UAH
6.939168
1 SPACE ID(ID) į VES
Bs26.2236
1 SPACE ID(ID) į CLP
$161.5441
1 SPACE ID(ID) į PKR
Rs47.742081
1 SPACE ID(ID) į KZT
90.619348
1 SPACE ID(ID) į THB
฿5.343899
1 SPACE ID(ID) į TWD
NT$5.095111
1 SPACE ID(ID) į AED
د.إ0.616927
1 SPACE ID(ID) į CHF
Fr0.132799
1 SPACE ID(ID) į HKD
HK$1.307818
1 SPACE ID(ID) į AMD
֏64.232691
1 SPACE ID(ID) į MAD
.د.م1.517943
1 SPACE ID(ID) į MXN
$3.12666
1 SPACE ID(ID) į SAR
ريال0.630375
1 SPACE ID(ID) į PLN
0.611884
1 SPACE ID(ID) į RON
лв0.727873
1 SPACE ID(ID) į SEK
kr1.570054
1 SPACE ID(ID) į BGN
лв0.280727
1 SPACE ID(ID) į HUF
Ft56.484962
1 SPACE ID(ID) į CZK
3.506566
1 SPACE ID(ID) į KWD
د.ك0.0512705
1 SPACE ID(ID) į ILS
0.558092
1 SPACE ID(ID) į AOA
Kz153.796371
1 SPACE ID(ID) į BHD
.د.ب0.0633737
1 SPACE ID(ID) į BMD
$0.1681
1 SPACE ID(ID) į DKK
kr1.072478
1 SPACE ID(ID) į HNL
L4.405901
1 SPACE ID(ID) į MUR
7.64855
1 SPACE ID(ID) į NAD
$2.955198
1 SPACE ID(ID) į NOK
kr1.669233
1 SPACE ID(ID) į NZD
$0.282408
1 SPACE ID(ID) į PAB
B/.0.1681
1 SPACE ID(ID) į PGK
K0.712744
1 SPACE ID(ID) į QAR
ر.ق0.611884
1 SPACE ID(ID) į RSD
дин.16.836896

SPACE ID išteklius

Išsamesnei SPACE ID analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SPACE ID svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SPACE ID

Kiek SPACE ID(ID) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ID kaina USD valiuta yra 0.1681USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ID į USD kaina?
Dabartinė ID kaina USD valiuta yra $ 0.1681. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SPACE ID rinkos kapitalizacija?
ID rinkos kapitalizacija yra $ 184.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ID apyvartoje?
ID apyvartoje yra 1.10BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ID kaina?
ID pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.829245193291274USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ID kaina?
ID pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1348710561542328USD.
Kokia yra ID prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ID yra $ 395.80KUSD.
Ar ID kaina šiais metais kils?
ID šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ID kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:10:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ID-į-USD skaičiuoklė

Suma

ID
ID
USD
USD

1 ID = 0.1681 USD

Prekiauti ID

IDUSDT
$0.168
$0.168
-0.35%

