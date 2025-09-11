Daugiau apie HILO

HILO logotipas

HILO kaina(HILO)

1 HILO į USD – tiesioginė kaina:

+0.73%1D
USD
HILO (HILO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

HILO (HILO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+0.73%

-27.09%

-27.09%

HILO (HILO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0315. Per pastarąsias 24 valandas HILO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03127 iki aukščiausios $ 0.0315 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HILO kaina yra $ 0.3723339334164111, o žemiausia – $ 0.002333833065740739.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HILO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -27.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HILO (HILO) rinkos informacija

No.7221

0.00%

ETH

Dabartinė HILO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 409.42. HILO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.73M

HILO (HILO) kainos istorija USD

Stebėkite HILO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002283+0.73%
30 dienų$ +0.00436+16.06%
60 dienų$ -0.01733-35.50%
90 dienų$ -0.01744-35.64%
HILO kainos pokytis šiandien

Šiandien HILO užfiksuotas $ +0.0002283 (+0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HILO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00436 (+16.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HILO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HILO rodiklis pasikeitė $ -0.01733 (-35.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HILO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01744 (-35.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HILO (HILO) pokyčius?

Peržiūrėkite HILO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HILO (HILO)

HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there’s always something engaging to explore.

HILO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HILO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HILOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HILO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HILO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HILO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HILO (HILO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HILO (HILO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HILO prognozes.

Peržiūrėkite HILO kainos prognozę dabar!

HILO (HILO) Tokenomika

Supratimas apie HILO (HILO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HILOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HILO (HILO)

Ieškote, kaip nusipirkti HILO? Viskas paprasta ir patogu! HILO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HILO išteklius

Išsamesnei HILO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HILO

Kiek HILO(HILO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HILO kaina USD valiuta yra 0.0315USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HILO į USD kaina?
Dabartinė HILO kaina USD valiuta yra $ 0.0315. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HILO rinkos kapitalizacija?
HILO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HILO apyvartoje?
HILO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HILO kaina?
HILO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3723339334164111USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HILO kaina?
HILO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002333833065740739USD.
Kokia yra HILO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HILO yra $ 409.42USD.
Ar HILO kaina šiais metais kils?
HILO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HILO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

HILO (HILO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

