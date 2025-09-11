Daugiau apie HP

HP logotipas

HP kaina(HP)

1 HP į USD – tiesioginė kaina:

HP (HP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:27:13(UTC+8)

HP (HP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

HP (HP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0443. Per pastarąsias 24 valandas HP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04368 iki aukščiausios $ 0.04439 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HP kaina yra $ 0.0700598794993603, o žemiausia – $ 0.03734011610833387.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HP per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HP (HP) rinkos informacija

No.572

HIPPO

Dabartinė HP rinkos kapitalizacija yra $ 52.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.49K. HP apyvartoje yra 1.18B vienetų, o bendras kiekis siekia 1181240590.5847697. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.33M

HP (HP) kainos istorija USD

Stebėkite HP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000398+0.09%
30 dienų$ -0.0028-5.95%
60 dienų$ -0.00645-12.71%
90 dienų$ +0.00113+2.61%
HP kainos pokytis šiandien

Šiandien HP užfiksuotas $ +0.0000398 (+0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0028 (-5.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HP rodiklis pasikeitė $ -0.00645 (-12.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00113 (+2.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HP (HP) pokyčius?

Peržiūrėkite HP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HP (HP)

HP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HP (HP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HP (HP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HP prognozes.

Peržiūrėkite HP kainos prognozę dabar!

HP (HP) Tokenomika

Supratimas apie HP (HP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HP (HP)

Ieškote, kaip nusipirkti HP? Viskas paprasta ir patogu! HP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HP į vietos valiutas

1 HP(HP) į VND
1,165.7545
1 HP(HP) į AUD
A$0.066893
1 HP(HP) į GBP
0.032339
1 HP(HP) į EUR
0.037655
1 HP(HP) į USD
$0.0443
1 HP(HP) į MYR
RM0.186946
1 HP(HP) į TRY
1.829147
1 HP(HP) į JPY
¥6.5121
1 HP(HP) į ARS
ARS$63.10535
1 HP(HP) į RUB
3.784992
1 HP(HP) į INR
3.910361
1 HP(HP) į IDR
Rp726.229392
1 HP(HP) į KRW
61.698825
1 HP(HP) į PHP
2.535732
1 HP(HP) į EGP
￡E.2.134817
1 HP(HP) į BRL
R$0.23922
1 HP(HP) į CAD
C$0.061134
1 HP(HP) į BDT
5.39574
1 HP(HP) į NGN
66.817247
1 HP(HP) į COP
$173.725108
1 HP(HP) į ZAR
R.0.776136
1 HP(HP) į UAH
1.828704
1 HP(HP) į VES
Bs6.9108
1 HP(HP) į CLP
$42.5723
1 HP(HP) į PKR
Rs12.581643
1 HP(HP) į KZT
23.881244
1 HP(HP) į THB
฿1.409626
1 HP(HP) į TWD
NT$1.343176
1 HP(HP) į AED
د.إ0.162581
1 HP(HP) į CHF
Fr0.034997
1 HP(HP) į HKD
HK$0.344654
1 HP(HP) į AMD
֏16.927473
1 HP(HP) į MAD
.د.م0.400029
1 HP(HP) į MXN
$0.824866
1 HP(HP) į SAR
ريال0.166125
1 HP(HP) į PLN
0.161252
1 HP(HP) į RON
лв0.191819
1 HP(HP) į SEK
kr0.414648
1 HP(HP) į BGN
лв0.073981
1 HP(HP) į HUF
Ft14.905621
1 HP(HP) į CZK
0.924984
1 HP(HP) į KWD
د.ك0.0135115
1 HP(HP) į ILS
0.147076
1 HP(HP) į AOA
Kz40.382551
1 HP(HP) į BHD
.د.ب0.0167011
1 HP(HP) į BMD
$0.0443
1 HP(HP) į DKK
kr0.282634
1 HP(HP) į HNL
L1.161103
1 HP(HP) į MUR
2.018308
1 HP(HP) į NAD
$0.778794
1 HP(HP) į NOK
kr0.439899
1 HP(HP) į NZD
$0.074424
1 HP(HP) į PAB
B/.0.0443
1 HP(HP) į PGK
K0.187832
1 HP(HP) į QAR
ر.ق0.161252
1 HP(HP) į RSD
дин.4.438417

HP išteklius

Išsamesnei HP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HP

Kiek HP(HP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HP kaina USD valiuta yra 0.0443USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HP į USD kaina?
Dabartinė HP kaina USD valiuta yra $ 0.0443. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HP rinkos kapitalizacija?
HP rinkos kapitalizacija yra $ 52.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HP apyvartoje?
HP apyvartoje yra 1.18BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HP kaina?
HP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0700598794993603USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HP kaina?
HP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03734011610833387USD.
Kokia yra HP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HP yra $ 73.49KUSD.
Ar HP kaina šiais metais kils?
HP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:27:13(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

