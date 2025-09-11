Daugiau apie HOSKY

Hosky Token logotipas

Hosky Token kaina(HOSKY)

1 HOSKY į USD – tiesioginė kaina:

$0.000000063192
$0.000000063192$0.000000063192
+0.21%1D
USD
Hosky Token (HOSKY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:08:39(UTC+8)

Hosky Token (HOSKY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000056117
$ 0.000000056117$ 0.000000056117
24 val. žemiausia
$ 0.000000068095
$ 0.000000068095$ 0.000000068095
24 val. aukščiausia

$ 0.000000056117
$ 0.000000056117$ 0.000000056117

$ 0.000000068095
$ 0.000000068095$ 0.000000068095

$ 0.000000469432894668
$ 0.000000469432894668$ 0.000000469432894668

$ 0.000000004215354442
$ 0.000000004215354442$ 0.000000004215354442

0.00%

+0.21%

+7.10%

+7.10%

Hosky Token (HOSKY) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000063192. Per pastarąsias 24 valandas HOSKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000056117 iki aukščiausios $ 0.000000068095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOSKY kaina yra $ 0.000000469432894668, o žemiausia – $ 0.000000004215354442.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOSKY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hosky Token (HOSKY) rinkos informacija

No.1045

$ 14.41M
$ 14.41M$ 14.41M

$ 2.48K
$ 2.48K$ 2.48K

$ 63.19M
$ 63.19M$ 63.19M

228.00T
228.00T 228.00T

1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001

1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001

22.79%

ADA

Dabartinė Hosky Token rinkos kapitalizacija yra $ 14.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.48K. HOSKY apyvartoje yra 228.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 63.19M

Hosky Token (HOSKY) kainos istorija USD

Stebėkite Hosky Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000000013243+0.21%
30 dienų$ -0.000000011919-15.87%
60 dienų$ +0.000000017027+36.88%
90 dienų$ +0.000000018075+40.06%
Hosky Token kainos pokytis šiandien

Šiandien HOSKY užfiksuotas $ +0.00000000013243 (+0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hosky Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000011919 (-15.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hosky Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOSKY rodiklis pasikeitė $ +0.000000017027 (+36.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hosky Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000018075 (+40.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hosky Token (HOSKY) pokyčius?

Peržiūrėkite Hosky Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Hosky Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hosky Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HOSKYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hosky Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hosky Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hosky Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hosky Token (HOSKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hosky Token (HOSKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hosky Token prognozes.

Peržiūrėkite Hosky Token kainos prognozę dabar!

Hosky Token (HOSKY) Tokenomika

Supratimas apie Hosky Token (HOSKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOSKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hosky Token (HOSKY)

Ieškote, kaip nusipirkti Hosky Token? Viskas paprasta ir patogu! Hosky Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HOSKY į vietos valiutas

Hosky Token išteklius

Išsamesnei Hosky Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hosky Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hosky Token

Kiek Hosky Token(HOSKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOSKY kaina USD valiuta yra 0.000000063192USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOSKY į USD kaina?
Dabartinė HOSKY kaina USD valiuta yra $ 0.000000063192. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hosky Token rinkos kapitalizacija?
HOSKY rinkos kapitalizacija yra $ 14.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOSKY apyvartoje?
HOSKY apyvartoje yra 228.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOSKY kaina?
HOSKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000469432894668USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOSKY kaina?
HOSKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000004215354442USD.
Kokia yra HOSKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOSKY yra $ 2.48KUSD.
Ar HOSKY kaina šiais metais kils?
HOSKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOSKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:08:39(UTC+8)

