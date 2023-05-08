HYPC

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

ReitingasNo.1526

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.02%

Cirkuliuojantis kiekis155,122,742

Maksimali pasiūla2,147,483,648

Bendra pasiūla2,147,483,648

Cirkuliacijos norma0.0722%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.2883715820570467,2023-05-08

Mažiausia kaina0.01708075677783095,2025-04-09

Vieša blokų grandinėETH

