HashKey Platform (HSK) realiojo laiko kaina yra $ 0.4563. Per pastarąsias 24 valandas HSK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4269 iki aukščiausios $ 0.4639 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HSK kaina yra $ 2.587574787960956, o žemiausia – $ 0.24981610577534416.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HSK per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HashKey Platform (HSK) rinkos informacija
Dabartinė HashKey Platform rinkos kapitalizacija yra $ 142.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 344.33K. HSK apyvartoje yra 311.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 456.30M
HashKey Platform (HSK) kainos istorija USD
Stebėkite HashKey Platform kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000777
-0.16%
30 dienų
$ -0.0675
-12.89%
60 dienų
$ -0.1844
-28.79%
90 dienų
$ +0.1757
+62.61%
HashKey Platform kainos pokytis šiandien
Šiandien HSK užfiksuotas $ -0.000777 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HashKey Platform 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0675 (-12.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HashKey Platform 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HSK rodiklis pasikeitė $ -0.1844 (-28.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HashKey Platform 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1757 (+62.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HashKey Platform (HSK) pokyčius?
HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.
HashKey Platform galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HashKey Platform investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HSKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie HashKey Platform mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HashKey Platform, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HashKey Platform kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HashKey Platform (HSK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HashKey Platform (HSK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HashKey Platform prognozes.
Supratimas apie HashKey Platform (HSK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HSKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HashKey Platform (HSK)
Ieškote, kaip nusipirkti HashKey Platform? Viskas paprasta ir patogu! HashKey Platform lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.