DASH (DASH) realiojo laiko kaina yra $ 24.79. Per pastarąsias 24 valandas DASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 24.27 iki aukščiausios $ 25.33 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DASH kaina yra $ 1,642.219970703125, o žemiausia – $ 0.21389900147914886.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DASH per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DASH (DASH) rinkos informacija
Dabartinė DASH rinkos kapitalizacija yra $ 307.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 823.77K. DASH apyvartoje yra 12.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 12405347.74306325. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 468.53M
DASH (DASH) kainos istorija USD
Stebėkite DASH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.258
-1.03%
30 dienų
$ +2.09
+9.20%
60 dienų
$ +2.37
+10.57%
90 dienų
$ +4.64
+23.02%
DASH kainos pokytis šiandien
Šiandien DASH užfiksuotas $ -0.258 (-1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DASH 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.09 (+9.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DASH 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DASH rodiklis pasikeitė $ +2.37 (+10.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DASH 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +4.64 (+23.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DASH (DASH) pokyčius?
Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.
DASH galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DASH investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DASH, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DASH kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DASH (DASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DASH (DASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DASH prognozes.
Supratimas apie DASH (DASH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DASHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DASH (DASH)
Ieškote, kaip nusipirkti DASH? Viskas paprasta ir patogu! DASH lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.