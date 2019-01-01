Hosky Token (HOSKY) Tokenomika

Hosky Token (HOSKY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHosky Token (HOSKY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Hosky Token (HOSKY) Informacija

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Oficiali svetainė:
https://hosky.io/
Baltoji knyga:
https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf
Blokų naršyklė:
https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e

Hosky Token (HOSKY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Hosky Token (HOSKY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 14.91M
$ 14.91M$ 14.91M
Bendra pasiūla:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 228.00T
$ 228.00T$ 228.00T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 65.40M
$ 65.40M$ 65.40M
Visų laikų rekordas:
$ 0.000000550002
$ 0.000000550002$ 0.000000550002
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000004215354442
$ 0.000000004215354442$ 0.000000004215354442
Dabartinė kaina:
$ 0.000000065402
$ 0.000000065402$ 0.000000065402

Hosky Token (HOSKY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Hosky Token (HOSKY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HOSKY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HOSKY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HOSKY tokenomiką, galite peržiūrėti HOSKY tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti HOSKY

Norite įtraukti Hosky Token (HOSKY) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius HOSKY pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Hosky Token (HOSKY) Kainų istorija

HOSKY kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

HOSKY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda HOSKY? Mūsų HOSKY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.