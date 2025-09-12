Huma Finance (HUMA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Huma Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HUMA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Huma Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Huma Finance kainos prognozė
$0.02681
+2.64%
USD
Faktinis
Prognozė
Huma Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Huma Finance (HUMA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Huma Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02681 prekybos kainą 2025 m.

Huma Finance (HUMA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Huma Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.028150 prekybos kainą 2026 m.

Huma Finance (HUMA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HUMA ateities kaina yra $ 0.029558 su 10.25% augimo norma.

Huma Finance (HUMA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HUMA ateities kaina yra $ 0.031035 su 15.76% augimo norma.

Huma Finance (HUMA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HUMA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.032587, o augimo norma – 21.55%.

Huma Finance (HUMA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HUMA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.034217, o augimo norma – 27.63%.

Huma Finance (HUMA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Huma Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.055736 prekybos kainą.

Huma Finance (HUMA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Huma Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.090788 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02681
    0.00%
  • 2026
    $ 0.028150
    5.00%
  • 2027
    $ 0.029558
    10.25%
  • 2028
    $ 0.031035
    15.76%
  • 2029
    $ 0.032587
    21.55%
  • 2030
    $ 0.034217
    27.63%
  • 2031
    $ 0.035927
    34.01%
  • 2032
    $ 0.037724
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.039610
    47.75%
  • 2034
    $ 0.041591
    55.13%
  • 2035
    $ 0.043670
    62.89%
  • 2036
    $ 0.045854
    71.03%
  • 2037
    $ 0.048146
    79.59%
  • 2038
    $ 0.050554
    88.56%
  • 2039
    $ 0.053081
    97.99%
  • 2040
    $ 0.055736
    107.89%
Trumpalaikės Huma Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02681
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.026813
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.026835
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.026920
    0.41%
Huma Finance (HUMA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HUMA kaina yra $0.02681. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Huma Finance (HUMA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HUMA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.026813. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Huma Finance (HUMA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HUMA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.026835. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Huma Finance (HUMA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HUMA kaina yra $0.026920. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Huma Finance kainų statistika

$ 0.02681
+2.64%

$ 60.12M
2.24B
$ 1.71M
--

Naujausia HUMA kaina yra $ 0.02681. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.64%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.71M.
Be to, HUMA turi 2.24B apyvartą ir $ 60.12M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Huma Finance (HUMA)

Bandote įsigyti HUMA? Dabar galite HUMA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Huma Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HUMA dabar

Huma Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Huma Finance, dabartinė Huma Finance kaina yra 0.0268USD. Apyvartinė Huma Finance (HUMA) pasiūla yra 0.00 HUMA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $60.12M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000189
    $ 0.02738
    $ 0.026
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 0.002620
    $ 0.02749
    $ 0.02382
  • 30 dienų
    -0.28%
    $ -0.010789
    $ 0.04091
    $ 0.02274
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Huma Finance kaina pasikeitė $0.000189, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Huma Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.02749 ir žemiausia $0.02382. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo HUMA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Huma Finance įvyko -0.28%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.010789 vertę. Tai rodo, kad HUMA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Huma Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HUMA kainų istoriją

Kaip veikia Huma Finance (HUMA) kainų prognozės modulis?

Huma Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HUMA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Huma Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HUMA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Huma Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HUMA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HUMA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Huma Finance potencialą.

Kodėl HUMA kainų prognozė yra svarbi?

HUMA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HUMA dabar?
Pagal jūsų prognozes, HUMA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HUMA kainų prognozė?
Remiantis Huma Finance (HUMA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HUMA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HUMA 2026 m.?
1 vieneto Huma Finance (HUMA) kaina šiandien yra $0.02681. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HUMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HUMA kaina 2027 m.?
Huma Finance (HUMA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HUMA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HUMA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Huma Finance (HUMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HUMA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Huma Finance (HUMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HUMA 2030 m.?
1 vieneto Huma Finance (HUMA) kaina šiandien yra $0.02681. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HUMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HUMA kainų prognozė 2040 metams?
Huma Finance (HUMA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HUMA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.