SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

ReitingasNo.247

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.62%

Cirkuliuojantis kiekis1,185,778,425.0671022

Maksimali pasiūla2,000,000,000

Bendra pasiūla1,995,195,090.733769

Cirkuliacijos norma0.5928%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.829245193291274,2024-03-17

Mažiausia kaina0.1348710561542328,2025-06-22

Vieša blokų grandinėETH

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

