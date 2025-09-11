Hosky Token (HOSKY) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000063192. Per pastarąsias 24 valandas HOSKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000056117 iki aukščiausios $ 0.000000068095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOSKY kaina yra $ 0.000000469432894668, o žemiausia – $ 0.000000004215354442.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOSKY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hosky Token (HOSKY) rinkos informacija
No.1045
$ 14.41M
$ 2.48K
$ 63.19M
228.00T
1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001
22.79%
ADA
Dabartinė Hosky Token rinkos kapitalizacija yra $ 14.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.48K. HOSKY apyvartoje yra 228.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 63.19M
Hosky Token (HOSKY) kainos istorija USD
Stebėkite Hosky Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000013243
+0.21%
30 dienų
$ -0.000000011919
-15.87%
60 dienų
$ +0.000000017027
+36.88%
90 dienų
$ +0.000000018075
+40.06%
Hosky Token kainos pokytis šiandien
Šiandien HOSKY užfiksuotas $ +0.00000000013243 (+0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hosky Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000011919 (-15.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hosky Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOSKY rodiklis pasikeitė $ +0.000000017027 (+36.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hosky Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000018075 (+40.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hosky Token (HOSKY) pokyčius?
Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.
Hosky Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hosky Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HOSKYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hosky Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hosky Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hosky Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hosky Token (HOSKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hosky Token (HOSKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hosky Token prognozes.
Supratimas apie Hosky Token (HOSKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOSKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hosky Token (HOSKY)
Ieškote, kaip nusipirkti Hosky Token? Viskas paprasta ir patogu! Hosky Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.