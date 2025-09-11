Daugiau apie HSK

HSK Kainos informacija

HSK Baltoji knyga

HSK Oficiali svetainė

HSK Tokenomika

HSK Kainų prognozė

HSK Istorija

HSK pirkimo vadovas

HSKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HSK Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

HashKey Platform logotipas

HashKey Platform kaina(HSK)

1 HSK į USD – tiesioginė kaina:

$0.4562
$0.4562$0.4562
-0.17%1D
USD
HashKey Platform (HSK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:15:50(UTC+8)

HashKey Platform (HSK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4269
$ 0.4269$ 0.4269
24 val. žemiausia
$ 0.4639
$ 0.4639$ 0.4639
24 val. aukščiausia

$ 0.4269
$ 0.4269$ 0.4269

$ 0.4639
$ 0.4639$ 0.4639

$ 2.587574787960956
$ 2.587574787960956$ 2.587574787960956

$ 0.24981610577534416
$ 0.24981610577534416$ 0.24981610577534416

+0.44%

-0.16%

+9.13%

+9.13%

HashKey Platform (HSK) realiojo laiko kaina yra $ 0.4563. Per pastarąsias 24 valandas HSK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4269 iki aukščiausios $ 0.4639 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HSK kaina yra $ 2.587574787960956, o žemiausia – $ 0.24981610577534416.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HSK per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HashKey Platform (HSK) rinkos informacija

No.293

$ 142.01M
$ 142.01M$ 142.01M

$ 344.33K
$ 344.33K$ 344.33K

$ 456.30M
$ 456.30M$ 456.30M

311.21M
311.21M 311.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.12%

ETH

Dabartinė HashKey Platform rinkos kapitalizacija yra $ 142.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 344.33K. HSK apyvartoje yra 311.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 456.30M

HashKey Platform (HSK) kainos istorija USD

Stebėkite HashKey Platform kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000777-0.16%
30 dienų$ -0.0675-12.89%
60 dienų$ -0.1844-28.79%
90 dienų$ +0.1757+62.61%
HashKey Platform kainos pokytis šiandien

Šiandien HSK užfiksuotas $ -0.000777 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HashKey Platform 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0675 (-12.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HashKey Platform 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HSK rodiklis pasikeitė $ -0.1844 (-28.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HashKey Platform 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1757 (+62.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HashKey Platform (HSK) pokyčius?

Peržiūrėkite HashKey Platform kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HashKey Platform investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HSKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HashKey Platform mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HashKey Platform, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HashKey Platform kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HashKey Platform (HSK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HashKey Platform (HSK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HashKey Platform prognozes.

Peržiūrėkite HashKey Platform kainos prognozę dabar!

HashKey Platform (HSK) Tokenomika

Supratimas apie HashKey Platform (HSK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HSKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HashKey Platform (HSK)

Ieškote, kaip nusipirkti HashKey Platform? Viskas paprasta ir patogu! HashKey Platform lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HSK į vietos valiutas

1 HashKey Platform(HSK) į VND
12,007.5345
1 HashKey Platform(HSK) į AUD
A$0.689013
1 HashKey Platform(HSK) į GBP
0.333099
1 HashKey Platform(HSK) į EUR
0.387855
1 HashKey Platform(HSK) į USD
$0.4563
1 HashKey Platform(HSK) į MYR
RM1.925586
1 HashKey Platform(HSK) į TRY
18.836064
1 HashKey Platform(HSK) į JPY
¥67.0761
1 HashKey Platform(HSK) į ARS
ARS$649.99935
1 HashKey Platform(HSK) į RUB
38.55735
1 HashKey Platform(HSK) į INR
40.259349
1 HashKey Platform(HSK) į IDR
Rp7,480.326672
1 HashKey Platform(HSK) į KRW
634.631166
1 HashKey Platform(HSK) į PHP
26.123175
1 HashKey Platform(HSK) į EGP
￡E.21.961719
1 HashKey Platform(HSK) į BRL
R$2.46402
1 HashKey Platform(HSK) į CAD
C$0.629694
1 HashKey Platform(HSK) į BDT
55.57734
1 HashKey Platform(HSK) į NGN
688.232727
1 HashKey Platform(HSK) į COP
$1,789.407828
1 HashKey Platform(HSK) į ZAR
R.7.989813
1 HashKey Platform(HSK) į UAH
18.836064
1 HashKey Platform(HSK) į VES
Bs71.1828
1 HashKey Platform(HSK) į CLP
$438.5043
1 HashKey Platform(HSK) į PKR
Rs129.593763
1 HashKey Platform(HSK) į KZT
245.982204
1 HashKey Platform(HSK) į THB
฿14.519466
1 HashKey Platform(HSK) į TWD
NT$13.844142
1 HashKey Platform(HSK) į AED
د.إ1.674621
1 HashKey Platform(HSK) į CHF
Fr0.360477
1 HashKey Platform(HSK) į HKD
HK$3.550014
1 HashKey Platform(HSK) į AMD
֏174.356793
1 HashKey Platform(HSK) į MAD
.د.م4.120389
1 HashKey Platform(HSK) į MXN
$8.48718
1 HashKey Platform(HSK) į SAR
ريال1.711125
1 HashKey Platform(HSK) į PLN
1.660932
1 HashKey Platform(HSK) į RON
лв1.980342
1 HashKey Platform(HSK) į SEK
kr4.270968
1 HashKey Platform(HSK) į BGN
лв0.762021
1 HashKey Platform(HSK) į HUF
Ft153.481068
1 HashKey Platform(HSK) į CZK
9.522981
1 HashKey Platform(HSK) į KWD
د.ك0.1391715
1 HashKey Platform(HSK) į ILS
1.519479
1 HashKey Platform(HSK) į AOA
Kz415.949391
1 HashKey Platform(HSK) į BHD
.د.ب0.1720251
1 HashKey Platform(HSK) į BMD
$0.4563
1 HashKey Platform(HSK) į DKK
kr2.911194
1 HashKey Platform(HSK) į HNL
L11.959623
1 HashKey Platform(HSK) į MUR
20.789028
1 HashKey Platform(HSK) į NAD
$8.021754
1 HashKey Platform(HSK) į NOK
kr4.535622
1 HashKey Platform(HSK) į NZD
$0.766584
1 HashKey Platform(HSK) į PAB
B/.0.4563
1 HashKey Platform(HSK) į PGK
K1.934712
1 HashKey Platform(HSK) į QAR
ر.ق1.660932
1 HashKey Platform(HSK) į RSD
дин.45.725823

HashKey Platform išteklius

Išsamesnei HashKey Platform analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HashKey Platform svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HashKey Platform

Kiek HashKey Platform(HSK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HSK kaina USD valiuta yra 0.4563USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HSK į USD kaina?
Dabartinė HSK kaina USD valiuta yra $ 0.4563. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HashKey Platform rinkos kapitalizacija?
HSK rinkos kapitalizacija yra $ 142.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HSK apyvartoje?
HSK apyvartoje yra 311.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HSK kaina?
HSK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.587574787960956USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HSK kaina?
HSK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.24981610577534416USD.
Kokia yra HSK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HSK yra $ 344.33KUSD.
Ar HSK kaina šiais metais kils?
HSK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HSK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:15:50(UTC+8)

HashKey Platform (HSK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HSK-į-USD skaičiuoklė

Suma

HSK
HSK
USD
USD

1 HSK = 0.4563 USD

Prekiauti HSK

HSKUSDT
$0.4562
$0.4562$0.4562
-0.24%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis