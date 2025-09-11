HELLO (HELLO) realiojo laiko kaina yra $ 0.008693. Per pastarąsias 24 valandas HELLO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007798 iki aukščiausios $ 0.008824 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HELLO kaina yra $ 0.21187619286663767, o žemiausia – $ 0.004364094763133339.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HELLO per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +5.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HELLO (HELLO) rinkos informacija
No.1344
$ 6.36M
$ 108.38K
$ 8.69M
731.58M
1,000,000,000
BSC
Dabartinė HELLO rinkos kapitalizacija yra $ 6.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 108.38K. HELLO apyvartoje yra 731.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.69M
HELLO (HELLO) kainos istorija USD
Stebėkite HELLO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00045642
+5.54%
30 dienų
$ -0.004053
-31.80%
60 dienų
$ +0.002388
+37.87%
90 dienų
$ +0.000657
+8.17%
HELLO kainos pokytis šiandien
Šiandien HELLO užfiksuotas $ +0.00045642 (+5.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HELLO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004053 (-31.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HELLO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HELLO rodiklis pasikeitė $ +0.002388 (+37.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HELLO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000657 (+8.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HELLO (HELLO) pokyčius?
HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences.
The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed.
HELLO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HELLO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HELLO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HELLO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HELLO (HELLO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HELLO (HELLO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HELLO prognozes.
Supratimas apie HELLO (HELLO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HELLOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HELLO (HELLO)
Ieškote, kaip nusipirkti HELLO? Viskas paprasta ir patogu! HELLO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.