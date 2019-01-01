Hedera Guild Game (HGG) Tokenomika

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHedera Guild Game (HGG), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Hedera Guild Game (HGG) Informacija

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Oficiali svetainė:
https://hguild.io/
Baltoji knyga:
https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf
Blokų naršyklė:
https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Hedera Guild Game (HGG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
Visų laikų rekordas:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Visų laikų minimumas:
$ 0.000446934275019267
$ 0.000446934275019267$ 0.000446934275019267
Dabartinė kaina:
$ 0.000562
$ 0.000562$ 0.000562

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Hedera Guild Game (HGG) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HGG tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HGG tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HGG tokenomiką, galite peržiūrėti HGG tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti HGG

Norite įtraukti Hedera Guild Game (HGG) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius HGG pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Hedera Guild Game (HGG) Kainų istorija

HGG kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

HGG kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda HGG? Mūsų HGG kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

