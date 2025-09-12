HashKey Platform (HSK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite HashKey Platform kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HSK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte HashKey Platform kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

HashKey Platform kainos prognozė
$0.4201
-4.84%
USD
Faktinis
Prognozė
HashKey Platform Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

HashKey Platform (HSK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, HashKey Platform galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.4201 prekybos kainą 2025 m.

HashKey Platform (HSK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, HashKey Platform galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.441104 prekybos kainą 2026 m.

HashKey Platform (HSK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HSK ateities kaina yra $ 0.463160 su 10.25% augimo norma.

HashKey Platform (HSK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HSK ateities kaina yra $ 0.486318 su 15.76% augimo norma.

HashKey Platform (HSK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HSK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.510634, o augimo norma – 21.55%.

HashKey Platform (HSK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HSK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.536165, o augimo norma – 27.63%.

HashKey Platform (HSK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. HashKey Platform kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.873357 prekybos kainą.

HashKey Platform (HSK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. HashKey Platform kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.4226 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.4201
    0.00%
  • 2026
    $ 0.441104
    5.00%
  • 2027
    $ 0.463160
    10.25%
  • 2028
    $ 0.486318
    15.76%
  • 2029
    $ 0.510634
    21.55%
  • 2030
    $ 0.536165
    27.63%
  • 2031
    $ 0.562974
    34.01%
  • 2032
    $ 0.591122
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.620679
    47.75%
  • 2034
    $ 0.651712
    55.13%
  • 2035
    $ 0.684298
    62.89%
  • 2036
    $ 0.718513
    71.03%
  • 2037
    $ 0.754439
    79.59%
  • 2038
    $ 0.792161
    88.56%
  • 2039
    $ 0.831769
    97.99%
  • 2040
    $ 0.873357
    107.89%
Trumpalaikės HashKey Platform kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.4201
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.420157
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.420502
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.421826
    0.41%
HashKey Platform (HSK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HSK kaina yra $0.4201. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

HashKey Platform (HSK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HSK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.420157. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

HashKey Platform (HSK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HSK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.420502. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

HashKey Platform (HSK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HSK kaina yra $0.421826. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė HashKey Platform kainų statistika

$ 0.4201
-4.84%

$ 130.74M
311.21M
$ 631.29K
--

Naujausia HSK kaina yra $ 0.4201. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -4.84%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 631.29K.
Be to, HSK turi 311.21M apyvartą ir $ 130.74M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti HashKey Platform (HSK)

Bandote įsigyti HSK? Dabar galite HSK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti HashKey Platform ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HSK dabar

HashKey Platform istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje HashKey Platform, dabartinė HashKey Platform kaina yra 0.4201USD. Apyvartinė HashKey Platform (HSK) pasiūla yra 0.00 HSK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $130.74M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.07%
    $ -0.035200
    $ 0.4564
    $ 0.4025
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.005499
    $ 0.48
    $ 0.39
  • 30 dienų
    -0.20%
    $ -0.108000
    $ 0.615
    $ 0.39
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas HashKey Platform kaina pasikeitė $-0.035200, atspindinti -0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas HashKey Platform buvo prekiaujama aukščiausia $0.48 ir žemiausia $0.39. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo HSK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį HashKey Platform įvyko -0.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.108000 vertę. Tai rodo, kad HSK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą HashKey Platform kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HSK kainų istoriją

Kaip veikia HashKey Platform (HSK) kainų prognozės modulis?

HashKey Platform Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HSK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius HashKey Platform ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HSK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti HashKey Platform kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HSK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HSK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą HashKey Platform potencialą.

Kodėl HSK kainų prognozė yra svarbi?

HSK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HSK dabar?
Pagal jūsų prognozes, HSK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HSK kainų prognozė?
Remiantis HashKey Platform (HSK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HSK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HSK 2026 m.?
1 vieneto HashKey Platform (HSK) kaina šiandien yra $0.4201. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HSK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HSK kaina 2027 m.?
HashKey Platform (HSK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HSK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HSK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, HashKey Platform (HSK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HSK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, HashKey Platform (HSK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HSK 2030 m.?
1 vieneto HashKey Platform (HSK) kaina šiandien yra $0.4201. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HSK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HSK kainų prognozė 2040 metams?
HashKey Platform (HSK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HSK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.