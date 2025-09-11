HILO (HILO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0315. Per pastarąsias 24 valandas HILO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03127 iki aukščiausios $ 0.0315 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HILO kaina yra $ 0.3723339334164111, o žemiausia – $ 0.002333833065740739.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HILO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -27.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HILO (HILO) rinkos informacija
No.7221
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 409.42
$ 409.42$ 409.42
$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M
0.00
0.00 0.00
150,000,000
150,000,000 150,000,000
150,000,000
150,000,000 150,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė HILO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 409.42. HILO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.73M
HILO (HILO) kainos istorija USD
Stebėkite HILO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002283
+0.73%
30 dienų
$ +0.00436
+16.06%
60 dienų
$ -0.01733
-35.50%
90 dienų
$ -0.01744
-35.64%
HILO kainos pokytis šiandien
Šiandien HILO užfiksuotas $ +0.0002283 (+0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HILO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00436 (+16.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HILO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HILO rodiklis pasikeitė $ -0.01733 (-35.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HILO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01744 (-35.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HILO (HILO) pokyčius?
HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there’s always something engaging to explore.
HILO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HILO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HILO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HILO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HILO (HILO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HILO (HILO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HILO prognozes.
Supratimas apie HILO (HILO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HILOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HILO (HILO)
Ieškote, kaip nusipirkti HILO? Viskas paprasta ir patogu! HILO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.