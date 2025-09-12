Hedera Guild Game (HGG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hedera Guild Game kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HGG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hedera Guild Game kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hedera Guild Game kainos prognozė
$0.000528
$0.000528$0.000528
-0.18%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:00:47(UTC+8)

Hedera Guild Game Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hedera Guild Game (HGG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hedera Guild Game galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000528 prekybos kainą 2025 m.

Hedera Guild Game (HGG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hedera Guild Game galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000554 prekybos kainą 2026 m.

Hedera Guild Game (HGG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HGG ateities kaina yra $ 0.000582 su 10.25% augimo norma.

Hedera Guild Game (HGG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HGG ateities kaina yra $ 0.000611 su 15.76% augimo norma.

Hedera Guild Game (HGG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HGG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000641, o augimo norma – 21.55%.

Hedera Guild Game (HGG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HGG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000673, o augimo norma – 27.63%.

Hedera Guild Game (HGG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hedera Guild Game kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001097 prekybos kainą.

Hedera Guild Game (HGG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hedera Guild Game kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001787 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000528
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000554
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000582
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000611
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000641
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000673
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000707
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000742
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000780
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000819
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000860
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000903
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000948
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000995
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001045
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001097
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hedera Guild Game kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000528
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000528
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000528
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000530
    0.41%
Hedera Guild Game (HGG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HGG kaina yra $0.000528. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hedera Guild Game (HGG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HGG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000528. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hedera Guild Game (HGG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HGG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000528. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hedera Guild Game (HGG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HGG kaina yra $0.000530. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hedera Guild Game kainų statistika

$ 0.000528
$ 0.000528$ 0.000528

-0.18%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 176.01K
$ 176.01K$ 176.01K

--

Naujausia HGG kaina yra $ 0.000528. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.18%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 176.01K.
Be to, HGG turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hedera Guild Game (HGG)

Bandote įsigyti HGG? Dabar galite HGG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hedera Guild Game ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HGG dabar

Hedera Guild Game istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hedera Guild Game, dabartinė Hedera Guild Game kaina yra 0.000528USD. Apyvartinė Hedera Guild Game (HGG) pasiūla yra 0.00 HGG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000001
    $ 0.000534
    $ 0.000525
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000016
    $ 0.000534
    $ 0.000501
  • 30 dienų
    0.08%
    $ 0.000041
    $ 0.000623
    $ 0.000425
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hedera Guild Game kaina pasikeitė $0.000001, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hedera Guild Game buvo prekiaujama aukščiausia $0.000534 ir žemiausia $0.000501. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo HGG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hedera Guild Game įvyko 0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000041 vertę. Tai rodo, kad HGG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hedera Guild Game kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HGG kainų istoriją

Kaip veikia Hedera Guild Game (HGG) kainų prognozės modulis?

Hedera Guild Game Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HGG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hedera Guild Game ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HGG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hedera Guild Game kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HGG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HGG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hedera Guild Game potencialą.

Kodėl HGG kainų prognozė yra svarbi?

HGG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HGG dabar?
Pagal jūsų prognozes, HGG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HGG kainų prognozė?
Remiantis Hedera Guild Game (HGG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HGG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HGG 2026 m.?
1 vieneto Hedera Guild Game (HGG) kaina šiandien yra $0.000528. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HGG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HGG kaina 2027 m.?
Hedera Guild Game (HGG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HGG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HGG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hedera Guild Game (HGG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HGG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hedera Guild Game (HGG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HGG 2030 m.?
1 vieneto Hedera Guild Game (HGG) kaina šiandien yra $0.000528. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HGG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HGG kainų prognozė 2040 metams?
Hedera Guild Game (HGG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HGG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:00:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.