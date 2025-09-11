Hedera Guild Game (HGG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00053. Per pastarąsias 24 valandas HGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000505 iki aukščiausios $ 0.00053 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HGG kaina yra $ 0.1749373438815988, o žemiausia – $ 0.000446934275019267.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HGG per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +4.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hedera Guild Game (HGG) rinkos informacija
$ 0.00$ 0.00
$ 211.94K$ 211.94K
$ 1.06M$ 1.06M
0.00 0.00
2,000,000,000 2,000,000,000
HBAR
Dabartinė Hedera Guild Game rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 211.94K. HGG apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.06M
Hedera Guild Game (HGG) kainos istorija USD
Stebėkite Hedera Guild Game kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002399
+4.74%
30 dienų
$ -0.000004
-0.75%
60 dienų
$ -0.001019
-65.79%
90 dienų
$ -0.000769
-59.20%
Hedera Guild Game kainos pokytis šiandien
Šiandien HGG užfiksuotas $ +0.00002399 (+4.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hedera Guild Game 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000004 (-0.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hedera Guild Game 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HGG rodiklis pasikeitė $ -0.001019 (-65.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hedera Guild Game 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000769 (-59.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hedera Guild Game (HGG) pokyčius?
Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.
Hedera Guild Game galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hedera Guild Game investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HGGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hedera Guild Game mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hedera Guild Game, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hedera Guild Game kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hedera Guild Game (HGG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hedera Guild Game (HGG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hedera Guild Game prognozes.
Supratimas apie Hedera Guild Game (HGG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HGGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hedera Guild Game (HGG)
Ieškote, kaip nusipirkti Hedera Guild Game? Viskas paprasta ir patogu! Hedera Guild Game lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.