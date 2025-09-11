Daugiau apie HGG

Hedera Guild Game kaina(HGG)

$0.00053
+4.74%1D
Hedera Guild Game (HGG) kainos grafikas realiu laiku
Hedera Guild Game (HGG) kainos informacija (USD)

$ 0.000505
24 val. žemiausia
$ 0.00053
24 val. aukščiausia

$ 0.000505
$ 0.00053
$ 0.1749373438815988
$ 0.000446934275019267
+0.37%

+4.74%

+3.11%

+3.11%

Hedera Guild Game (HGG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00053. Per pastarąsias 24 valandas HGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000505 iki aukščiausios $ 0.00053 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HGG kaina yra $ 0.1749373438815988, o žemiausia – $ 0.000446934275019267.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HGG per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +4.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hedera Guild Game (HGG) rinkos informacija

No.3827

$ 0.00
$ 211.94K
$ 1.06M
0.00
2,000,000,000
HBAR

Dabartinė Hedera Guild Game rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 211.94K. HGG apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.06M

Hedera Guild Game (HGG) kainos istorija USD

Stebėkite Hedera Guild Game kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00002399+4.74%
30 dienų$ -0.000004-0.75%
60 dienų$ -0.001019-65.79%
90 dienų$ -0.000769-59.20%
Hedera Guild Game kainos pokytis šiandien

Šiandien HGG užfiksuotas $ +0.00002399 (+4.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hedera Guild Game 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000004 (-0.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hedera Guild Game 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HGG rodiklis pasikeitė $ -0.001019 (-65.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hedera Guild Game 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000769 (-59.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hedera Guild Game (HGG) pokyčius?

Peržiūrėkite Hedera Guild Game kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Hedera Guild Game galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hedera Guild Game investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Hedera Guild Game kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hedera Guild Game (HGG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hedera Guild Game (HGG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hedera Guild Game prognozes.

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomika

Supratimas apie Hedera Guild Game (HGG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HGGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hedera Guild Game (HGG)

Ieškote, kaip nusipirkti Hedera Guild Game? Viskas paprasta ir patogu! Hedera Guild Game lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hedera Guild Game

Kiek Hedera Guild Game(HGG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HGG kaina USD valiuta yra 0.00053USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HGG į USD kaina?
Dabartinė HGG kaina USD valiuta yra $ 0.00053. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hedera Guild Game rinkos kapitalizacija?
HGG rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HGG apyvartoje?
HGG apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HGG kaina?
HGG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1749373438815988USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HGG kaina?
HGG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000446934275019267USD.
Kokia yra HGG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HGG yra $ 211.94KUSD.
Ar HGG kaina šiais metais kils?
HGG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HGG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hedera Guild Game (HGG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

