Human (HMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01222. Per pastarąsias 24 valandas HMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01181 iki aukščiausios $ 0.01308 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HMT kaina yra $ 1.37403946, o žemiausia – $ 0.010131568459792389.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HMT per pastarąją valandą pasikeitė +1.74%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -26.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Human (HMT) rinkos informacija
No.4686
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.69K
$ 2.69K$ 2.69K
$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
MATIC
Dabartinė Human rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.69K. HMT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.22M
Human (HMT) kainos istorija USD
Stebėkite Human kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000998
-0.80%
30 dienų
$ -0.00125
-9.28%
60 dienų
$ -0.00322
-20.86%
90 dienų
$ -0.01721
-58.48%
Human kainos pokytis šiandien
Šiandien HMT užfiksuotas $ -0.0000998 (-0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Human 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00125 (-9.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Human 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HMT rodiklis pasikeitė $ -0.00322 (-20.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Human 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01721 (-58.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Human (HMT) pokyčius?
HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.
Human galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Human investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Human mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Human, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Human kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Human (HMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Human (HMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Human prognozes.
Supratimas apie Human (HMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Human (HMT)
Ieškote, kaip nusipirkti Human? Viskas paprasta ir patogu! Human lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.