HTX DAO kaina(HTX)

1 HTX į USD – tiesioginė kaina:

$0.000002097
$0.000002097$0.000002097
+1.64%1D
USD
HTX DAO (HTX) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:27:42(UTC+8)

HTX DAO (HTX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000202
$ 0.00000202$ 0.00000202
24 val. žemiausia
$ 0.000002136
$ 0.000002136$ 0.000002136
24 val. aukščiausia

$ 0.00000202
$ 0.00000202$ 0.00000202

$ 0.000002136
$ 0.000002136$ 0.000002136

$ 0.000003589163805033
$ 0.000003589163805033$ 0.000003589163805033

$ 0.000000802556452034
$ 0.000000802556452034$ 0.000000802556452034

-0.20%

+1.64%

-4.26%

-4.26%

HTX DAO (HTX) realiojo laiko kaina yra $ 0.000002094. Per pastarąsias 24 valandas HTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000202 iki aukščiausios $ 0.000002136 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HTX kaina yra $ 0.000003589163805033, o žemiausia – $ 0.000000802556452034.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HTX per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HTX DAO (HTX) rinkos informacija

No.3483

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 508.08K
$ 508.08K$ 508.08K

$ 2.09B
$ 2.09B$ 2.09B

0.00
0.00 0.00

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

0.00%

TRX

Dabartinė HTX DAO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 508.08K. HTX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999990000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.09B

HTX DAO (HTX) kainos istorija USD

Stebėkite HTX DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000003384+1.64%
30 dienų$ -0.000000154-6.86%
60 dienų$ +0.000000223+11.91%
90 dienų$ +0.000000267+14.61%
HTX DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien HTX užfiksuotas $ +0.00000003384 (+1.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HTX DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000154 (-6.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HTX DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HTX rodiklis pasikeitė $ +0.000000223 (+11.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HTX DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000267 (+14.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HTX DAO (HTX) pokyčius?

Peržiūrėkite HTX DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

HTX DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HTX DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HTXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HTX DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HTX DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HTX DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HTX DAO (HTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HTX DAO (HTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HTX DAO prognozes.

Peržiūrėkite HTX DAO kainos prognozę dabar!

HTX DAO (HTX) Tokenomika

Supratimas apie HTX DAO (HTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HTX DAO (HTX)

Ieškote, kaip nusipirkti HTX DAO? Viskas paprasta ir patogu! HTX DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HTX į vietos valiutas

HTX DAO išteklius

Išsamesnei HTX DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HTX DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HTX DAO

Kiek HTX DAO(HTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HTX kaina USD valiuta yra 0.000002094USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HTX į USD kaina?
Dabartinė HTX kaina USD valiuta yra $ 0.000002094. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HTX DAO rinkos kapitalizacija?
HTX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HTX apyvartoje?
HTX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HTX kaina?
HTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000003589163805033USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HTX kaina?
HTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000802556452034USD.
Kokia yra HTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HTX yra $ 508.08KUSD.
Ar HTX kaina šiais metais kils?
HTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:27:42(UTC+8)

HTX DAO (HTX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

