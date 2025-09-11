HTX DAO (HTX) realiojo laiko kaina yra $ 0.000002094. Per pastarąsias 24 valandas HTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000202 iki aukščiausios $ 0.000002136 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HTX kaina yra $ 0.000003589163805033, o žemiausia – $ 0.000000802556452034.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HTX per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HTX DAO (HTX) rinkos informacija
Dabartinė HTX DAO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 508.08K. HTX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999990000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.09B
HTX DAO (HTX) kainos istorija USD
Stebėkite HTX DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000003384
+1.64%
30 dienų
$ -0.000000154
-6.86%
60 dienų
$ +0.000000223
+11.91%
90 dienų
$ +0.000000267
+14.61%
HTX DAO kainos pokytis šiandien
Šiandien HTX užfiksuotas $ +0.00000003384 (+1.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HTX DAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000154 (-6.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HTX DAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HTX rodiklis pasikeitė $ +0.000000223 (+11.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HTX DAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000267 (+14.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HTX DAO (HTX) pokyčius?
HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.
HTX DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HTX DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HTXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie HTX DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HTX DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HTX DAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HTX DAO (HTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HTX DAO (HTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HTX DAO prognozes.
Supratimas apie HTX DAO (HTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HTX DAO (HTX)
Ieškote, kaip nusipirkti HTX DAO? Viskas paprasta ir patogu! HTX DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.