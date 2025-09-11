Housecoin (HOUSE) realiojo laiko kaina yra $ 0.013677. Per pastarąsias 24 valandas HOUSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.012979 iki aukščiausios $ 0.014004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOUSE kaina yra $ 0.11901719263904348, o žemiausia – $ 0.01081490906745394.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOUSE per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Housecoin (HOUSE) rinkos informacija
No.1063
$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M
$ 121.76K
$ 121.76K$ 121.76K
$ 13.68M
$ 13.68M$ 13.68M
998.63M
998.63M 998.63M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
998,625,497.466226
998,625,497.466226 998,625,497.466226
99.86%
SOL
Dabartinė Housecoin rinkos kapitalizacija yra $ 13.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 121.76K. HOUSE apyvartoje yra 998.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 998625497.466226. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.68M
Housecoin (HOUSE) kainos istorija USD
Stebėkite Housecoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00005856
+0.43%
30 dienų
$ -0.007924
-36.69%
60 dienų
$ -0.000688
-4.79%
90 dienų
$ -0.015895
-53.76%
Housecoin kainos pokytis šiandien
Šiandien HOUSE užfiksuotas $ +0.00005856 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Housecoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.007924 (-36.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Housecoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOUSE rodiklis pasikeitė $ -0.000688 (-4.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Housecoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.015895 (-53.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Housecoin (HOUSE) pokyčius?
A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.
Housecoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Housecoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Housecoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Housecoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Housecoin (HOUSE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Housecoin (HOUSE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Housecoin prognozes.
Supratimas apie Housecoin (HOUSE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOUSEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Housecoin (HOUSE)
Ieškote, kaip nusipirkti Housecoin? Viskas paprasta ir patogu! Housecoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.