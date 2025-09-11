Daugiau apie HOUSE

HOUSE Kainos informacija

HOUSE Oficiali svetainė

HOUSE Tokenomika

HOUSE Kainų prognozė

HOUSE Istorija

HOUSE pirkimo vadovas

HOUSEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HOUSE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Housecoin logotipas

Housecoin kaina(HOUSE)

1 HOUSE į USD – tiesioginė kaina:

$0.013677
$0.013677$0.013677
+0.43%1D
USD
Housecoin (HOUSE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:27:06(UTC+8)

Housecoin (HOUSE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.012979
$ 0.012979$ 0.012979
24 val. žemiausia
$ 0.014004
$ 0.014004$ 0.014004
24 val. aukščiausia

$ 0.012979
$ 0.012979$ 0.012979

$ 0.014004
$ 0.014004$ 0.014004

$ 0.11901719263904348
$ 0.11901719263904348$ 0.11901719263904348

$ 0.01081490906745394
$ 0.01081490906745394$ 0.01081490906745394

+0.37%

+0.43%

+1.18%

+1.18%

Housecoin (HOUSE) realiojo laiko kaina yra $ 0.013677. Per pastarąsias 24 valandas HOUSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.012979 iki aukščiausios $ 0.014004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOUSE kaina yra $ 0.11901719263904348, o žemiausia – $ 0.01081490906745394.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOUSE per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Housecoin (HOUSE) rinkos informacija

No.1063

$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M

$ 121.76K
$ 121.76K$ 121.76K

$ 13.68M
$ 13.68M$ 13.68M

998.63M
998.63M 998.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

998,625,497.466226
998,625,497.466226 998,625,497.466226

99.86%

SOL

Dabartinė Housecoin rinkos kapitalizacija yra $ 13.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 121.76K. HOUSE apyvartoje yra 998.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 998625497.466226. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.68M

Housecoin (HOUSE) kainos istorija USD

Stebėkite Housecoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00005856+0.43%
30 dienų$ -0.007924-36.69%
60 dienų$ -0.000688-4.79%
90 dienų$ -0.015895-53.76%
Housecoin kainos pokytis šiandien

Šiandien HOUSE užfiksuotas $ +0.00005856 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Housecoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.007924 (-36.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Housecoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOUSE rodiklis pasikeitė $ -0.000688 (-4.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Housecoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.015895 (-53.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Housecoin (HOUSE) pokyčius?

Peržiūrėkite Housecoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Housecoin (HOUSE)

A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

Housecoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Housecoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HOUSEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Housecoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Housecoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Housecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Housecoin (HOUSE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Housecoin (HOUSE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Housecoin prognozes.

Peržiūrėkite Housecoin kainos prognozę dabar!

Housecoin (HOUSE) Tokenomika

Supratimas apie Housecoin (HOUSE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOUSEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Housecoin (HOUSE)

Ieškote, kaip nusipirkti Housecoin? Viskas paprasta ir patogu! Housecoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HOUSE į vietos valiutas

1 Housecoin(HOUSE) į VND
359.910255
1 Housecoin(HOUSE) į AUD
A$0.02065227
1 Housecoin(HOUSE) į GBP
0.00998421
1 Housecoin(HOUSE) į EUR
0.01162545
1 Housecoin(HOUSE) į USD
$0.013677
1 Housecoin(HOUSE) į MYR
RM0.05771694
1 Housecoin(HOUSE) į TRY
0.56472333
1 Housecoin(HOUSE) į JPY
¥2.010519
1 Housecoin(HOUSE) į ARS
ARS$19.4828865
1 Housecoin(HOUSE) į RUB
1.16856288
1 Housecoin(HOUSE) į INR
1.20726879
1 Housecoin(HOUSE) į IDR
Rp224.21307888
1 Housecoin(HOUSE) į KRW
19.04864175
1 Housecoin(HOUSE) į PHP
0.78287148
1 Housecoin(HOUSE) į EGP
￡E.0.65909463
1 Housecoin(HOUSE) į BRL
R$0.0738558
1 Housecoin(HOUSE) į CAD
C$0.01887426
1 Housecoin(HOUSE) į BDT
1.6658586
1 Housecoin(HOUSE) į NGN
20.62888233
1 Housecoin(HOUSE) į COP
$53.63517612
1 Housecoin(HOUSE) į ZAR
R.0.23962104
1 Housecoin(HOUSE) į UAH
0.56458656
1 Housecoin(HOUSE) į VES
Bs2.133612
1 Housecoin(HOUSE) į CLP
$13.143597
1 Housecoin(HOUSE) į PKR
Rs3.88440477
1 Housecoin(HOUSE) į KZT
7.37299716
1 Housecoin(HOUSE) į THB
฿0.43520214
1 Housecoin(HOUSE) į TWD
NT$0.41468664
1 Housecoin(HOUSE) į AED
د.إ0.05019459
1 Housecoin(HOUSE) į CHF
Fr0.01080483
1 Housecoin(HOUSE) į HKD
HK$0.10640706
1 Housecoin(HOUSE) į AMD
֏5.22611847
1 Housecoin(HOUSE) į MAD
.د.م0.12350331
1 Housecoin(HOUSE) į MXN
$0.25466574
1 Housecoin(HOUSE) į SAR
ريال0.05128875
1 Housecoin(HOUSE) į PLN
0.04978428
1 Housecoin(HOUSE) į RON
лв0.05922141
1 Housecoin(HOUSE) į SEK
kr0.12801672
1 Housecoin(HOUSE) į BGN
лв0.02284059
1 Housecoin(HOUSE) į HUF
Ft4.60190019
1 Housecoin(HOUSE) į CZK
0.28557576
1 Housecoin(HOUSE) į KWD
د.ك0.004171485
1 Housecoin(HOUSE) į ILS
0.04540764
1 Housecoin(HOUSE) į AOA
Kz12.46754289
1 Housecoin(HOUSE) į BHD
.د.ب0.005156229
1 Housecoin(HOUSE) į BMD
$0.013677
1 Housecoin(HOUSE) į DKK
kr0.08725926
1 Housecoin(HOUSE) į HNL
L0.35847417
1 Housecoin(HOUSE) į MUR
0.62312412
1 Housecoin(HOUSE) į NAD
$0.24044166
1 Housecoin(HOUSE) į NOK
kr0.13581261
1 Housecoin(HOUSE) į NZD
$0.02297736
1 Housecoin(HOUSE) į PAB
B/.0.013677
1 Housecoin(HOUSE) į PGK
K0.05799048
1 Housecoin(HOUSE) į QAR
ر.ق0.04978428
1 Housecoin(HOUSE) į RSD
дин.1.37029863

Housecoin išteklius

Išsamesnei Housecoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Housecoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Housecoin

Kiek Housecoin(HOUSE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOUSE kaina USD valiuta yra 0.013677USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOUSE į USD kaina?
Dabartinė HOUSE kaina USD valiuta yra $ 0.013677. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Housecoin rinkos kapitalizacija?
HOUSE rinkos kapitalizacija yra $ 13.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOUSE apyvartoje?
HOUSE apyvartoje yra 998.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOUSE kaina?
HOUSE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11901719263904348USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOUSE kaina?
HOUSE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01081490906745394USD.
Kokia yra HOUSE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOUSE yra $ 121.76KUSD.
Ar HOUSE kaina šiais metais kils?
HOUSE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOUSE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:27:06(UTC+8)

Housecoin (HOUSE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HOUSE-į-USD skaičiuoklė

Suma

HOUSE
HOUSE
USD
USD

1 HOUSE = 0.013677 USD

Prekiauti HOUSE

HOUSEUSDT
$0.013677
$0.013677$0.013677
+0.44%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis