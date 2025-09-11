HyperCycle (HYPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.03237. Per pastarąsias 24 valandas HYPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02703 iki aukščiausios $ 0.03555 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HYPC kaina yra $ 1.2883715820570467, o žemiausia – $ 0.01708075677783095.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HYPC per pastarąją valandą pasikeitė +6.09%, per 24 valandas – -5.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HyperCycle (HYPC) rinkos informacija
No.1462
$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M
$ 12.79K
$ 12.79K$ 12.79K
$ 69.51M
$ 69.51M$ 69.51M
155.12M
155.12M 155.12M
2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648
2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648
7.22%
ETH
Dabartinė HyperCycle rinkos kapitalizacija yra $ 5.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.79K. HYPC apyvartoje yra 155.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 2147483648. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.51M
HyperCycle (HYPC) kainos istorija USD
Stebėkite HyperCycle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0020588
-5.97%
30 dienų
$ -0.00626
-16.21%
60 dienų
$ -0.00194
-5.66%
90 dienų
$ -0.01326
-29.06%
HyperCycle kainos pokytis šiandien
Šiandien HYPC užfiksuotas $ -0.0020588 (-5.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HyperCycle 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00626 (-16.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HyperCycle 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HYPC rodiklis pasikeitė $ -0.00194 (-5.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HyperCycle 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01326 (-29.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HyperCycle (HYPC) pokyčius?
HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.
HyperCycle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HyperCycle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HYPCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie HyperCycle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HyperCycle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HyperCycle kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HyperCycle (HYPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HyperCycle (HYPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HyperCycle prognozes.
Supratimas apie HyperCycle (HYPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HYPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HyperCycle (HYPC)
Ieškote, kaip nusipirkti HyperCycle? Viskas paprasta ir patogu! HyperCycle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.