Human kaina(HMT)

1 HMT į USD – tiesioginė kaina:

$0.01222
$0.01222$0.01222
-0.81%1D
USD
Human (HMT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:58:55(UTC+8)

Human (HMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01181
$ 0.01181$ 0.01181
24 val. žemiausia
$ 0.01308
$ 0.01308$ 0.01308
24 val. aukščiausia

$ 0.01181
$ 0.01181$ 0.01181

$ 0.01308
$ 0.01308$ 0.01308

$ 1.37403946
$ 1.37403946$ 1.37403946

$ 0.010131568459792389
$ 0.010131568459792389$ 0.010131568459792389

+1.74%

-0.80%

-26.92%

-26.92%

Human (HMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01222. Per pastarąsias 24 valandas HMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01181 iki aukščiausios $ 0.01308 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HMT kaina yra $ 1.37403946, o žemiausia – $ 0.010131568459792389.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HMT per pastarąją valandą pasikeitė +1.74%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -26.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Human (HMT) rinkos informacija

No.4686

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.69K
$ 2.69K$ 2.69K

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

Dabartinė Human rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.69K. HMT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.22M

Human (HMT) kainos istorija USD

Stebėkite Human kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000998-0.80%
30 dienų$ -0.00125-9.28%
60 dienų$ -0.00322-20.86%
90 dienų$ -0.01721-58.48%
Human kainos pokytis šiandien

Šiandien HMT užfiksuotas $ -0.0000998 (-0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Human 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00125 (-9.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Human 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HMT rodiklis pasikeitė $ -0.00322 (-20.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Human 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01721 (-58.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Human (HMT) pokyčius?

Peržiūrėkite Human kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Human (HMT)

HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.

Human galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Human investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Human mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Human, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Human kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Human (HMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Human (HMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Human prognozes.

Peržiūrėkite Human kainos prognozę dabar!

Human (HMT) Tokenomika

Supratimas apie Human (HMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Human (HMT)

Ieškote, kaip nusipirkti Human? Viskas paprasta ir patogu! Human lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HMT į vietos valiutas

1 Human(HMT) į VND
321.5693
1 Human(HMT) į AUD
A$0.0184522
1 Human(HMT) į GBP
0.0089206
1 Human(HMT) į EUR
0.010387
1 Human(HMT) į USD
$0.01222
1 Human(HMT) į MYR
RM0.0515684
1 Human(HMT) į TRY
0.5043194
1 Human(HMT) į JPY
¥1.79634
1 Human(HMT) į ARS
ARS$17.40739
1 Human(HMT) į RUB
1.0324678
1 Human(HMT) į INR
1.0781706
1 Human(HMT) į IDR
Rp200.3278368
1 Human(HMT) į KRW
16.9958204
1 Human(HMT) į PHP
0.6987396
1 Human(HMT) į EGP
￡E.0.5879042
1 Human(HMT) į BRL
R$0.065988
1 Human(HMT) į CAD
C$0.0168636
1 Human(HMT) į BDT
1.488396
1 Human(HMT) į NGN
18.4313038
1 Human(HMT) į COP
$47.9214632
1 Human(HMT) į ZAR
R.0.2137278
1 Human(HMT) į UAH
0.5044416
1 Human(HMT) į VES
Bs1.90632
1 Human(HMT) į CLP
$11.74342
1 Human(HMT) į PKR
Rs3.4706022
1 Human(HMT) į KZT
6.5875576
1 Human(HMT) į THB
฿0.3884738
1 Human(HMT) į TWD
NT$0.370877
1 Human(HMT) į AED
د.إ0.0448474
1 Human(HMT) į CHF
Fr0.0096538
1 Human(HMT) į HKD
HK$0.0950716
1 Human(HMT) į AMD
֏4.6693842
1 Human(HMT) į MAD
.د.م0.1103466
1 Human(HMT) į MXN
$0.227292
1 Human(HMT) į SAR
ريال0.045825
1 Human(HMT) į PLN
0.0444808
1 Human(HMT) į RON
лв0.0529126
1 Human(HMT) į SEK
kr0.114257
1 Human(HMT) į BGN
лв0.0204074
1 Human(HMT) į HUF
Ft4.1075086
1 Human(HMT) į CZK
0.2549092
1 Human(HMT) į KWD
د.ك0.0037271
1 Human(HMT) į ILS
0.0405704
1 Human(HMT) į AOA
Kz11.1802002
1 Human(HMT) į BHD
.د.ب0.00460694
1 Human(HMT) į BMD
$0.01222
1 Human(HMT) į DKK
kr0.0779636
1 Human(HMT) į HNL
L0.3202862
1 Human(HMT) į MUR
0.5567432
1 Human(HMT) į NAD
$0.2148276
1 Human(HMT) į NOK
kr0.1213446
1 Human(HMT) į NZD
$0.0205296
1 Human(HMT) į PAB
B/.0.01222
1 Human(HMT) į PGK
K0.0518128
1 Human(HMT) į QAR
ر.ق0.0444808
1 Human(HMT) į RSD
дин.1.2239552

Human išteklius

Išsamesnei Human analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Human svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Human

Kiek Human(HMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HMT kaina USD valiuta yra 0.01222USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HMT į USD kaina?
Dabartinė HMT kaina USD valiuta yra $ 0.01222. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Human rinkos kapitalizacija?
HMT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HMT apyvartoje?
HMT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HMT kaina?
HMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.37403946USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HMT kaina?
HMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010131568459792389USD.
Kokia yra HMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HMT yra $ 2.69KUSD.
Ar HMT kaina šiais metais kils?
HMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:58:55(UTC+8)

Human (HMT) svarbiausios industrijos naujienos

