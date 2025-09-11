Daugiau apie DASH

DASH Kainos informacija

DASH Baltoji knyga

DASH Oficiali svetainė

DASH Tokenomika

DASH Kainų prognozė

DASH Istorija

DASH pirkimo vadovas

DASHvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DASH Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DASH logotipas

DASH kaina(DASH)

1 DASH į USD – tiesioginė kaina:

$24.79
$24.79$24.79
-1.03%1D
USD
DASH (DASH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:46:59(UTC+8)

DASH (DASH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 24.27
$ 24.27$ 24.27
24 val. žemiausia
$ 25.33
$ 25.33$ 25.33
24 val. aukščiausia

$ 24.27
$ 24.27$ 24.27

$ 25.33
$ 25.33$ 25.33

$ 1,642.219970703125
$ 1,642.219970703125$ 1,642.219970703125

$ 0.21389900147914886
$ 0.21389900147914886$ 0.21389900147914886

-0.21%

-1.03%

+4.59%

+4.59%

DASH (DASH) realiojo laiko kaina yra $ 24.79. Per pastarąsias 24 valandas DASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 24.27 iki aukščiausios $ 25.33 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DASH kaina yra $ 1,642.219970703125, o žemiausia – $ 0.21389900147914886.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DASH per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DASH (DASH) rinkos informacija

No.163

$ 307.53M
$ 307.53M$ 307.53M

$ 823.77K
$ 823.77K$ 823.77K

$ 468.53M
$ 468.53M$ 468.53M

12.41M
12.41M 12.41M

18,900,000
18,900,000 18,900,000

12,405,347.74306325
12,405,347.74306325 12,405,347.74306325

65.63%

0.01%

2014-01-01 00:00:00

$ 0.2138
$ 0.2138$ 0.2138

DASH

Dabartinė DASH rinkos kapitalizacija yra $ 307.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 823.77K. DASH apyvartoje yra 12.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 12405347.74306325. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 468.53M

DASH (DASH) kainos istorija USD

Stebėkite DASH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.258-1.03%
30 dienų$ +2.09+9.20%
60 dienų$ +2.37+10.57%
90 dienų$ +4.64+23.02%
DASH kainos pokytis šiandien

Šiandien DASH užfiksuotas $ -0.258 (-1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DASH 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.09 (+9.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DASH 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DASH rodiklis pasikeitė $ +2.37 (+10.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DASH 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +4.64 (+23.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DASH (DASH) pokyčius?

Peržiūrėkite DASH kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

DASH galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DASH investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DASHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DASH mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DASH, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DASH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DASH (DASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DASH (DASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DASH prognozes.

Peržiūrėkite DASH kainos prognozę dabar!

DASH (DASH) Tokenomika

Supratimas apie DASH (DASH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DASHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DASH (DASH)

Ieškote, kaip nusipirkti DASH? Viskas paprasta ir patogu! DASH lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DASH į vietos valiutas

1 DASH(DASH) į VND
652,348.85
1 DASH(DASH) į AUD
A$37.4329
1 DASH(DASH) į GBP
18.0967
1 DASH(DASH) į EUR
21.0715
1 DASH(DASH) į USD
$24.79
1 DASH(DASH) į MYR
RM104.6138
1 DASH(DASH) į TRY
1,023.3312
1 DASH(DASH) į JPY
¥3,644.13
1 DASH(DASH) į ARS
ARS$35,313.355
1 DASH(DASH) į RUB
2,094.5071
1 DASH(DASH) į INR
2,185.4864
1 DASH(DASH) į IDR
Rp406,393.3776
1 DASH(DASH) į KRW
34,430.3352
1 DASH(DASH) į PHP
1,416.7485
1 DASH(DASH) į EGP
￡E.1,193.6385
1 DASH(DASH) į BRL
R$133.866
1 DASH(DASH) į CAD
C$34.2102
1 DASH(DASH) į BDT
3,019.422
1 DASH(DASH) į NGN
37,390.5091
1 DASH(DASH) į COP
$97,215.4724
1 DASH(DASH) į ZAR
R.433.5771
1 DASH(DASH) į UAH
1,023.3312
1 DASH(DASH) į VES
Bs3,867.24
1 DASH(DASH) į CLP
$23,823.19
1 DASH(DASH) į PKR
Rs7,040.6079
1 DASH(DASH) į KZT
13,363.7932
1 DASH(DASH) į THB
฿787.8262
1 DASH(DASH) į TWD
NT$752.3765
1 DASH(DASH) į AED
د.إ90.9793
1 DASH(DASH) į CHF
Fr19.5841
1 DASH(DASH) į HKD
HK$192.8662
1 DASH(DASH) į AMD
֏9,472.5069
1 DASH(DASH) į MAD
.د.م223.8537
1 DASH(DASH) į MXN
$461.094
1 DASH(DASH) į SAR
ريال92.9625
1 DASH(DASH) į PLN
90.2356
1 DASH(DASH) į RON
лв107.5886
1 DASH(DASH) į SEK
kr231.7865
1 DASH(DASH) į BGN
лв41.3993
1 DASH(DASH) į HUF
Ft8,332.6627
1 DASH(DASH) į CZK
517.1194
1 DASH(DASH) į KWD
د.ك7.56095
1 DASH(DASH) į ILS
82.3028
1 DASH(DASH) į AOA
Kz22,680.6189
1 DASH(DASH) į BHD
.د.ب9.34583
1 DASH(DASH) į BMD
$24.79
1 DASH(DASH) į DKK
kr158.1602
1 DASH(DASH) į HNL
L649.7459
1 DASH(DASH) į MUR
1,127.945
1 DASH(DASH) į NAD
$435.8082
1 DASH(DASH) į NOK
kr246.1647
1 DASH(DASH) į NZD
$41.6472
1 DASH(DASH) į PAB
B/.24.79
1 DASH(DASH) į PGK
K105.1096
1 DASH(DASH) į QAR
ر.ق90.2356
1 DASH(DASH) į RSD
дин.2,482.7185

DASH išteklius

Išsamesnei DASH analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DASH svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DASH

Kiek DASH(DASH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DASH kaina USD valiuta yra 24.79USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DASH į USD kaina?
Dabartinė DASH kaina USD valiuta yra $ 24.79. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DASH rinkos kapitalizacija?
DASH rinkos kapitalizacija yra $ 307.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DASH apyvartoje?
DASH apyvartoje yra 12.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DASH kaina?
DASH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,642.219970703125USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DASH kaina?
DASH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.21389900147914886USD.
Kokia yra DASH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DASH yra $ 823.77KUSD.
Ar DASH kaina šiais metais kils?
DASH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DASH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:46:59(UTC+8)

DASH (DASH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DASH-į-USD skaičiuoklė

Suma

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 24.79 USD

Prekiauti DASH

DASHUSDT
$24.79
$24.79$24.79
-0.95%
DASHBTC
$0.000217
$0.000217$0.000217
-1.35%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis