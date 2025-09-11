Daugiau apie HYPC

HyperCycle logotipas

HyperCycle kaina(HYPC)

1 HYPC į USD – tiesioginė kaina:

$0.03237
$0.03237
-5.98%1D
USD
HyperCycle (HYPC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:59:26(UTC+8)

HyperCycle (HYPC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02703
$ 0.02703$ 0.02703
24 val. žemiausia
$ 0.03555
$ 0.03555$ 0.03555
24 val. aukščiausia

$ 0.02703
$ 0.02703$ 0.02703

$ 0.03555
$ 0.03555$ 0.03555

$ 1.2883715820570467
$ 1.2883715820570467$ 1.2883715820570467

$ 0.01708075677783095
$ 0.01708075677783095$ 0.01708075677783095

+6.09%

-5.97%

-6.61%

-6.61%

HyperCycle (HYPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.03237. Per pastarąsias 24 valandas HYPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02703 iki aukščiausios $ 0.03555 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HYPC kaina yra $ 1.2883715820570467, o žemiausia – $ 0.01708075677783095.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HYPC per pastarąją valandą pasikeitė +6.09%, per 24 valandas – -5.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HyperCycle (HYPC) rinkos informacija

No.1462

$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M

$ 12.79K
$ 12.79K$ 12.79K

$ 69.51M
$ 69.51M$ 69.51M

155.12M
155.12M 155.12M

2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648

2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648

7.22%

ETH

Dabartinė HyperCycle rinkos kapitalizacija yra $ 5.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.79K. HYPC apyvartoje yra 155.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 2147483648. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.51M

HyperCycle (HYPC) kainos istorija USD

Stebėkite HyperCycle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0020588-5.97%
30 dienų$ -0.00626-16.21%
60 dienų$ -0.00194-5.66%
90 dienų$ -0.01326-29.06%
HyperCycle kainos pokytis šiandien

Šiandien HYPC užfiksuotas $ -0.0020588 (-5.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HyperCycle 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00626 (-16.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HyperCycle 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HYPC rodiklis pasikeitė $ -0.00194 (-5.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HyperCycle 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01326 (-29.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HyperCycle (HYPC) pokyčius?

Peržiūrėkite HyperCycle kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HyperCycle (HYPC)

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

HyperCycle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HyperCycle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HYPCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HyperCycle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HyperCycle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HyperCycle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HyperCycle (HYPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HyperCycle (HYPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HyperCycle prognozes.

Peržiūrėkite HyperCycle kainos prognozę dabar!

HyperCycle (HYPC) Tokenomika

Supratimas apie HyperCycle (HYPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HYPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HyperCycle (HYPC)

Ieškote, kaip nusipirkti HyperCycle? Viskas paprasta ir patogu! HyperCycle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HYPC į vietos valiutas

HyperCycle išteklius

Išsamesnei HyperCycle analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HyperCycle svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HyperCycle

Kiek HyperCycle(HYPC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HYPC kaina USD valiuta yra 0.03237USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HYPC į USD kaina?
Dabartinė HYPC kaina USD valiuta yra $ 0.03237. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HyperCycle rinkos kapitalizacija?
HYPC rinkos kapitalizacija yra $ 5.02MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HYPC apyvartoje?
HYPC apyvartoje yra 155.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HYPC kaina?
HYPC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2883715820570467USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HYPC kaina?
HYPC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01708075677783095USD.
Kokia yra HYPC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HYPC yra $ 12.79KUSD.
Ar HYPC kaina šiais metais kils?
HYPC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HYPC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:59:26(UTC+8)

