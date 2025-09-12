SPACE ID (ID) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SPACE ID kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ID augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SPACE ID kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SPACE ID kainos prognozė
$0.1667
+1.89%
USD
Faktinis
Prognozė
SPACE ID Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SPACE ID (ID) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SPACE ID galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1667 prekybos kainą 2025 m.

SPACE ID (ID) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SPACE ID galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.175035 prekybos kainą 2026 m.

SPACE ID (ID) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ID ateities kaina yra $ 0.183786 su 10.25% augimo norma.

SPACE ID (ID) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ID ateities kaina yra $ 0.192976 su 15.76% augimo norma.

SPACE ID (ID) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ID 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.202624, o augimo norma – 21.55%.

SPACE ID (ID) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ID 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.212756, o augimo norma – 27.63%.

SPACE ID (ID) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SPACE ID kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.346557 prekybos kainą.

SPACE ID (ID) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SPACE ID kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.564505 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1667
    0.00%
  • 2026
    $ 0.175035
    5.00%
  • 2027
    $ 0.183786
    10.25%
  • 2028
    $ 0.192976
    15.76%
  • 2029
    $ 0.202624
    21.55%
  • 2030
    $ 0.212756
    27.63%
  • 2031
    $ 0.223393
    34.01%
  • 2032
    $ 0.234563
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.246291
    47.75%
  • 2034
    $ 0.258606
    55.13%
  • 2035
    $ 0.271536
    62.89%
  • 2036
    $ 0.285113
    71.03%
  • 2037
    $ 0.299369
    79.59%
  • 2038
    $ 0.314337
    88.56%
  • 2039
    $ 0.330054
    97.99%
  • 2040
    $ 0.346557
    107.89%
Trumpalaikės SPACE ID kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1667
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.166722
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.166859
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.167385
    0.41%
SPACE ID (ID) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ID kaina yra $0.1667. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SPACE ID (ID) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ID, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.166722. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SPACE ID (ID) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ID, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.166859. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SPACE ID (ID) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ID kaina yra $0.167385. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SPACE ID kainų statistika

$ 0.1667
$ 0.1667$ 0.1667

+1.89%

$ 183.34M
$ 183.34M$ 183.34M

1.10B
1.10B 1.10B

$ 676.60K
$ 676.60K$ 676.60K

--

Naujausia ID kaina yra $ 0.1667. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.89%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 676.60K.
Be to, ID turi 1.10B apyvartą ir $ 183.34M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SPACE ID (ID)

Bandote įsigyti ID? Dabar galite ID įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SPACE ID ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ID dabar

SPACE ID istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SPACE ID, dabartinė SPACE ID kaina yra 0.1667USD. Apyvartinė SPACE ID (ID) pasiūla yra 0.00 ID, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $183.34M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.001700
    $ 0.1685
    $ 0.162
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.008999
    $ 0.1697
    $ 0.1542
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.011700
    $ 0.199
    $ 0.1474
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SPACE ID kaina pasikeitė $-0.001700, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SPACE ID buvo prekiaujama aukščiausia $0.1697 ir žemiausia $0.1542. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo ID potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SPACE ID įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011700 vertę. Tai rodo, kad ID artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SPACE ID kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ID kainų istoriją

Kaip veikia SPACE ID (ID) kainų prognozės modulis?

SPACE ID Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ID kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SPACE ID ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ID būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SPACE ID kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ID ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ID pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SPACE ID potencialą.

Kodėl ID kainų prognozė yra svarbi?

ID kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ID dabar?
Pagal jūsų prognozes, ID pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ID kainų prognozė?
Remiantis SPACE ID (ID) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ID kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ID 2026 m.?
1 vieneto SPACE ID (ID) kaina šiandien yra $0.1667. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ID kaina 2027 m.?
SPACE ID (ID) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ID kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ID kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SPACE ID (ID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ID kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SPACE ID (ID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ID 2030 m.?
1 vieneto SPACE ID (ID) kaina šiandien yra $0.1667. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ID kainų prognozė 2040 metams?
SPACE ID (ID) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ID kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.